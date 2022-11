Call of Duty bude na PlayStationu vycházet, dokud bude platforma existovat, tvrdí Spencer

1. 11. 2022 13:46 | Novinky | autor: Pavel Makal

Situace kolem akvizice vydavatelství Activision Blizzard a jeho dceřiných společností ze strany Microsoftu je komplikovaná, podléhá přezkoumávání ze strany celé řady různých úřadů a navíc se stala příčinou konce klidných časů koexistence mezi Microsoftem a Sony. Japonské společnosti se především nelíbí, že by značka Call of Duty, jedna z nejvýraznějších a nejvýdělečnějších IP herního průmyslu, měla spadnout do klína právě konkurenčnímu držiteli platformy Xbox.

Okolo dohadů a argumentů obou stran jsme toho v minulosti napsali již hodně. Microsoft se brání jednak tím, že Call of Duty bude i v nejbližších letech stále dostupné na PlayStationu, jednak dodává, že i bez této značky má Sony dostatek jiných silných želízek v ohni, takže konkurenceschopnost firmy není ohrožena.

Nyní ovšem Phil Spencer, šéf herní divize Microsoftu, ve svých příslibech vůči Sony a budoucnosti Call of Duty zašel ještě o krok dál. V rozhovoru pro kanál Same Brain se zavázal k tomu, že slavná akční série bude na PlayStationu vycházet do té doby, dokud bude existovat nějaký PlayStation. Situaci dále přirovnal k Minecraftu, který Microsoft také nestáhl z jiných platforem, a naopak se snaží rozšiřovat místa a způsoby, jak si jej lidé mohou zahrát.

Hráči na PlayStationu, kterým by Call of Duty chybělo, si tak mohou oddychnout. Pokud akvizice na jaře příštího roku skutečně proběhne, zaplatí za ni Microsoft rekordní sumu bezmála 69 miliard dolarů. Zároveň by pod křídla firmy přešla celá řada studií a slavných značek, mezi ty největší patří kromě Call of Duty třeba Diablo, Overwatch nebo Tony Hawk's Pro Skater.