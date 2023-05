Activision Blizzard si kvůli své akvizici najal právníka, který zastupoval královnu

10. 5. 2023 12:20 | Novinky | autor: Jan Slavík

Už se pomalu začínalo zdát, že chystaná akvizice Activision Blizzard Microsoftem překoná první velkou překážku – souhlas britského antimonopolního úřadu CMA. V předběžných závěrech hodnotící komise totiž stálo, že obchod nepovede k potlačení konkurence. Jenže realita se nakonec ukázala být jiná a před dvěma týdny přišla čára přes rozpočet, když CMA akvizici zablokoval.

Představitelé obou společností vcelku očekávatelně vzápětí přišli s poměrně ostrými reakcemi, v nichž označovali Británii za zem bránící investicím, byznysu i technologickému rozvoji. Activision rovnou sliboval, jak ještě k tomu přehodnotí své plány pro růst v ostrovním království. Obě firmy také okamžitě hlásily, že rozhodnutí nenechají jen tak a napadnou ho v odvolacím řízení.

„Nejsou to zprávy, které jsme chtěli slyšet, ale ještě ani omylem není hotovo. Věříme naší věci, protože fakta jsou na naší straně – tenhle obchod konkurenci na trhu naopak podpoří. V době, kdy vzkvétá obor strojového učení a umělé inteligence, by britský trh mohl jen těžit ze síly Microsoftu v obou odvětvích, a stejně tak z naší schopnosti tyto technologie okamžitě využívat. Naopak, pokud by rozhodnutí CMA mělo vejít v platnost, zaškrtilo by investice, konkurenci a tvorbu nových pracovních míst v britském herním průmyslu,“ napsal v interním mailu svým zaměstnancům šéf Activisionu Bobby Kotick.

A zdá se, že Activision hodlá do odvolací bitvy vytáhnout s pořádným dělostřelectvem. Florian Mueller, zakladatel blogu FOSS Patents, na Twitteru s odvoláním na „spolehlivý zdroj s konexemi v právnické komunitě“ hlásí, že Activision využije právnických služeb lorda Davida Pannicka.

Pannick je extrémně vysokoprofilový právník, který reprezentuje či v minulosti reprezentoval takové klienty, jako jsou třeba bývalý premiér Boris Johnson (během skandálu partygate), fotbalový klub Manchester City, ředitel BBC Mark Thompson či samotná královna Alžbeta II. Mimo to se účastnil více než 120 soudních sporů u britského nejvyššího soudu, pětadvaceti u nejvyššího evropského soudu a třiceti u Evropského soudu pro lidská práva.

Microsoft pak údajně zvolil podobný přístup a zajistil si služby obdobně elitního právníka Daniela Bearda. Ohledně akvizice tak bude ještě veselo, ale ať už to nakonec dopadne jakkoliv, jedno je jisté: Brzy to nebude. Firmy původně plánovaly obchod dokončit ještě letos, dokonce na konci června, ale pravděpodobnost, že k tomu dojde, je mizivá, protože odvolací řízení by mělo trvat okolo devíti měsíců. A i pokud bude ze strany Microsoftu s Activisionem úspěšné, neznamená to, že firmy mají hotovo, protože v takovém případě se věc vrátí CMA k přezkoumání, což potrvá další měsíce a opět nebude znamenat automatické schválení akvizice.

K tomu se ještě nesmí zapomínat, že se k věci musí vyjádřit i Evropská komise. V příštích měsících proběhne také soud s americkou vládní agenturou FTC, která se též snaží akvizici překážet.