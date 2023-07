Bitva o akvizici Activision Blizzard nekončí, FTC podává odvolání

13. 7. 2023 11:20 | Novinky | autor: Jan Slavík

Chystaná akvizice Activision Blizzardu Microsoftem nedávno překonala velkou překážku – soudkyně Jacqueline Scott Corley předevčírem vynesla verdikt, v němž se přiklonila na stranu Microsoftu a zamítla žádost FTC o předběžné pozastavení fúze. Vypíchla při tom závazky amerického giganta vydávat Call of Duty na PlayStationu a Switchi alespoň deset let, stejně jako smlouvy s provozovateli cloudového hraní, které by měly zaručit, že řadu titulů od Activisionu půjde hrát v cloudu vůbec poprvé.

„Soud shledává, že FTC nesvedla dokázat pravděpodobnost, že fúze potlačí konkurenci. Důkazní materiály naopak nasvědčují, že zákazníci budou mít větší přístup ke Call of Duty a dalšímu obsahu od Activisionu. Žádost o předběžné opatření se proto zamítá,“ stojí ve verdiktu.

Mluvčí FTC hned vzápětí uvedl, že agentura zvažuje další postup. Nyní už je jasné, o jaké kroky šlo, protože FTC podala odvolání. Ze všeho nejdůležitější je přitom čas – Microsoft a Activision Blizzard potřebují obchod uzavřít ve smluvní lhůtě, která končí 18. července, jinak hrozí další komplikace jako například pokuta 3 miliardy dolarů, kterou by Microsoft musel vyplatit Activisionu. FTC naopak doufá, že odvolací soud rychle prodlouží momentálně platný dočasný soudní zákaz. Ten vyprší v pátek 14. července minutu před půlnocí pacifického času (9:00 v sobotu našeho času).

Není nicméně vůbec jisté, jestli odvolací soud bude konat tak rychle a Microsoftu s Activisionem by se teoreticky mohlo otevřít okno k uzavření fúze v pondělí nebo v úterý.

„Soudní verdikt naprosto jasně říká, že akvizice prospěje konkurenci i zákazníkům,“ komentoval rozhodnutí prezident Microsoftu Brad Smith pro server The Verge a později i na Twitteru. „Jsme zklamaní, že se FTC snaží dál prosazovat svou evidentně slabou obžalobu a budeme se bránit dalším snahám o zdržení našeho postupu vpřed.“

„Fakta se nezměnila. Jsme si jistí, že Spojené státy zůstanou jednou ze 39 zemí, kde můžeme fúzi uzavřít. Těšíme se, až svou sílu předvedeme u soudu. Zase,“ neubránila se jisté kousavosti Lulu Cheng Meservey, šéfka komunikace Activision Blizzard. To prezident Blizzardu Mike Ybarra už se ani nesnažil předstírat žádné odměřené dekorum a k věci dodal jen: „Takhle se využívají vaše peníze z daní.“

Rychlému uzavření obchodu nicméně stojí v cestě ještě bitva na druhé frontě – tahanice s britským úřadem CMA, který letos v dubnu akvizici zablokoval, proti čemuž se firmy vzápětí odvolaly. Zdá se však, že se obě strany snaží dohodnout mimosoudně, protože velmi záhy po verdiktu z úst Corley podaly společnou žádost o pozastavení odvolacího řízení.

Není však jasné, zda to někam povede, protože CMA sice hlásí ochotu jednat o případných změnách, ale zároveň se očividně nehodlá jen svalit na záda a varuje, že by se pak na fúzi dalo pohlížet jako na nový obchod, což by vyžadovalo kompletní nové šetření. Také dodává, že vyjednávání je zatím ve velmi rané fázi.

Pokud se nepodaří rychle uspokojit všechny regulátory, na stole stále zůstává možnost CMA prostě obejít a akvizici uzavřít bez jejího souhlasu, což se ale snadněji řekne, než udělá. Trh je provázaný a britský herní trh velmi významný, přičemž CMA smí rozdávat vysoké pokuty. Kompletně zavřít kanceláře a odejít z Británie by zase jednak mělo nemilé následky pro byznys, jednak stálo šílený balík, takže je vcelku jasné, že se jedná jen o možnost naprosto krajního řešení.

Pravděpodobnější je v takovém případě spíš sjednání prodloužení termínu k uzavření akvizice. Nejedná se o žádné nepřátelské převzetí, obě firmy mají o fúzi eminentní zájem a přesvědčit management i akcionáře Activision Blizzardu k odsouhlasení delší lhůty by proto nemusel být žádný větší problém.

Momentálně je však nejdůležitější, jakým způsobem a hlavně jak rychle bude reagovat americký odvolací soud.