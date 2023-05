Letošní Call of Duty bude pokračování Modern Warfare II

12. 5. 2023 9:45 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Sledovat posloupnost dílů Call of Duty začíná být složitější než Marvel Cinematic Universe. Jedno je ale vždy jisté: Každý rok vyjde nové Call of Duty. A podle interních informací známé drbny, Toma Hendersona, bude to letošní pokračovat v rebootované dějové lince Modern Warfare s číslovkou 3. Tedy pardon... „III“.

Call of Duty: Modern Warfare III vyvíjí primárně studio Sledgehammer Games a, jak loni na podzim uváděl na Twitteru herní novinář Jason Schreier, původně mělo jít o prémiové DLC k Modern Warfare II.

Nakonec ale hra údajně nabobtnala do takových rozměrů, že vyjde jako samostatné pokračování ke znovuvydáváné sérii moderních válek. To znamená s kampaní pro jednoho hráče, multiplayerem, zombie módem a novou mapou do battle royale Warzone 2.0. Tou by údajně měla být mapa Las Almas, která se objevila jako easter egg v kampani Modern Warfare II. Henderson navíc spekuluje, že by se režim se zombíky potenciálně mohl oddělit od zbytku titulu a stát se samostatným free-to-play módem.

Ostrému vydání, které je v plánu na 10. listopadu, by měly předcházet dva beta víkendy. Exkluzivní pro PlayStation od 6. do 10. října a jeden pro všechny platformy, mezi kterými je i PC a obě generace Xboxů, od 12. do 16. října. Předpokladá se, že hráči, kteří si předobjednají digitální deluxe edici, se do hry dostanou o týden dříve, tedy 2. listopadu.

Dalšího dílu od studia Treyarch, které bude nejspíš pokračováním odnože Black Ops, bychom se pak měli dočkat příští rok.