Ze slibu je smlouva, Microsoft bude vydávat hry na platformy od Nintenda

22. 2. 2023 15:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Pokud zprávy podobného druhu cíleně neignorujete, je prakticky nemožné, že byste nezaznamenali všemožné tahanice okolo chystané akvizice Activisionu Microsoftem. Občas zacházely až k hranicím bizáru, to třeba když Microsoft tvrdil, že neví, co to je Call of Duty a tak podobně.

Vypadá to, že si to nicméně v Microsoftu budou muset vygooglit (nebo snad vybingovat?), protože z poměrně vágního prohlášení, které počátkem loňského prosince vypustil do světa ředitel Xboxu Phil Spencer a které zmiňovalo desetiletý závazek Microsoftu vydávat Call of Duty na platformy od Nintenda, je nyní právně závazná smlouva.

Na Twitteru to včera potvrdil místopředseda a prezident Microsoftu Brad Smith: „Firmy Microsoft a Nintendo se dohodly a podepsaly oficiální závaznou smlouvu na deset let, která zaručuje přístup hráčů Nintenda ke Call of Duty. A to ve stejný den jako na Xboxu, se stejnými funkcemi a totožným obsahem, aby si mohli vychutnat Call of Duty stejným způsobem jako hráči na Xboxu a PlayStationu. Jsme odhodláni dlouhodobě poskytnout rovný přístup ke Call of Duty na všech platformách, aby zákazníci měli širší výběr a na herním trhu tak vzrostla konkurenceschopnost,“ napsal.

Otázkou samozřejmě zůstává, jak přesně to v praxi bude vypadat. Kdyby se mělo jednat o port na Switch, mohli bychom buďto čekat technicky výrazně oškubanou verzi ve stylu Wolfenstein II, nebo streamované hraní z cloudu.

Pravděpodobnější ale je, že závazek vejde v platnost až s novým hardwarem od Nintenda, protože logika velí, že by už nová konzole vzhledem ke sklonku života Switche zkrátka měla být na spadnutí. Spencer navíc již dříve prohlásil, že portování Call of Duty na platformy od Nintenda nezačne, dokud nebude akvizice Activisionu kompletně hotová.

Což může klidně ještě nějaký ten pátek trvat, obzvlášť, když prakticky neuplyne týden, aby se nějaký antimonopolní úřad v té či oné zemi nepokusil nákupu hodit pár klacků pod nohy.