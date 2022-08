Id Software rozsekli herní sucho, právě vyšel nový Quake

19. 8. 2022 10:45 | Novinky | autor: Adam Homola

Že pořád remcáme, jak nic nevychází a jak se všechno odkládá na příští rok? Inu, právě teď nám vyšla zbrusu nová hra z jedné velice dobře známé série. Quake Champions totiž hlásí hotovo a včera večer vyšel na Steamu.

Myslím, že borci z id Software by si mohli v tomhle případě podat ruce s Bohemkou. Málokdy totiž vidíme tak nenápadné, tiché a odfláklé vydání potenciálně velké hry jako právě v případě Quake Champions anebo českého DayZ. Oba tituly dozrávaly v programu předběžného přístupu několik let a najednou, bez větších fanfár, prostě vyšly. DayZ se tehdy navíc ještě mediálně utopilo v moři oznámení z tehdejších The Game Awards a podpora vydání byla ze strany studia tak malá, že hra, která byla jednu dobu vlivným fenoménem, má dodnes na Metacriticu pouhopouhé tři recenze.

Vsadím boty, že nejinak tomu bude i s Quake Champions. Včerejší vydání nového Quakea oznámili id Software čtyřmi větami na Steamu, přičemž dvě z nich jsou „Step into the Arena“ a „Become a Champion“. Na oficiální web hry se studio vykašlalo už před nějakou dobou, poslední novinka je tam z června a na hlavní stránce se pořád mluví o předběžném přístupu.

Quake Champions pro id Software nejenže nejsou priorita, zjevně je hra pro studio a vydavatele na samotném okraji zájmu, když jim za to nestojí po vydání ani aktualizovat jednu větu na oficiálním webu.

Je to přitom velké škoda, protože v základu nejde o vůbec špatný titul. Naopak: Hráči na nový Quake na Steamu reagují pozitivně, jádro hratelnosti tvůrci trefili, gunplay funguje. Za poslední měsíce má hra ovšem podle Steam Charts stabilní základnu vyšších stovek hráčů, což je pochopitelně zoufale málo – pro srovnání, zmíněné DayZ se může dlouhodobě chlubit desítkami tisíc aktivních přeživších.

S takovými čísly nebude mít Quake Champions asi žádnou velkou budoucnost. Vlastně je tak trochu zázrak, že hru v id Software nezrušili a po letech v předběžném přístupu jí dávají další šanci. Jenže zrovna multiplayerová akce je žánr, který v dnešní době potřebuje kontinuální přísun nového obsahu a permanentní péči. Bude hra něco takového mít, nebo ji tvůrci nechají v extrémně drsné konkurenci přežívat bez větších zásahů? Nebo ji do pár měsíců zruší? Otázky, samé otázky.