Starfield a Indiana Jones měli na PS5 prodat přes 10 milionů kusů

Probíhající soudní tahanice kolem akvizice Activision Blizzard Microsoftem stále plodí nové zajímavosti ze strategie technologického giganta. Například naposled na povrch vyplulo, že Indiana Jones měl být původně multiplatformní hrou, nebo že Bethesdě tak trochu leží v žaludku, že Starfield musí být exkluzivní pro Xbox, ale pro jiné značky to neplatí.

A k oběma značkám se v těchto dnech objevily nové informace, které potvrzují, že si Microsoft dokonce dělal analýzu případných prodejů na PlayStation a jeho přesvědčení nezměnily ani poměrně vysoké předpoklady. Během výpovědi u soudu mezi Microsoftem a FTC (Federální obchodní komise) to podle soudních záznamů uvedl finanční ředitel Xboxu Tim Stuart.

Had missed this from Xbox CFO Tim Stuart's testimony, but FTC says Microsoft had forecasted 10 million sales on PlayStation for "both Starfield and Indiana Jones" before taking them exclusive, deciding it could recoup through Game Pass and extra Xbox sales pic.twitter.com/5KdpDzKDZD