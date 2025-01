Best of 2024: Hra roku

9. 1. 2025 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

A je to tady. Naše finální desítka nejlepších her roku 2024. Nutno říci, že letos to nebylo rozhodně jednoduché rozhodování a redakce občas připomínala diplomatické kuloáry sídla OSN. Nakonec jsme se ale po dlouhých debatách dostali k těmto deseti nejbáječnějším:

10. místo – Microsoft Flight Simulator 2024

zdroj: Asobo Studio

Microsoft Flight Simulator 2024 opět posouvá hranice letecké simulace na novou úroveň. Detailnější modely letadel, realistické počasí a podpora dynamických misí, jako je hašení požárů nebo záchranné operace příjemně oživují hratelnost. Díky úchvatné grafice a podpoře VR je to dokonalý zážitek pro letecké nadšence i příležitostné hráče.

9. místo – Tactical Breach Wizards

zdroj: Suspicious Developments

„Brilantně napsaná, vtipná, s podmanivým příběhem a fantastickým světem. Tactical Breach Wizards je úžasná tahovka, která vás bez jakéhokoliv nátlaku okamžitě zabaví a kombinuje to nejlepší, co žánr může nabídnout.“ – první hodnocení 10/10 od Kuby, co víc dodat?

zdroj: Nintendo

Nové dobrodružství v sérii Zelda přináší kombinaci starého s novým. Neprobádané kouty Hyrule jsou plné skrytých pokladů, puzzlů a nebezpečných nepřátel, a především prostoru pro vaši improvizaci a kreativitu. Nadčasový design a ukazuje, proč Zelda patří mezi největší herní série a k zábavě nepotřebujete mít Linka, Zelda ji totiž zvládá kouzlit na jedničku.

zdroj: Saber Interactive

Splněný sen fanoušků Warhammeru 40,000, který naservíroval přímočarou akční řežbu s Ultramariňákem v hlavní roli. Epické, brutální, respektující příběhové pozadí a k tomu s povedenou kooperací a PvP multiplayerem. Poručík Titus sice přišel o hodnost, ale oproti předchozímu dílu splnil svou misi perfektně.

6. místo - Silent Hill 2

zdroj: Bloober Team

Remake kultovního hororu je přesně tím, co fanoušci očekávali, a nebo v to alespoň doufali. Silent Hill 2 přináší moderní grafiku, ovládání odpovídající současnému standardu a atmosféru, ze které stále mrazí v zádech.

zdroj: GSC Game World

Opravdu vyšel! A opravdu je skvělý! Dlouho očekávaný (a vyvíjený) titul pokračuje v tradici postapokalyptického světa Zóny. Stalker 2 kombinuje svobodu průzkumu, propracovaný příběh a skvělou grafiku. Hlavní je ale atmosféra hry, která vás vtáhne jako anomálie.

4. místo – Astro Bot

zdroj: Team Asobi

Vynikající 3D plošinovka pro všechny věkové kategorie, zejména pro ty, které už mají na PlayStationech něco odehráno. Kreativní úrovně přetékají hravými detaily a její precizní ovládání využívá všechny možnosti ovladače DualSense. Astro Bota je prostě radost hrát a čiší z něj ryzí kreativita a nadšení.

3. místo - Indiana Jones and the Great Circle

zdroj: Machine Games

Indiana Jones ve své nové herní podobě přináší přesně to, co fanoušci a fanynky série milují – napětí, akci a spoustu záhad a tajemství. Skvělý příběh plný dobrodružství a exotických lokací nabízí nezapomenutelný zážitek, který ctí ducha klasických filmů. Jedna z nejlepších her roku, což ostatně potvrzuje bronzová medaile.

2. místo – Balatro

zdroj: LocalThunk

Obrovské překvapení, které rezonovalo celým herním světem. Neotřelé a zatraceně návykové karetní roguelite, které si půjčuje základní pravidla z pokeru, aby jejich mechanismy pomocí žolíků, tarotů a planetek nonšalantně stavělo na hlavu. Balatro je prostě posedlost, závislost a radost. Alespoň když vám jde karta.

1. místo - Final Fantasy VII Rebirth

zdroj: Square Enix

První místo si zaslouženě odnáší Final Fantasy VII Rebirth, druhý díl remaku jedné z nejlegendárnějších RPG her všech dob. Hra přináší masivní rozšíření příběhu i celého světa, skvělou grafiku a tradičně zábavný a flexibilní soubojový systém. Rebirth dokázal propojit nostalgii s moderními trendy, čímž oslovil jak skalní fanoušky, tak nové hráče. Není divu, že téhle hře postupně v průběhu roku propadli všichni členové redakce. Zcela zasloužené zlato.

Čtenářské hlasování o hru roku začne už o víkendu! Budeme zvědavi, jaké hry si v jednotlivých kategoriích vyberete vy.