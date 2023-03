Call of Duty by pod Microsoftem nemělo exkluzivní obsah pro konzole

2. 3. 2023 13:08 | Novinky | autor: Jan Slavík

Legenda pokračuje! Akvizice Activisionu Microsoftem čelí překážkám a námitkám antimonopolních úřadů a Microsoft ve snaze veřejnost přesvědčit, že nemá žádné nekalé úmysly, cukruje, kde může. Nejdřív sice bizarně tvrdil, že neví, co to je Call of Duty, ale pak si to nejspíš zjistil, protože podepsal oficiální smlouvu a zavázal se slavnou střílečkovou sérii alespoň deset let vydávat na platformy od Nintenda.

Ředitel Xboxu Phil Spencer včera poskytl kanálu Xbox On dvacetiminutový rozhovor, v němž samozřejmě přišlo na chystaný sedmdesátimiliardový nákup i tolikrát skloňovanou herní značku.

Spencer prohlásil, že pod křídly Microsoftu by všechny budoucí hry ze série byly zkrátka „ty nejlepší verze Call of Duty“ bez ohledu na platformu a že by nenabízely žádné exkluzivní skiny, zbraně nebo jiný obsah hráčům na Xboxu. Což by byl docela citelný zásah do zavedených zvyklostí – série dlouhá léta rozmazlovala uživatele konzolí extra bonusy, a to, trochu kuriózně, zejména na PlayStationu.

Spencer tím zopakoval dlouhodobě deklarovaný plán umožnit všem lidem hrát, jak a kde chtějí. A jako příklad, že se jim to opravdu daří, uvedl zajímavou paralelu s Minecraftem. Když ho Microsoft kupoval, hrálo ho prý dvacet až třicet milionů lidí měsíčně. Nyní jde o sto dvacet milionů.

Spencer se také otřel o exkluzivní playstationový quest v Hogwarts Legacy. „Jasně, vím, že to patří k našemu průmyslu,“ řekl „Ale tuhle hru tu hrát nechceme. A nejde o skin nebo o nějakou zbraň. Nejde o nějaký konkrétní druh herního režimu. Jde o to, že na všech platformách zkrátka bude k dispozici stejná verze hry.“

„Což už ostatně děláme i teď. Když třeba hrajete Minecraft na PlayStationu, nemyslím si, že byste snad měli pocit, že jste dostali nějakou horší nebo okleštěnou verzi Minecraftu nebo Minecraft Dungeons či Legends. A tak to bude i s Call of Duty. Chceme prostě zajistit, aby si hráči užívali, a to bez ohledu na platformu, kterou si k tomu vybrali,“ dodal.

Mimo to také třeba zmínil, že jedním z původních cílů nákupu Activisionu, o kterém se prakticky nemluví, protože si většinu pozornosti pro sebe strhávají tahanice okolo Call of Duty, bylo rozšířit pole působnosti i na mobilní hraní.

Tam totiž Xbox nemá žádnou sílu či studio, o které by se mohl opřít, což by se samozřejmě se získáním společnosti King diametrálně změnilo. Activision Blizzard King je největší vydavatel mobilních her vně Číny.

