Šéf studia, které stojí za Wukongem je nespokojený s TGA a hlásá patriotická hesla

17. 12. 2024 16:00 | Komentář | autor: Aleš Smutný

V redakci vám jistě řeknou, že patřím mezi velké fanoušky Black Myth: Wukong a i když plně souhlasím se sedmičkou, kterou tady hra dostala, skvěle jsem se bavil. Mám rád Opičího krále, mám rád vizuální styl hry a jsem ochotný jí promíjet řadu chyb, které na své cestě dělá. Nicméně, ani na chvíli by mne nenapadlo, že by měla být v diskusi ohledně nejlepší hry roku. Koho to ovšem napadlo, je Feng Ťi, šéf studia Game Science, které za titulem stojí.

Napadlo ho to dokonce dva roky před dokončením, kdy si dle svých slov napsal děkovnou řeč a teď je velice, velice naštvaný, že Black Myth: Wukong nevyhrál hlavní cenu The Game Awards. Když pominu, že je velmi odvážné napsat děkovnou řeč dva roky v předstihu, a především se s tím pak veřejně chlubit, celý Ťiho příspěvek na sociální síti Weibo, doslova přetéká rozhořčením a grandiózní teatralitou, která se míchá s nacionalistickými výkřiky.

Už začátek jeho příspěvku ukazuje, jak velká je kognitivní disonance mezi mediálním obrazem hry v Číně a mimo Čínu. „Black Myth: Wukong byl jako první čínská hra nominovaná na Nejlepší hru, Nejlepší režii, Nejlepší výtvarné zpracování a Nejlepší akční hru. Když jsme vyhráli akční hru, a především cenu hráčů, konečně jsme si oddechli. Musím ale říct, že tu jsou i pocity prohry, lítosti, a především ztráty iluzí. Nominované hry byly skvělé, ale naprosto nechápu kritéria volby nejlepší hry, nakonec jsem tu byl k hov*u!“

Je to rozladění upřímné, ale zcela mimo rámec chápání toho, co opravdu stojí za nejlepší hrou na TGA, a to je konsenzus odborné poroty ohledně kvalit hry. Tedy, nejde o cenu popularity u hráčů, díky níž titul vyhrál Golden Joystiq (přičemž je třeba říct, že čínští hráči pro Wukong hlasují, jak kdyby na tom stála budoucnost Říše středu), ale pohled s odstupem na kvality hry. A náznaky toho, jak bude kritický konsenzus vypadat, může nabízet třeba takový Metacritic, kde má PC verze 81 % a PS5 76 %. Což je na hru roku docela málo, protože porota TGA se zase o tolik nebude od globálního průměru Metacriticu lišit.

Samozřejmě, část Ťiho naštvaného příspěvku vychází z pozice čínského CEO, který musí ukazovat dravost a zdůvodňovat, proč nebyl nejlepší ve všem a zároveň přidává na teatralitě směrem k čínskému publiku – ostatně proto příspěvek na Weibo pořád najdete. Stát se tohle v anglicky psaném médiu nebo sociální síti, už dávno jiné PR návyky autora přimějí podobnou věc raději smazat. Jenže pro Wukong, Game Science a Ťiho jde také o souboj my vs oni a prosazení čínského herního průmyslu ve světě. Přitom Wukong je nepopiratelný úspěch, 20 milionů prodaných kopií jen na Steamu je úžasný výsledek.

zdroj: Game Science

Bohužel to nestačí a je třeba bít na tradiční nacionalistické bubny, které Ťi rozvibruje hned záhy. „Někdo říká, že to, že takhle uspěla singleplayerová prvotina týmu, který doposud žádnou takovou hru neudělal, je věc náhody a bude těžké to zopakovat. Chci říct, že tohle není náhoda. Tohle je čínská kultura, čínské nadání, čínské obchodní prostředí, čínský herní průmysl, takže výsledek této souhry byl nevyhnutelný. … Věřím, že v budoucnu se objeví víc našich kolegů, kteří na svět přivedou větší, zajímavější a sebevědomější čínské příběhy.“

Zbytek příspěvku je spíše filozofování o tom, proč tým uspěl, jaká je jeho mentalita a co znamená být úspěšný. Popravdě, v tom se nijak neliší od jakýchkoliv CEO po celém světě. Samozřejmě, pokud by ostatní CEO prokládali své proslovy myšlenkami na boj se zlým velkým světem kolem à la „cesta je dlouhá, vane stále krutý vítr, král démonů je pořád arogantní, ale sílíme.“

Plně se tu ukazuje, jak silná je rezonanční komora čínského mediálního pole a jak moc se může někdo nechat unést kouzlem vlastního hlasu, respektive hlasem svých fanoušků, kterých jsou miliony. Pro čínské hráče skutečně jde tak trochu o souboj Číny proti světu, v tomto případě přenesený do herního průmyslu. Ostatně na základě podivné interpretace projevu Swena Vinckeho o poměrech v herním vývoji si čínští hráči usmyslili, že kritizuje právě Wukong a jeho tvůrce, a na to konto začali review bombing Baldur’s Gate III na Steamu. K jejich smůle, Astro Bot, který jim jako vítěz leží v žaludku nejvíc, na Steamu není, protože jde o PS5 exkluzivitu.

Co si z toho odnést? Že i přes (všemi krom Číny očekávanou) nevýhru Black Myth: Wukong v hlavní kategorii jde bez diskusí o výjimečný úspěch pro čínský trh. Také to, že když vás roztleskávají desítky milionů patrioticky zapálených hráčů, vaši hru to lepší neudělá. A také, že je lepší nechat psaní děkovných řečí až na později.