Sony kupuje tvůrce Halo a Destiny, studio Bungie

Jen dva týdny po oznámení obrovité akvizice studia Activision Blizzard společností Microsoft tu máme tah druhého velkého hráče na poli konzolí. Ne že by šlo vyloženě o souboj, ale načasování je minimálně úsměvné. Sony právě vyrukovalo s bombou: Kupuje studio Bungie za 3,6 miliardy dolarů, tedy 78 miliard korun (pro srovnání, cena Activision Blizzard byla stanovena na 1,5 bilionu korun).

V tomto případě ale Sony volí trochu jinou strategii než v případě svých předešlých akvizicí. Nemáme totiž očekávat žádnou exkluzivnost. Bungie se stane nezávislou dceřinou společností pod Sony Interactive Entertainment, kterou povede současný CEO Pete Parsons a zbytek manažerského týmu.

I’m absolutely thrilled to welcome Bungie to the PlayStation family! Bungie create community-driven games with outstanding technology that are enormous fun to play, and I know that everyone at PlayStation Studios will be excited about what we can share and learn together. pic.twitter.com/VySocfBxtx