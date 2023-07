Dabérka nejspíš propálila chystaný remake Need for Speed: Most Wanted

13. 7. 2023 14:20 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Jméno Most Wanted nesou hned dvě hry ze závodní série Need for Speed – originální Need for Speed: Most Wanted, která vyšla v roce 2005, a pozdější předělávka Need for Speed: Most Wanted z roku 2012. Zdá se, že se k nim v relativně blízké budoucnosti zařadí ještě třetí – alespoň pokud budeme věřit herečce Simone Bailly, která v původní, osmnáct let staré hře propůjčila hlas policejní partnerce hlavního hrdiny.

„Need for Speed: Most Wanted Remake vychází v roce 2024, dejte like a komentujte, pokud chcete vidět seržanta Crosse a jeho partnerku zpátky v akci, jak loví ty nejhledanější,“ napsala na Twitteru. Příspěvek sice vzápětí smazala, ale internet nezapomíná.

Most Wanted se všeobecně považuje za jeden z nejlepších dílů série, remake by tudíž vcelku dával smysl. A vzhledem k tomu, že Bailly účinkovala jen v původní verzi a nikoliv novější předělávce, s největší pravděpodobností se bavíme o remaku právě onoho starého originálu. Pokud by se mu dostalo alespoň takové péče, jakou obdržel remake Hot Pursuit, mohlo by se být na co těšit. Uvidíme, zda brzy přijde nějaké oficiální oznámení.