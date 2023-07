Herec zřejmě prozradil první informace o Call of Duty pro příští rok

18. 7. 2023 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Herci si připisují další údajný únik informací ohledně chystaných videoherních projektů. V minulém týdnu dabérka nejspíše prozradila přípravy remaku Need for Speed: Most Wanted. Aby v tom ale nebyla sama, brzy se k ní připojil herec Luke Charles Stafford, který zase nabízí vůbec první informace ohledně Call of Duty plánovaného na příští rok. A to zatím nebyl oficiálně představený ani letošní díl.

Jako první si této informace všiml web Insider Gaming, který narazil na hercův příspěvek na Facebooku. V něm tvrdil, že se Activision rozhodl použít jeho podobu pro hlavní postavu s přezdívkou/jménem Ratcliffe.

Příspěvek doprovodil několika obrázky a videi, kde je herec oblečený v obleku pro snímání pohybu, zatímco se má nacházet ve studiu, kde interaguje s členy produkčního týmu. Když se v aktuální době příspěvek pokusíte dohledat na jeho profilu, zjistíte, že už z něj zmizel, pravděpodobně kvůli porušení NDA.

Informace navazují na únorový únik, který tvrdil, že příští rok dojde na další díl od studia Treyarch. Jeho pracovní název má být Cerberus a je pravděpodobné, že půjde o další příspěvek do série Black Ops. Ostatně k tomu odkazuje i Stafford, jenž v příspěvku jmenovitě děkoval za roky, kdy hrál se svými spolubydlícími Black Ops II, ale tentokrát bude hrát sám za sebe.

zdroj: Vlastní

Insider Gaming dále naznačuje, že Ratcliffe by mohl být založený na skutečné postavě britského vojáka Petera Ratcliffa, který sloužil u výsadkového pluku a u speciální letecké služby téměř třicet let. Během kariéry byl vyznamenán medailí za statečnost ve válce v Zálivu, která by mohla sloužit jako zajímavé zasazení.

Jelikož jsou ale nové díly série vždycky představené relativně chvíli před vydáním, dá se očekávat, že na potvrzení nebo vyvrácení těchto informací si budeme muset alespoň rok počkat. Ostatně ještě předtím nás čeká letošní příspěvek, který by se měl odehrávat ve světě Modern Warfare II.