Best of 2021: Nejlepší hra roku

10. 1. 2022 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Konečně je to tady: Naše vyhlášení desítky nejlepších her roku! Ještě nikdy se na rozhodování o hře roku na Games.cz nepodílelo tolik lidí, zároveň jsme měli pocit, že už dlouho nebyl výběr těch nejlepších her tak úzký.

To neznamená, že by nevyšly skvělé hry, právě naopak, ale nebylo jich tolik, a tak se v mnohých kategoriích objevovala ta samá jména. A především – nedocházelo k velkým hádkám, protože se na vítězích, především žánrových kategorií, tak nějak shodli všichni. U samotných her roku jsme také došli k celkem jasnému konsenzu. Vlastně ani ne tak překvapivému…

Každopádně, tady jsou výsledky za redakci Games.cz a my během pár dnů spustíme čtenářské hlasování. Jsme opravdu zvědaví, kdo u vás, čtenářů, vyhraje jak samotnou hru roku, tak i jednotlivé kategorie!

zdroj: Worldwalker Games

Skvělé RPG, které vyniká procedurálním generováním příběhu. Na začátku to znělo jako recept na katastrofu, ale výsledek nás překvapil, a to tak, že hodně. Wildermyth nabízí neopakovatelná (skoro doslova) dobrodružství, která kombinuje s nápaditým a plně funkčním soubojovým systémem. Pokud jste tenhle kousek odmítli hrát kvůli vizuální stylizaci, ale máte rádi RPG, určitě dejte Wildermythu šanci. Bohatě se vám odmění a vy budete s uspokojením sledovat vývoj svých hrdinů, jejich slasti, strasti, smrti, osobní tragédie…

zdroj: Amanita Design

Jára Plachý z Amanity je známý celou řadou projektů, které vám vykouzlí pobavený úsměv na tváři. Happy Game je ale navzdory svému názvu jiná. Sahá do hlubin znepokojivých dětských strachů, které se probouzejí po zhasnutí lampičky. Nabízí bizarní svět představivosti nedospělého mozku, který z náznaků buduje nepříjemně konkrétní děsy, to vše v originálním audiovizuálním zpracování. Tohle je noční můra, kterou chcete absolvovat.

zdroj: Vlastní

Náš vítěz kategorie RPG roku a popravdě tu nebylo o čem diskutovat. Pravda, konkurence nebyla velká, ale druhý Pathfinder by si vedl skvěle i v nabitějších letech. Rozhodně patří k tomu nejlepšímu, co jste si mohli v loňském roce zahrát. Je to masivní RPG s tentokrát opravdu povedeným příběhem, zajímavými postavami a možností hrát přesně takového „hrdinu“, jakého chcete, i kdyby to měl být jen vnímající roj hmyzu, jehož posláním je pozřít celý svět. Tahle hra vám sice sebere desítky až stovky hodin života, ale rozhodně vám za ně nabídne skvělý, staromilský zážitek.

zdroj: Vlastní foto autora

Málokdy se stane, aby se drtivá část redakce pustila do závodní hry. Většinou tyto kratochvíle necháváme na Patrikovi, ale novou Forzu alespoň párkrát spustili snad všichni členové redakce. Ne, nenabízí ten nejreálnější jízdní model (ani to neslibovala), není tu přelomové množství novinek, ale co tu naopak je? Obrovské množství zábavy a možností, jak si užít relaxační ježdění i bez nutnosti mít volant a řešit, jak moc přihustit pneumatiky vzhledem k dané trati.

Benevolentní nastavení hry nabízí možnost užít si brázdění Mexikem jak petrolheadům, kteří si budou pečlivě odemykat své vysněné vozy a pak je tunit do posledního detailu, tak i těm, kteří chtějí radši pohodové, nestresující ježdění po pěkné krajině.

zdroj: Arkane Studios

Arkane Studios se zase vytáhli a předvedli, že s již použitými nástroji dokážou vytvořit velmi odlišný zážitek. Deathloop se sice tváří jako nevlastní bratr Dishonored, ale jeho pojetí hratelnosti a především příběhu je výrazně odlišné. V tom prvním dominuje akčnější přístup kombinovaný se specifiky časové smyčky, v níž se hlavní hrdina pohybuje, to druhé je skvělá ukázka, jak pomocí náznaků a dialogů posouvat vyprávění tím správným tempem a udržovat hráče v napětí a s hlavou plnou otazníků.

zdroj: Double Fine

Pokračování kultovní hry z roku 2005 si prožilo strastiplný vývoj a dlouho nás nechávalo na pochybách, nakonec jsme ale dostali přesně to, na co jsme se těšili – vyladěnou plošinovku s fantastickým příběhem, který vypráví nejen jeho ulítlé postavy, ale i samotné herní prostředí, ať už se vydáváte do duše seriózní ředitelky s utajovanými sklony k hazardu, nebo metaforického guláše v mysli veterána psychiků.

Psychonauts 2 se nezdráhají střídat veselou náladu a nonšalantní vtípky s emocionálními momenty, ale navzdory tomu, že vypráví o depresích, úzkostech, alkoholismu nebo rodinných problémech, v sobě nikdy nezapřou optimismus a víru v to lepší v lidech. S vynikajícím designem úrovní a vybroušenou hratelností jde o hru sice často přehlíženou, ale pro rok 2021 nesmírně podstatnou.

zdroj: Insomniac

Symfonie hratelnosti. Letošní Ratchet s Clankem (a Rivet) předvedli, jak může vypadat next-genová hra, když není svazovaná potřebou vyjít na zastaralejší generaci konzolí. Audiovizuálně nádherné dobrodružství, v němž se spojuje zábavná akce, samozřejmě se ztřeštěnými zbraněmi, logickými puzzly, hopsačkovými pasážemi a mile úsměvným příběhem. Rift Apart je prostě hra, která potvrzuje, že tahle série opravdu není zaměřená na nejmladší publikum a vždy představovala výlet do bezbřehé tvůrčí fantazie a nádherně odladěné hratelnosti.

zdroj: vlastní foto autorky

Co pro hru jednoho hráče představuje Ratchet s Clankem, tím je pro kooperaci It Takes Two. Brilantní hra, u které si nejvíce užijete společně strávené chvíle a při troše štěstí se ani nepohádáte. It Takes Two je chytrá, nápaditá a vtipná záležitost, které nedochází nápady ani po mnoha hodinách a vždy dokáže vyrukovat s něčím novým a neokoukaným. Doporučujeme vší silou bronzové pozice, samozřejmě pokud si máte s kým zahrát, ideálně společně na jednom gauči, abyste mohli komunikovat své okamžité emoce typu: „Proboha, jak to, žes zase minul ten skokánek?!“

zdroj: Housemarque

Returnal by teoreticky neměl být překvapením, protože se jedná o dítko zkušených vývojářů z Housemarque, ale stejně nás v dubnu jeho vpád na PlayStation 5 šokoval. A to tak, že velmi mile.

V první řadě nás bavilo nádherně odvyprávěné odhalování toho, co se vlastně na cizí planetě děje. V druhém sledu následovala fascinace systémem, který nebyl úplně roguelike a spíš si půjčoval prvky z mnoha žánrů a zároveň skvěle sednul k základní příběhové premise. No a když už se zdálo, že jsme celý Returnal pochopili a přišli mu na kloub, tvůrci spustili pravý bullet hell a do toho všeho dosadili ještě zběsilou, adrenalinovou akci.

Returnal je dnes možná trochu neprávem přehlíženým klenotem, který přesně ukazuje, proč je třeba nepropadat prvnímu dojmu – a proč je krásné nechat se překvapit.

zdroj: Vlastní foto autora

„It ain’t over till it’s over,“ jak by řekl Rocky. Už se zdálo, že konec roku doběhne v očekávaném šnečím tempu a bez velkého vzrušení... a pak se objevila nezávislá hra Inscryption a začalo se o ní hodně mluvit. Nejprve v zahraničí, pak si našla cestu i k nám do redakce a začala se tam šířit stylem, který by jí záviděl nejeden virus.

Inscryption je výjimečná hra, která dokáže obrátit na svou stranu i odpůrce kartiček, nezávislé tvorby a vlastně čehokoliv, co se neblýská AAA kvalitou nebo neohání velkým vývojářským jménem. Je to zrádný zážitek, hra, která se hodnou chvíli nějak tváří, aby následně provedla veletoč a změnila se v něco jiného – a pořád je přitom nejen originální, ale i zábavná!

Inscryption je fascinující, tajuplná a zároveň se nepropadá do nějaké umělecké sebelásky. Je to hra, která je ve všech svých podobách skvělá, brilantní, překvapivá, tajuplná, jak už psal Patrik ve své recenzi. A abychom vám ji nezkazili (což by byl u hry roku opravdu hřích), nemůžeme vám o ní moc víc prozradit. Prostě nám věřte, a pokud jste to ještě neudělali, zahrajte si ji.