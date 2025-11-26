The Game Awards: Nejlepší hry let 2014–2024

Prestižní udílení herních cen The Game Awards 2025 letos začíná už 12. prosince. Show producenta Geoffa Keighleyho má původ v televizní anketě konané od roku 2003 pod názvem Spike Video Game Awards (VGA), která se pro ročník 2013 jen nakrátko přejmenovala na VGX, než došlo k zatím finálnímu rebrandingu na srozumitelnější The Game Awards.
Hlavní slovo v této anketě mají herní žurnalisté po celém světě, redakci Games.cz nevyjímaje. Vliv na výsledek mají však i ostatní hlasující hráči. Hlavní cenu za nejlepší hru roku si letos odnese jeden z šestice nominovaných titulů: Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza, Hades II, Hollow Knight: Silksong, ale samozřejmě i tuzemské Kingdom Come: Deliverance II,.
Zajímavá vás, jak dopadlo hlasování na The Game Awards v minulých letech? Kdo zvítězil v ostatních anketách? Co je na jednotlivých výběrech zajímavé nebo kuriózní?
Dragon Age: Inquisition (vítěz The Game Awards 2014, DICE)
Nominovaní:
- Bayonetta 2
- Dark Souls 2
- Dragon Age: Inquisition
- Hearthstone
- Middle-earth: Shadow of Mordor (vítěz GDC)
První ročník Game Awards odstartoval před jedenácti lety. Tehdejší podoba udílení cen měla výrazně nižší rozpočet a příliš jí nepomohla skutečnost, že rok 2014 byl co do kvalitních titulů z těch chudších. Za velkého soupeře Dragon Age: Inquisition se tehdy pokládala Middle-earth: Shadow of Mordor, která zaujala publikum mixem zajímavé umělé inteligenci skřetů a hratelnosti opírající se o prověřené prvky známé z arkhamovského Batmana a Assassin’s Creed.
Na příchod nového Dragon Age se spousta lidí těšila, dlužno však říci, že už v době vydání nepanovalo kolem hry všeobecné nadšení jako například v případě Skyrimu, Zaklínače 3 anebo největších hitů od Bioware. Jak brzy uvidíme, v podobných situacích obvykle v anketách vítězí originálnější tituly, často z indie produkce, což se však kupodivu tentokrát moc nedělo ani v jiných významnějších anketách.
V indie kategorii na Game Awards přitom zvítězil Shovel Knight – hra, která se od té doby stala kultem. Tehdy nastupující fenomén Hearthstone zase v anketě nepřekonal stigma mobilního titulu a bez jediné sošky skončili výrazní kandidáti jako Alien: Isolation nebo Wolfenstein: The New Order.
Celkově se jednalo o ročník, kde žádná z her nebodovala ve větším množství kategorií. Destiny doplatila na nevýrazný start, ačkoliv její pokračování figurovalo v online kategoriích dlouhá léta. Zajímavé je umístění skvělé, ale poněkud zapomenuté Bayonetty 2, které dali hlasující přednost před pozdějším trhákem Mario Kart 8, který ve verzi pro Switch představuje jednu z nejúspěšnějších her všech dob. Společně s Bayonettou patřil Mario Kart mezi exkluzivity pro neoblíbené Nintendo Wii U, což jeho šancím nepomohlo.
- Nejočekávanější hra: Zaklínač 3
- Nejvíc cen: Destiny (vítěz BAFTA), Dragon Age: Inquisition, Mario Kart 8, Valiant Hearts (2)
- Nejvíc nominací: Call of Duty: Advanced Warfare, Dark Souls 2, Destiny, Hearthstone, Middle-earth: Shadow of Mordor, South Park: Stick of Truth (3)
- Moment večera: Představení The Legend of Zelda: Breath of the Wild na Wii U
|
Vítězové cen v roce 2014 v anketách – přehled
|
Dragon Age: Inquisition
|
Dragon Age: Inquisition
|
Middle Earth: Shadow of Mordor
|
Destiny
|
Dragon Age: Inquisition
|
Dragon Age: Inquisition
Zaklínač 3: Divoký hon (vítěz The Game Awards 2015, GDC)
Nominovaní:
- Bloodborne
- Fallout 4 (vítěz DICE, BAFTA)
- Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
- Super Mario Maker
- Zaklínač 3: Divoký hon
Vítězství třetího Zaklínače se s odstupem může zdát jako jasná volba, před deseti lety tomu tak ale rozhodně nebylo. Jakkoliv dnes v internetových debatách a anketách vidíme Fallout 4 jako otloukánka a titul, kterému řada hráčů vyčítá odklon od základních pilířů série, na sklonku roku 2015 se ve světě našla spousta lidí, které zaujal. Pátý Metal Gear zůstane asi navěky kontroverzní z řady důvodů, protože kombinuje to nejlepší a nejhorší v historii série, dodnes však představuje hru, která rozhodně vyniká.
Zajímavá je pozice Bloodborne – hra nezískala jediné ocenění, ačkoliv dnes se pomalu skládají krvavé oběti za její návrat a najde se řada nadšenců, kteří ji stále považují za vrcholné dílo od FromSoftware. Absence sošky je zajímavá i proto, že se exkluzivitám Sony jinak na Game Awards daří.
Bez jediné ceny tehdy skončil také například Batman: Arkham Knight.
- Nejočekávanější hra: No Man’s Sky
- Nejvíc cen: Her Story, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Rocket League, Splatoon, Zaklínač 3: Divoký hon (2)
- Nejvíc nominací: Zaklínač 3: Divoký hon (6)
- Moment večera: Geoff Keighley oznamuje, že Konami nedovolilo Kodžimovi převzít jakékoliv ceny
|
Vítězové cen v roce 2015 v anketách – přehled
|
Zaklínač 3: Divoký hon
|
Fallout 4
|
Zaklínač 3: Divoký hon
|
Fallout 4
|
Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
|
Zaklínač 3: Divoký hon
Overwatch (vítěz The Game Awards 2016, DICE, GDC)
Nominovaní:
- Doom
- Inside
- Overwatch
- Titanfall 2
- Uncharted 4: A Thief’s End (vítěz BAFTA)
Pohled na ohlušující ticho a kontroverze kolem pokračování Overwatche a na to, jak herní svět hodnotil příchod nové značky od Blizzardu před devíti lety, je více než výmluvný. Overwatch měl v roce 2016 velmi silnou konkurenci i v žánru stříleček, natožpak v kategorii hra roku. Přesto v roce 2016 sbíral jednu cenu za druhou.
I tentokrát odcházel FromSoftware bez ocenění – sošku za nejlepší RPG roku vyfoukl Dark Souls 3 datadisk Zaklínač 3: O víně a krvi. Uncharted 4 proměnilo z osmi nominací pouze dvě. V ročníku výrazných stříleček sekundoval Overwatchi Doom, který získal ceny za nejlepší hudbu a akci. Bez ocenění tak odešly Titanfall 2 nebo Battlefield 1. Proměnit své nominace se nepodařilo ani animáku Ratchet and Clank.
- Nejočekávanější hra: The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- Nejvíc cen: Overwatch (4)
- Nejvíc nominací: Uncharted 4: A Thief’s End (8)
- Moment večera: Autor soundtracku Doomu Mick Gordon předvádí živé číslo
|
Vítězové cen v roce 2016 v anketách – přehled
|
Overwatch
|
Overwatch
|
Overwatch
|
Uncharted 4: A Thief’s End
|
Overwatch
|
Doom
The Legend of Zelda: Breath of the Wild (vítěz The Game Awards 2017, DICE, GDC)
Nominovaní:
- Horizon: Zero Dawn
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- Persona 5
- Player Unknown‘s Battlegrounds
- Super Mario Odyssey
Vítězství Zeldy na Game Awards v roce 2017 příliš lidí nepřekvapilo. Po Zaklínačovi přišla další zásadní evoluce otevřeného světa, která naplnila astronomická očekávání do ní vkládaná. K tomu hra vyšla současně s prodejním trhákem v podobě konzole Nintendo Switch, na nějž přitom v době vydání byla dostupná jen hrstka her.
Největším rivalem Zeldy tak byl vlastně Mario. Jednalo se o unikátní příklad toho, kdy se do nominace na hru roku v Game Awards probojovaly hned dva kousky od Nintenda. Odyssey nakonec bodovala i v kategorii rodinných her, kde se potkala mimo jiné s Mario Kart 8: Deluxe, který dodnes válí v prodejních hitparádách. Ani napodruhé se však těmto závodům nepodařilo probojovat do hlavní kategorie.
Lehce kontroverzní byla přítomnost tehdejšího fenoménu PUBG. Hra byla v době konání akce stále v předběžném přístupu, PUBG však bylo takovým hitem, že ho organizátoři do nominace výjimečně pustili, než se pravidla nadobro změnila.
Na úspěch Zeldy doplatil Horizon: Zero Dawn, jehož autoři si přes šest nominací neodnesli jedinou sošku. S prázdnou odešli i šikovní tvůrci Divinity: Original Sin 2. Resident Evil 7 pro Capcom vybojoval alespoň ocenění za nejlepší hru ve VR. Vítězové cen BAFTA, autoři What Remains of Editch Finch, si z Game Awards odnesli sošku za nejlepší příběh.
- Nejočekávanější hra: The Last of Us: Part II
- Nejvíc cen: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Cuphead, Hellblade: Senua’s Sacrifice (3)
- Nejvíc nominací: Destiny 2, Horizon: Zero Dawn, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey (6)
- Moment večera: Josef Fares a jeho: „Fuck the Oscars!“
|
Vítězové cen v roce 2017 v anketách – přehled
|
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
|
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
|
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
|
What Remains of Edith Finch
|
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
|
Divinity: Original Sin 2
God of War (vítěz The Game Awards 2018, DICE, GDC, BAFTA)
Nominovaní:
- Assassin’s Creed Odyssey
- Celeste
- God of War
- Marvel’s Spider-Man
- Monster Hunter World
- Red Dead Redemption 2
Souboj God of War s Red Dead Redemption 2 v mnohém připomínal ankety z roku 2013, kdy si hráči lámali hlavu nad tím, zda je lepší fenomenální open world v GTA V, nebo příběhový skvost The Last of Us. Nakonec v hlavní kategorii bodovala tehdejší exkluzivita Sony. Je přitom zajímavé, že jako jediná hra na tomto seznamu dokázala zároveň vyhrát hlavní kategorii v cenách DICE, GDC a BAFTA. V konkurenci Red Dead Redemption 2 je to věru úctyhodný výkon. Hlavní kategorie na Game Awards měla také nově šest soutěžících namísto pěti.
Dvojice God of War a RDR2 bohužel naprosto pohřbila rovněž fantastického Spider-Mana, který neproměnil ani jednu ze sedmi nominací. S prázdnou odcházel i Assassin’s Creed: Odyssey, který získal hned čtyři nominace. Zajímavá je absence Fortnitu v hlavní kategorii, ačkoliv si hra odnesla sošku za nejlepší multiplayer. V minulé anketě se přitom mezi nejlepší hry probojovalo PUBG.
Po dominanci v roce 2017 se Nintendo vůbec poprvé nedostalo do hlavní kategorie, Super Mario Party ani Mario Tennis Aces neproměnily nominace a cenu za nejlepší rodinnou hru jim sebral Overcooked 2. Na vině nebyl slabší rok Nintenda, ale skutečnost, že jeho největší hit Super Smash Bros. Ultimate vyšel až po oznámení nominací, a spadl tak z pohledu pořadatelů ankety do dalšího roku.
Termín vyhlášení nominovaných dodnes platí jako sporný bod konání The Game Awards. Zcela degraduje smysl a relevanci ankety Golden Joystick, jejíž výsledky bývají známy již v listopadu.
- Nejočekávanější hra: Neudělováno
- Nejvíc cen: Red Dead Redemption 2 (4)
- Nejvíc nominací: God of War, Red Dead Redemption 2 (8)
- Moment večera: Read it, boy!
|
Vítězové cen v roce 2018 v anketách – přehled
|
God of War
|
God of War
|
God of War
|
God of War
|
Red Dead Redemption 2
|
Kingdom Come: Deliverance
Sekiro: Shadows Die Twice (vítěz The Game Awards 2019)
Nominovaní:
- Control
- Death Stranding
- The Outer Worlds
- Sekiro: Shadows Die Twice
- Resident Evil 2
- Super Smash Bros. Ultimate
Rok 2019 se dá označit z pohledu Game Awards a anket obecně za jeden z nejzajímavějších, nejvyrovnanějších a vlastně i nejbizarnějších. Ačkoliv Kodžimův unikátní Death Stranding získal celkem deset nominací, v hlavní kategorii ho porazila hra od FromSoftware, přestože se hrám tohoto typu na The Game Awards do té doby příliš nedařilo. Přitom Sekiro dodnes platí za nejvíc hardcore titul z portfolia těchto japonských autorů. O zvláštní roli Smash Bros. vydaných v prosinci roku 2018 byla řeč výše.
Anketě tentokrát nedominoval žádný titul. Nejvíc sošek si odneslo paradoxně Disco Elysium, a to přestože nebylo nominované v hlavní kategorii. Pikantní je, že hra zvítězila nad The Outer Worlds i v kategorii nejlepšího RPG. Těžko říct, jestli náhodou The Outer Worlds nepomohla do výběru snadná zaměnitelnost s indie skvostem Outer Wilds.
Na anketě si odbylo premiéru hlasování hráčů, v němž triumfovala nintendovská exkluzivita Fire Emblem: Three Houses. Tu kritici do hlavní kategorie vůbec nepustili. Kromě toho získala sošku za nejlepší strategii roku.
Aby toho nebylo málo, ostatní ankety zamotaly mnohým hlavu ještě víc: V cenách GDC a DICE triumfovala Untitled Goose Game. Vzhledem k úspěchu Disco Elysium zůstala husí hra i Outer Wilds na Game Awards bez ocenění. Ani jednu z nominací neproměnil remake Resident Evil 2. Motorkářská exkluzivita od Sony Days Gone pak na cenách chyběla úplně, což mohlo hrát roli v následujícím smutném osudu této značky. Na Games.cz se po pěti letech shodla redakce se čtenáři a za hru roku byl svorně označen Death Stranding.
- Nejočekávanější hra: neudělováno
- Nejvíc cen: Disco Elysium (4)
- Nejvíc nominací: Death Stranding (10)
- Hlasování hráčů: Fire Emblem: Three Houses
- Moment večera: Odhalení konzole Xbox Series X
|
Vítězové cen v roce 2019 v anketách – přehled
|
Sekiro: Shadows Die Twice
|
Untitled Goose Game
|
Untitled Goose Game
|
Outer Wilds
|
Death Stranding
|
Death Stranding
The Last of Us: Part II (vítěz The Game Awards 2020)
Nominovaní:
- Animal Crossing: New Horizons
- Doom Eternal
- Final Fantasy VII Remake
- Ghost of Tsushima
- Hades (vítěz DICE, GDC, BAFTA)
- The Last of Us: Part II
The Game Awards 2020 naprosto ovládlo The Last of Us: Part II, které získalo tehdy rekordní počet nominací i sošek. Jedním dechem je však třeba přiznat, že počet kategorií od dob založení ankety stoupl.
Ani Hades, který bodoval v jiných anketách, neodešel s prázdnou – z devíti nominací vybojoval dvě ceny za nejlepší akci a nejlepší indie hru. Ani jednu z pěti nominací tentokrát neproměnil Doom Eternal, který doplatil právě na úspěch Hades v kategorii nejlepší akce. Sošku za nejlepší hudbu mu zase vyfoukl remake Final Fantasy VII.
Jistou nevoli vzbuzovala malá pozornost věnovaná VR hitu Half-Life: Alyx. Někteří namítají, že sebelepší VR titul je v anketě znevýhodněn. Tvůrci Alyx tak bodovali pouze v kategorii her pro virtuální realitu. Špatně si nevedl ani Ghost of Tsushima, který získal dohromady dvě sošky, bez ocenění naopak odešli autoři Star Wars Jedi: Fallen Order, Streets of Rage 4 nebo Ori and the Will of the Wisps.
Show se konala v době vrcholící pandemie, což bylo znát i na děkovačce Neila Druckmanna z Naughty Dog. „Nemůžu se dočkat, až se s vámi obejmu a opiju,“ vzkázal dojatý vývojář svému týmu.
- Nejočekávanější hra: Elden Ring
- Nejvíc cen: The Last of Us: Part II (7)
- Nejvíc nominací: The Last of Us: Part II (11)
- Hlasování hráčů: Ghost of Tsushima
- Moment večera: Režisér Christopher Nolan uvádí vyhlášení hlavní kategorie
|
Vítězové cen v roce 2020 v anketách – přehled
|
The Last of Us: Part II
|
Hades
|
Hades
|
Hades
|
Animal Crossing: New Horizons
|
Cyberpunk 2077
It Takes Two (vítěz The Game Awards 2021, DICE)
Nominovaní:
- Deathloop
- It Takes Two
- Psychonauts 2
- Metroid: Dread
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Resident Evil: Village
Ročník 2021 patřil k těm vůbec nejvyrovnanějším, jak ostatně ukazují i výsledky z ostatních prestižních anket. Zatímco It Takes Two bodovalo na Game Awards a DICE, v cenách BAFTA si titul nejlepší hry odnesl Returnal, na GDC zase Inscryption. Situace tak lehce připomínala tu z roku 2019.
Ceny Game Awards byly zajímavé i tím, že se v nich poprvé (a zatím i naposledy) podařilo výrazněji prosadit hrám od Microsoftu. Nejvíce cen si odnesla Forza Horizon 5, pět nominací získali Psychonauts 2, nejlepší hrou podle publika se pak stalo Halo: Infinite, byť mnozí s úšklebkem dodávají, že jeho popularita šla brzy poté strmě dolů. Paradoxně i tehdejší exkluzivita Sony s názvem Deathloop pocházela od studia, které v roce 2021 už patřilo pod Microsoft.
Na přetřes opět přišlo načasování ankety, tentokrát kvůli nominaci rok starého Cyberpunku 2077, který v kategorii nejlepšího RPG porazily Tales of Arise. V hudbě ho pak podle mínění poroty zastínil NieR Replicant ver.1.22474487139.
Na cenách opět ostrouhali Insomniac Games. Jejich vysoko hodnocený Ratchet & Clank: Rift Apart neproměnil ani jednu z šesti nominací. Jedinou sošku pro Resident Evil: Village vybojovala představitelka Lady Dimitrescu Maggie Robertson.
- Nejočekávanější hra: Elden Ring
- Nejvíc cen: Forza Horizon 5 (3)
- Nejvíc nominací: Deathloop (9)
- Hlasování hráčů: Halo: Infinite
- Moment večera: Josef Fares přebírá cenu za hlavní kategorii
|
Vítězové cen v roce 2021 v anketách – přehled
|
It Takes Two
|
It Takes Two
|
Inscryption
|
Returnal
|
Inscryption
|
It Takes Two
Elden Ring (vítěz The Game Awards 2022, Dice, GDC a čtenářské ankety Games.cz)
Nominovaní:
- A Plague Tale: Requiem
- Elden Ring
- God of War: Ragnarök
- Horizon Forbidden West
- Stray
- Xenoblade Chronicles 3
Sošku za nejlepší hru roku 2022 si odnesl Elden Ring, morálním vítězem se ale může považovat také God of War Ragnarök, který hned jedenáct nominací proměnil v nejvíc sošek, celkem šest.
Novináři nakonec silnému duelu mezi Kratem a Poskrvněným dali přednost revoluci v souls žánru před blockbusterovou filmovostí. Velkým překvapením byla nominace nezávislé kočičí adventury Stray mezi nejlepšími hrami roku.
Celkově byl ročník velmi vyrovaný, jasně dominovala přítomnost exkluzivit od Sony a výrazný trend akčních adventur. Nakonec bylo největším kořením večera vplížení influencera Matana Evena na pódium během předávání hlavní ceny za Elden Ring, po kterém poděkoval ortodoxnímu rabínovi Billu Clintonovi a popřál všem krásný večer. Kvůli narušení ceremoniálu se pořadatelé posléze postarali o výrazné zpřísnění bezpečnostních opatření pro další ročníky.
- Nejočekávanější hra: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Nejvíc cen: God of War Ragnarök (6)
- Nejvíc nominací: God of War Ragnarök (11)
- Hlasování hráčů: Genshin Impact
- Moment večera: Al Pacino předává cenu Christopheru Judgovi za nejlepší herecký výkon
|
Vítězové cen v roce 2022 v anketách – přehled
|
Elden Ring
|
Elden Ring
|
Elden Ring
|
Vampire Survivors
|
God of War Ragnarök
|
Elden Ring
Baldur's Gate III (vítěz The Game Awards 2023, Dice, GDC, BAFTA i u Games.cz)
Nominovaní:
- Baldur's Gate III
- Alan Wake 2
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Marvel's Spider-Man 2
- Resident Evil 4
- Super Mario Bros. Wonder
Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil. Tak by se dala parafrázovat naprostá dominance Baldur's Gate III napříč herním průmyslem. Lariani dokázali, že s pílí, péčí a láskou se dá stvořit klasické hardcore RPG, které dovede zaujmout i masy. Na konci prázdnin a během podzimu málokdo hrál něco jiného než naprosto zaslouženě legendární hru na hrdiny.
Na poslední chvíli se jí vítězství pokusil uzmout Alan Wake 2, který bodoval hlavně pozdějším vydáním v průběhu roku, ale i přes nesporné kvality a bizarní příběh se skvělým vizuálem se mu nominaci proměnit nepodařilo. Koncert The Old Gods of Asgard s herci ze hry a samotným Samem Lakem ale jistě patřil k vrcholům The Game Awards 2023.
Kuriózní je, že s prázdnou tentokrát odešla The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, přestože šlo o jeden z komerčně nejsilnějších titulů roku – konkurence v nominovaných kategoriích byla zkrátka příliš velká a spoustu z nich sdílela právě s Baldurovou bránou.
S prázdnou odešel i jinak mimořádně povedený Spider-Man 2, jediný nominant od Sony v ktegorii hra roku.
- Nejočekávanější hra: Final Fantasy VII Rebirth
- Nejvíc cen: Baldur's Gate III (6)
- Nejvíc nominací: Baldur's Gate III (9)
- Hlasování hráčů: Genshin Impact
- Moment večera: Koncert The Old Gods of Asgard a herců z Alana Wakea 2
|
Vítězové cen v roce 2023 v anketách – přehled
|
Baldur's Gate III
|
Baldur's Gate III
|
Baldur's Gate III
|
Baldur's Gate III
|
Baldur's Gate III
|
Baldur's Gate III
Astro Bot (Vítěz The Game Awards 2024, Dice a BAFTA)
Nominovaní:
- Astro Bot
- Balatro
- Black Myth: Wukong
- Elden Ring: Shadow of the Erdtree
- Final Fantasy VII Rebirth
- Metaphor: ReFantazio
Loni si pachuť z ročníku 2023 spravilo Sony, když si sošku v hlavní kategorii odnesla óda na historii PlayStationu v podobě roztomilé skákačky Astro Bot. Ostatně i exkluzivita na PS5 – Final Fantasy VII Rebirth – byla nominována v mnoha kategoriích, byť proměnila pouze některé.
Je dobré zdůraznit, že na paty Astro Botovi šlapala fantastická karetka Balatro, která se stala ikonickým indie hitem roku. Stran čísel pak byly loňské The Game Awards nejsledovanější v historii, na různých streamech na ně koukalo přes 154 milionů lidí.
Drobná kontroverze vznikla kolem umístění Black Myth: Wukong, respektive faktu, že hru roku nevyhrál. Studio Game Science jelo do LA takzvaně na jistotu po obrovském komerčním úspěchu hry, šéf studia si dokonce napsal děkovnou řeč. Třešničkou na dortu slavnostního vyhlášení byl pak první trailer na Zaklínače 4.
- Nejočekávanější hra: Grand Theft Auto VI
- Nejvíc cen: Astro Bot (4)
- Nejvíc nominací: Astro Bot a Final Fantasy VII Rebirth (7)
- Hlasování hráčů: Black Myth: Wukong
- Moment večera: První trailer na Zaklínače 4
|
Vítězové cen v roce 2024 v anketách – přehled
|
Astro Bot
|
Astro Bot
|
Balatro
|
Astro Bot
|
Final Fantasy VII Rebirth
|
Indiana Jones and the Great Circle
The Game Awards 2025: Česká stopa?
Nominovaní:
- Clair Obscur: Expedition 33
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Death Stranding 2: On the Beach
- Hollow Knight: Silksong
- Donkey Kong Bananza
- Hades II
Protože jsme v porotě, tak samozřejmě nebudeme odhadovat, kdo letošní rok vyhraje. Už v nominacích ale najdeme hned několik prvenství. Třeba Clair Obscur: Expedition 33, které si s dvanácti kategoriemi uzmulo rekord v počtu nominací a překonalo dosavadního rekordmana, The Last of Us: Part II.
Opomenout nemůžeme ani úspěch Kingdom Come: Deliverance 2, bez ohledu na potenciální proměny jde o vůbec první českou hru nominovanou v této prestižní soutěži. No a my se už těšíme na 12. prosince a vyhlašování všech těch úspěšných vítězů i nových oznámení her. Ostatně jako každý rok budeme The Game Awards 2025 v noci ze čtvrtka na pátek živě přenášet u nás ze studia.