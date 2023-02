Ředitelka komunikace Activisionu: „The Last of Us je super, nechte Microsoft, ať nás koupí!“

1. 2. 2023 11:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Dobré ráno, drahé čtenářky a drazí čtenáři, vítám vás u nové epizody seriálu o překřikování, podivných argumentech a právních tahanicích ohledně chystané akvizice Activision Blizzardu Microsoftem. Kdo si myslel, že vrchol bizáru byl dosažen, když Microsoft nedávno tvrdil, že neví, co to je Call of Duty, a netuší, kolik stálo, kdy vyšlo a kdo ho dělal, krutě se spletl, protože přišla nová úroveň myšlenkové gymnastiky.

Mentální trojné salto tentokrát vystřihla ředitelka komunikace s veřejností Activisionu Lulu Cheng Meservey. Ta se na Twitteru nejdřív (oprávněně) rozplývala nad kvalitami třetí epizody seriálu The Last of Us od HBO a pak dodala, že Sony má podobných značek plno, a tudíž trh akvizicí nemůže nijak utrpět.

„The Last of Us produkuje Sony Pictures Television a PlayStation. Adaptuje populární hru vyrobenou studiem ve vlastnictví Sony a vydávanou exkluzivně na PlayStation. FTC se brání akvizici Activisionu Microsoftem kvůli obavě, že by Microsoft mohl potlačit konzolovou konkurenci,“ napsala doslova.

„Zní to, jako by se snad někdo bál, že by náš obchod mohl ohrozit pozici Sony jako jedničky na trhu. Ale to nehrozí. Sony má bezkonkurenční sadu značek nejen co se týče her, ale i v televizi, ve filmech a v hudbě. Z nich se mohou rodit nové hry a také reklama pro hry stávající. Ostatně seriál The Last of Us už teď budí novou vlnu zájmu o původní hru,“ pokračuje Meservey.

„Talent a značky Sony ve hrách, televizi i filmech jsou ohromující. Není divu, že firma dominuje konzolovému trhu. Sony bude v pohodě i bez ochrany od FTC,“ dodává.

Je potřeba doplnit, že podobná rétorika odpovídá dosavadnímu stylu argumentace obou firem. „Podívejte se, jací jsme chudáci, v ničem nejsme nejlepší, nic nemáme, Call of Duty nevede žebříčky hodnocení kritiků, takže je to vlastně bezvýznamná hra!“ a tak podobně.

Reakce od komunity na sebe samozřejmě nenechaly dlouho čekat a zdá se, že moc lidí se s podobným názorem neztotožňuje. Všeobecný konsenzus mezi komentujícími je, že Sony vede trh značkami vlastní výroby, a pokud se to Microsoftu nelíbí, možná by měl oněch plánovaných bezmála sedmdesát miliard dolarů použít místo nákupů jiných firem na tvorbu něčeho vlastního.

Lulu Cheng Meservey je vůbec poměrně svérázná osoba. Na pozici ředitelky pro komunikaci byla povýšena v listopadu 2022, nebyla v práci ještě ani měsíc a už stihla způsobit mini pozdvižení, když na Twitteru veřejně vystupovala proti zakládání herních odborů a zpochybňovala jejich přínos.