Microsoft zvažoval nákup společností SEGA, Bungie i Bohemia Interactive

27. 6. 2023 10:52 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Microsoft si odkupem společnosti Activision Blizzard rozhodně život nezjednodušil. Zamýšlený obchod narazil hned na několik překážek, jelikož se nelíbí britským úřadům, různým byznysovým hráčům a americké agentuře FTC (Federal Trade Commission), s níž aktuálně probíhá slyšení, které přináší zajímavé informace.

Podle emailu, který zaslal šéf Xboxu Phil Spencer výkonnému řediteli Microsoftu a finanční ředitelce (děkujeme The Verge), to vypadá, že společnost aktivně usilovala o to, aby do svého portfolia mohla získat firmu Sega. Její rozsáhlé portfolio her mělo pomoci s rychlejším rozšířením služby Xbox Game Pass, především v Asii.

„Věříme, že Sega vytvořila dobře vyvážené portfolio her napříč segmenty s celosvětovým dosahem a pomůže nám urychlit rozšíření služby Xbox Game Pass na konzolích i mimo ně,“ doslova psal Spencer ve zmíněném emailu.

zdroj: Foto: The Verge

Zpráva byla odeslána už v listopadu 2020 a není jasné, co se se zamýšlenou akvizicí stalo a jestli Spencer nakonec dostal pomyslnou „zelenou“. Nicméně v dokumentu z dubna roku 2021 se Sega objevila jako „klíčový cíl“ společnosti, který by ji mohl pomoci zlepšit několik klíčových oblastí.

Z tohoto dokumentu navíc vyplývá, že ve výčtu zvažovaných akvizicí se objevilo hned několik zajímavých studií. Mezi nimi se nacházeli autoři série Halo ze studia Bungie, kteří už pod Microsoft dříve patřili, následně se osamostatnili a nyní jsou pod křídly konkurenční Sony. Zvažované ale také bylo IO Interactive (Hitman), Supergiant Games (Hades, Bastion), Niantic (Pokémon GO), Larian Studios (značka Divinity), Remedy (Alan Wake – původní exkluzivita pro Xbox), Crytek (Crysis) ba dokonce i tuzemská Bohemia Interactive. Všechny zmíněné společnosti by jistě posílily už tak velký seznam celků, které má americký konglomerát pod svými křídly.

Other publishers/studios Microsoft has considered acquiring:



-Remedy

-Crytek

-Playdead

-People Can Fly

-IO Interactive

-Larian Studios

-Supergiant Games

-Thunderful

-11 bit Studios

-Rebellion

-Paradox Interactive

-Bohemia Interactive

-Manticore Games



Via: FTC filings pic.twitter.com/L1ImbK3FOn — Shinobi602 (@shinobi602) June 26, 2023

Každopádně se nejedná o jedinou zajímavou informaci, kterou slyšení přinesly. Jedna taková ještě pochází z úst šéfa PlayStationu Jima Ryana, který se ho zúčastní jako jeden ze svědků (děkujeme Eurogameru). Ten zmínil, že pokud by akvizice Activisionu Blizzard prošla, Sony by se společností již nemohla sdílet s vývojáři Activisionu detaily o své další chystané konzoli (například v podobě vývojářského kitu).

Pro společnost by podle jeho slov bylo příliš riskantní takové informace sdílet s firmou, kterou vlastní jejich přímý soupeř. Microsoft by díky nim údajně mohl „optimalizovat“ svůj vlastní byznys, jelikož by získal nemalou výhodu.

Na druhou stranu se v přepisu výslechu neobjevily žádné informace o situaci opačné, specificky třeba ve spojení s Destiny od zmíněného Bungie, případně studiu SIE San Diego, které vyvíjí sérii MLB.