Indiana Jones se podívá do Vatikánu mezi prvním a třetím filmem

14. 1. 2021 10:51 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Oživené Lucasfilm Games nás spolu s Bethesdou zkraje týdne příjemně překvapily. Od poslední hry s Indym uběhla už celá věčnost, ale časem se dočkáme nového titulu od tvůrců moderního Wolfensteina. Sice neznáme jméno hry a nic jsme z ní ještě neviděli, ale kratičký teaser v sobě ukrývá víc, než bylo na první pohled zjevné.

Nejočividnější je letenka s destinací Říma, přičemž konkrétní oblastí zájmu slavného archeologa bude podle všeho Vatikán. To na jeho mapu se totiž koukáte. Cestovní pas zakrývá část názvu Sixtinské kaple, otazník ukazuje na Apoštolský palác (oficiální sídlo papeže) a křížkem je označené parkoviště. Že by si Indy poznačil, kde má zaparkovat, a koho posléze navštívit?

zdroj: Jordan Oloman Twitter

Něco málo o návštěvě Vatikánu se dozvídáme i z dopisu, který Indy napsal na svém psacím stroji, a jehož část se podařilo rozluštit videohernímu žurnalistovi Jordanu Olomanovi na Twitteru: „Otče (jméno nečitelné), … děkuji vám za pomoc … s touto psanou žádostí … dorazím do Říma … byl jsem informován, že mě váš kontakt bude očekávat.“

Letenka dále prozradila, že Jones navštíví Řím 21. října 1937, čímž je hra zasazená mezi filmy Dobyvatelé ztracené archy a Poslední křížová výprava. A zajímavou myšlenku do celé věci vnesl ještě redaktor GamesRadaru Leon Hurley, který na svém Twitteru poukázal na dvě zajímavé historické události.

Vzpomněl si, že se Mussolini v této době hodně sbližoval s Hitlerem, což by odpovídalo Indyho klasickému zasazení mezi Nacisty. Zároveň byl Mussolini v roce 1937 obdarován Mečem Islámu (Sword of Islam), který z něj po ceremonii udělal ochránce Islámu.

zdroj: en.Wikipedia.org

Tento meč jako by z oka vypadl nějaké filmové rekvizitě, takže se objevuje spekulace, že by to mohl být další bájný artefakt, který musí Indy ukrást, aby neskončil ve špatných rukách. Poslední poznatek z oficiálního teaseru je z jeho samotného konce, kde je na moment k vidění složka plná papíru se začerněným textem, takže Indy možná opět pracuje pro americkou tajnou službu.

Objevila se i spekulace, že nám existence nové hry s Indianem Jonesem byla naznačovaná už před půl rokem. Pamatujete, jak měl Phil Spencer za sebou v poličce nový Xbox během jednoho ze streamů ještě před oznámením konzole a nikdo si toho nevšiml? Tak Todd Howard z Bethesdy měl zase poličky plné předmětů z Indiana Jonese včetně samotné archy úmluvy.

Vice president Bethesdy Pete Hines ale popřel, že by šlo o cílené poukazování na novou hru. Todd Howard je podle něj prostě celoživotním fanouškem Indyho, který má doma spoustu úžasných věcí s jeho tematikou.

zdroj: Xbox

A když už je řeč o Howardovi, někteří fanoušci vyjádřili obavy, aby vývoj nové hry neovlivnil vývoj The Elder Scrolls VI a Starfield. U všech tří projektů totiž Howard figuruje coby výkonný producent, nebo dokonce ředitel, a k tomu ještě dohlíží na vznik televizního seriálu podle Falloutu.

Na obavy, že to jeden člověk nemůže zvládat, odpovídá opět Pete Hines: „Jeho hlavním úkolem je šéfování hrám Starfield a TES6, které není ovlivněné dnešním oznámením.“

Nakonec je dobré podotknout, že přestože je zjevné, že se Indy vydá do Vatikánu, tak Řím či celá Itálie nemusí být jediným dějištěm hry. Máte nějaké tipy, kam by se nejznámější archeolog mohl ještě vydat?