Ztráta pro očekávané RPG. Z týmu Fable odchází šéfka scénáře

Ze studia Playground Games odchází šéfscenáristka Anna Megill. Ta se primárně podílela na příběhu chystaného rebootu Fable. Megill se do vedoucí pozice dostala loni v červenci, předtím na projektu pracovala jako hlavní scenáristka.

Some folks are being silly, so let me be clear: I reached a good stopping point to jump off the project, so I did. And I decided to take a small break before jumping into my next gig. That's it ‍♀️ I have nothing but fondness & respect for Playground & my colleagues there ✨ https://t.co/BmUZfSzGIa