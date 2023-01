Nákup Activisionu Microsoftem bude čelit problémům i v EU

18. 1. 2023 12:46 | Novinky | autor: Jan Slavík

A už je to tu zas! Vcelku by mě zajímalo, jestli papalášové v Microsoftu občas ve slabší chvilce nelitují, že se do něčeho vůbec pouštěli. Anebo se s podobným procesem počítalo s tím, že výsledek za to bude stát?

O tom, že se americká komise pro ochranu hospodářské soutěže FTC akvizici Activisionu Microsoftem brání zuby nehty, a to dokonce i soudně, jsme už psali. Stejně tak o pozdějším vyjádření Microsoftu, v němž tragikomicky tvrdí, že neví, co to je Call of Duty. Bránil se Google, bránila se Británie. A nyní to vypadá, že ani v Evropské unii to nebude žádný samet.

Zdroje obeznámené s problematikou pro server Reuters tvrdí, že Evropská komise, tedy centrální orgán pro ochranu hospodářské soutěže v EU, se chystá k propírané akvizici vznést řadu námitek. Co přesně bude jejich obsahem, nevíme, ale s největší pravděpodobností půjde o očekávatelnou obavu ohledně vytvoření monopolu či zneužití dominantního postavení na trhu.

Komise má na připomínky lhůtu až do 11. dubna, je tudíž možné, že se proces ještě výrazně protáhne. Microsoft měl v plánu se něčemu podobnému vyhnout a nabídl ústupky, o kterých ale, zdá se, Komise nechce slyšet, dokud nepodá připomínky.

Úřad k záležitosti neposkytl žádný komentář. Microsoft prohlásil: „Nadále spolupracujeme s Evropskou komisí, abychom vyřešili jakékoliv obavy ohledně ovlivnění trhu. Naším cílem je přinést více her více lidem a tenhle nákup nám v tom pomůže.“

Jeden ze zmiňovaných ústupků je možná i dohoda s Nintendem, kterou minulý měsíc zmínil Phil Spencer na Twitteru a která zaručuje, že Call of Duty bude po alespoň deset let k dispozici na konzolích od Nintenda. Microsoft se pak na stejné sociální síti ústy místopředsedy společnosti Brada Smitha nechal slyšet, že se nebrání smlouvě ani se Sony, pokud si Sony bude chtít sednout ke stolu a promluvit si o tom. Což zní zvláštně, protože se zdálo, že podobná dohoda už dříve proběhla. Evidentně ne.