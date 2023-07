Call of Duty zůstane na PlayStationu. Microsoft se dohodl se Sony

17. 7. 2023 9:59 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Drama kolem odkoupení společnosti Activision Blizzard Microsoftem zčásti ovládal narativ, že by to mohlo znamenat Call of Duty exkluzivní jen pro Xbox a PC. Tomuto tvrzení hrál do karet i fakt, že Microsoft se nezdráhal u jiných studií zaříznout rozpracované verze her pro PlayStation. Ale teď, když největší videoherní akvizice historie směřuje do zdárného konce, se vedení Sony a Microsoft dohodlo, že populární vojenská střílečka bude na konkurenčních konzolích vycházet i v budoucnu.

We are pleased to announce that Microsoft and @PlayStation have signed a binding agreement to keep Call of Duty on PlayStation following the acquisition of Activision Blizzard. We look forward to a future where players globally have more choice to play their favorite games. — Phil Spencer (@XboxP3) July 16, 2023

„Microsoft a Sony podepsaly závaznou dohodu, že Call of Duty po akvizici Activision Bliizard ponecháme i na PlayStationu. Těšíme se na budoucnost, v níž hráči a hráčky budou mít více možností, jak hrát své oblíbené hry,“ oznámil šéf Xboxu Phil Spencer. S tím souhlasí i prezident Microsoftu Brad Smith, který k dohodě dodává: „Od prvního dne této akvizice jsme se zavázali řešit problémy regulačních orgánů, vývojářů a spotřebitelů. I poté, co překročíme cílovou čáru pro schválení této fúze, se i nadále budeme soustředit na zajištění toho, aby Call of Duty zůstalo dostupné na více platformách a pro více spotřebitelů než kdy předtím.“

Detaily či vymahatelnost dohody neznáme. Jde ale o časově exkluzivní smlouvu, která bude trvat 10 let, magazínu The Verge to potvrdila tisková mluvčí Microsoftu Kari Perez. Půjde tak o podobnou dohodu, jakou technologický gigant uzavřel s Nintendem. A opravdu se týká jen a pouze Call of Duty, nikoliv dalších důležitých značek z portfolia Activisionu.