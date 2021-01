Bethesda právě vydala teaser na nového Indiana Jonese

12. 1. 2021 17:25 | Novinky | autor: Pavel Makal

V dnešní novince o čerstvém představení obnovené společnosti Lucasfilm Games jsem si dovolil zaspekulovat, že by se label nemusel týkat jen her z univerza Star Wars, ale že bychom se mohli dočkat třeba i návratu značky Indiana Jones. Uplynulo jen pár hodin a teaser na nového Indyho je na světě.

Zatím bohužel opravdu jen teaser, o hře samotné nevíme zhola nic, ani název, ani termín vydání. Jediným vodítkem je, že pro Lucasfilm Games hru vyvíjí Machine Games, švédští vývojáři, kteří ve známost vešli díky spravování značky Wolfenstein, jež se v roce 2014 dočkala rebootu a od té doby vyšlo pod její hlavičkou hned několik her. Wolf si ale zjevně dává po nepovedeném Youngbloodu pauzu a na scénu přichází Indy.

Zajímavé je ovšem i to, že Machine Games spadají pod vydavatelství Bethesda, které na konci minulého roku koupil za rekordní sumu Microsoft. Ten následně uvedl, že sice nemá v plánu ze všech her od Bethesdy šmahem udělat exkluzivity pro své platformy, Phil Spencer ale zároveň dodal, že v tomto ohledu budou hry posuzovány kus od kusu. Může se tedy stát, že se Indy na PlayStation nepodívá? To ukáže až čas.

Indiana Jones se v minulosti dočkal velkého množství herních adaptací, mezi ty zdaleka nejpopulárnější patří klasická point-and-click adventura Indiana Jones and the Fate of Atlantis od LucasArts z roku 1992. Dosud posledním titulem, který se jménem slavného archeologa pyšní, je Lego Indiana Jones 2: The Adventure Continues z roku 2009, která vyšla na PC a předminulou generaci konzolí.