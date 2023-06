"Proč CoD a ne my?" Interní komunikace Bethesdy ukázala rozčarování z nerovného přístupu Microsoftu

28. 6. 2023 16:24 | Novinky | autor: Jan Slavík

Během soudního slyšení při sporu s americkou vládní organizací FTC ohledně chystané akvizice Activision Blizzard Microsoftem občas padají poměrně šťavnaté perly. Nedávno jsme se dozvěděli například o seznamu studií, na která si Microsoft dělal (případně stále dělá) zálusk. Krom toho ale také na veřejnost vyplul interní mail z Bethesdy, v němž se vedení rozčiluje nad exkluzivním vývojem pro Xbox, respektive nad faktem, že oni musí jít cestou exkluzivity a jiní, tedy především značka Call of Duty, ne.

Konkrétně jde o zprávu, kterou v únoru loňského roku adresoval místopředseda marketingu a komunikace Pete Hines Toddu Vaughnovi, Jamiemu Lederovi a samozřejmě i Toddu Howardovi. Hines píše, že je „zmatený“ prohlášením, které tehdy učinil Microsoft na svém blogu a v němž se zavazoval neomezovat platformy, na něž zamíří hry od Activision Blizzardu, pokud bude akvizice úspěšná.

„Nechápu to. Copak to není pravý opak toho, oč nás požádali (přikázali) s našimi hrami? Kde je rozdíl?“ ptá se Hines. „A nenapadlo někoho z Xboxu nám o tomhle dát vědět předem? Todd za pár týdnů míří do DICE, nemyslíte, že si ho vyhmátne novinář a zeptá se ho, proč je to v pohodě v případě Call of Duty nebo dalších her od Activision Blizzardu, ale ne TES 6 či Starfield?“ pokračuje Hines a zvýrazňuje pasáž z blogu, v níž Microsoft slibuje zachovat zmíněnou sérii od Activisionu pro PlayStation i platformy od Nintenda.

Microsoft na „kde je rozdíl?“ později odpověděl v dokumentu, kterým reagoval na výhrady britského úřadu CMA – Starfield považuje za hru „střední velikosti“, v jejímž případě prý exkluzivita „dává smysl“. Ale stejně dobře je možné, že v Microsoftu prostě jen zkrátka vědí, co jim ještě projde – Call of Duty se na rozdíl od her od Bethesdy u soudu neustále řeší, Sony ji opakovaně zmiňuje a franšíza je kvůli tomu v popředí pozornosti regulátorů, jejichž razítko Microsoft nutně potřebuje.

Tak či tak, z probíraného mailu vyvstávají ještě dvě další implikace: Jednak ta, že se Microsoft nezatěžoval na něčem domlouvat nebo alespoň dávat o něčem vědět a prostě zavelel, z čehož v Bethesdě vcelku očekávatelně nebyli úplně blahem bez sebe a práce pod novým vedením se neobešla bez jistého tření.

A jednak ta, že Bethesdě i v případě TES 6 Microsoft přikázal vývoj exkluzivně na Xbox. Phil Spencer přitom v pátek před soudem prohlásil, že se ještě neví, na jaké platformy hra zamíří. A co na to Sony? Jim Ryan prý není z exkluzivity Starfieldu šťastný, ale nepovažuje to za anti konkurenční taktiku."