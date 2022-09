Bude Call of Duty dál vycházet na PlayStationu? Nová nabídka Microsoftu je dle Sony nevýhodná

8. 9. 2022 12:08 | Novinky | autor: Adam Homola

Microsoft nabídl Sony smlouvu, na základě které by zůstalo Call of Duty na PlayStationu po dobu tří let nad rámec stávající smlouvy mezi Sony a Activisionem. A to je podle šéfa PlayStationu Jima Ryana „nevhodné na mnoha rovinách“.

Microsoft zatím Call of Duty nevlastní, ale pokud do toho nehodí vidle regulační orgány či vlády a všechno projde, bude Microsoft vlastnit celý Activision Blizzard, včetně Call of Duty, někdy příští rok.

Potom by Microsoft, tedy výrobce Xboxu, byl zároveň i vydavatelem jedné z největších západních her na konkurenčním PlayStationu. Což sice není bezprecedentní, ostatně stačí se podívat například na Minecraft, ale v zájmu Microsoftu by jistě bylo dříve či později stáhnout Call of Duty jen na své platformy (Xbox, Windows, cloud).

V případě úspěšného dokončení aktuálně probíhajícího nákupu Activision Blizzard Microsoftem se rozhodl šéf Xboxu Phil Spencer smluvně garantovat vydávání Call of Duty (prý včetně všech dodatků, datadisků, DLC a jakéhokoliv souvisejícího herního obsahu) i na PlayStationu, a to po dobu tří let nad rámec stávající smlouvy mezi Sony a Activisionem. Ta má podle neověřených informací pokrýt následující tři roky, tedy tři díly CoD. Pokud by tak Sony na návrh smlouvy s Microsoftem přistoupila, byla by garantována existence Call of Duty na PlayStationu 5 po dobu šesti let.

K celé věci se teď vyjádřil šéf PlayStationu Jim Ryan, který ji prý nechtěl komentovat, neboť ji považuje za soukromé obchodní vyjednávání, nicméně když už to Phil Spencer vytáhnul na veřejnost: „Po téměř dvaceti letech existence Call of Duty na PlayStationu je jejich nabídka nevhodná na mnoha rovinách a vůbec nebere v potaz dopad na naše hráče. My chceme hráčům na PlayStationu i nadále garantovat ten nejkvalitnější zážitek z Call of Duty a nabídka Microsoftu tento princip podkopává,” řekl Ryan ve vyjádření pro Games Industry.

Bohužel, detaily návrhu smlouvy neznáme, a tak je v současné situaci těžko říct, co vlastně podkopává co – pokud by v Sony na návrh Microsoftu přistoupili, pojistili by si tím kompletní Call of Duty na dlouhou dobu, protože za šest let se může změnit kdeco. Tehdy už budeme nejspíš výrazně za polovinou aktivního života současné generace konzolí a mezitím si mohou v Sony skrze nedávno pořízené Bungie udělat vlastní populární online střílečku. Případná ztráta Call of Duty by je tak teoreticky nemusela trápit tolik, jako by je trápila teď.

Nikde navíc není psáno, že po vypršení smlouvy všechno definitivně skončí. Sony může časem vyjednat smlouvu novou a kdoví, jaké bude mít za šest let priority Microsoft. Bude tou dobou u kormidla pořád Phil Spencer a nad ním Satya Nadella? Povede tou dobou PlayStation pořád ještě Jim Ryan? Bude na Call of Duty stále tak záležet?

Šest let je jednoduše příliš dlouhá doba, herní průmysl je velice dynamický a těch proměnných skutečně není málo. Zatím každopádně budeme vídat Call of Duty na PlayStationu ještě tři roky, a co bude potom, to se teprve uvidí. Microsoft navíc Activison pořád ještě nevlastní a v tuhle chvíli není vůbec vyloučené, že ho třeba ani nikdy vlastnit nebude.