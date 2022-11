Call of Duty bude na PlayStationu vycházet nejméně 10 dalších let

22. 11. 2022 15:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Aktuálně probíhající akvizice společnosti Activision Blizzard neprobíhá tak hladce, jak by si Microsoft asi přál. Kromě přezkoumávání antimonopolními úřady se musí vypořádávat i s připomínkami ze strany své přímé konzolové konkurence.

O tom, že se Sony nelíbí představa Call of Duty exkluzivně na Xboxu, jsme už psali několikrát, a to včetně dosud posledního smířlivého vyjádření Phila Spencera, který přislíbil, že Call of Duty bude na PlayStationu vycházet do doby, dokud bude existovat PlayStation. Podobná gesta jsou zapotřebí především proto, aby rekordní, více než bilionová akvizice mohla úspěšně proběhnout.

Zmíněný příslib byl ale pro právní oddělení obou společností zřejmě příliš vágní. Microsoft tedy nyní pro magazín New York Times upřesnil, že se společnost počátkem listopadu zavázala k vydávání Call of Duty na PlayStationu po dobu dalších deseti let. Ačkoli v dnešní turbulentní době neznáme dne ani hodiny, dá se očekávat, že konzole PlayStation budou existovat i po uplynutí této lhůty. Zda dojde k prodloužení nebo změně dohody, to se dozvíme až ve 30. letech 21. století.

Call of Duty je v současnosti zdaleka nejsilnější značkou, kterou Microsoft v rámci akvizice získá. Přesto to ale neznamená, že se nové hry z této série okamžitě po vydání objeví v nabídce Game Pass. Brání tomu totiž starší smlouva mezi Sony a Activision Blizzard, o jejíž době trvání bohužel zatím nic nevíme.