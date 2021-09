S novým Perfect Dark pomůžou tvůrci Tomb Raider z Crystal Dynamics

Microsoft v prosinci 2020 oznámil novou hru z dlouho mrtvé série Perfect Dark. Hlavním vývojářským studiem je poměrně čerstvě založený kolektiv The Initiative, který v pátek na svém Twitteru oznámil, že na tenhle projekt nebude sám. Vypomůžou mu vývojáři z Crystal Dynamics, tvůrci trilogie Tomb Raider či Marvel’s Avengers.

Perfect Dark update! We are partnering with Crystal Dynamics, the world class team behind character-driven games such as Tomb Raider, to bring this first-person spy thriller to a new generation. pic.twitter.com/EiqjU99wMa