Best of 2020: Nejlepší hra roku

8. 1. 2021

A je tady finále! Popravdě, letos byl výběr nejlepší desítky zatraceně náročný a když jsme jej porovnávali s loňskem, prokletý rok 2020 vyhrává. Podívejte se tedy na deset nejlepších her dle naší početné redakce a počítejte s tím, že se brzy zeptáme i vás, čtenářů, jaké hry vás v uplynulém roce v jednotlivých kategoriích nejvíce oslovily.

Na desátém místě figuruje jedno z největších překvapení letošního roku. Že se slavná značka Half-Life vrátí, čekali snad už jen opravdoví optimisté. VR akce Alyx nám ale vyrazila dech, a to nejen proto, že představuje návrat téhle kultovní značky.

Jde především o skvěle zpracované prostředí virtuální reality, na VR nevídanou grafiku a parádní atmosféru. A navíc je tu i naděje, že třetí Half-Life přeci jen vyjde. Half-Life: Alyx je jedním z nejpádnějších důvodů, proč vůbec začít přemýšlet o pořízení VR headsetu a důkazem, že virtuální realita není způsob hraní, který se stále ještě hledá.

Labutí píseň PlayStationu 4 a nádherná, atmosférická hra. Příběh pomsty Džina Sakaie během války za osvobození ostrova Cušima od mongolských hord si pro sebe v redakci uzmul nejedno srdce. Otevřený svět plný (pro někoho až kýčovitě) malebných výjevů, skvělá hudba a především skvěle vyladěný a přesný soubojový systém způsobily, že Ghost of Tsushima patřil mezi naše nejoblíbenější tituly loňského roku.

Platilo to dokonce i pro zapřisáhlé odpůrce otevřených světů. Sucker Punch totiž zvládli cušimské ostrovy zpracovat tak, že se pořád něco děje. Tenhle samurajský epos se prostě zapsal do našich vzpomínek, i tím, že z dosluhujících konzolí uměl vyloudit zvuky startující stíhačky a vyklepat z nich i ten poslední ždibíček výkonu.

Rok 2020 znamenal návrat celé řady legend. Jednou z nich je i série Wasteland, jejíž třetí díl na podzim pohladil po duši především pamětníky starých Falloutů. Wasteland III nás z pusté Arizony přesunul do zasněženého Colorada, o postapokalyptickou atmosféru ale ani tak nebyla nouze.

Košatý a rozvětvený příběh, skutečně smysluplné volby, bohatý RPG systém a zábavné tahové souboje, to vše zabalené v geniálním černočerném humoru s tisícem popkulturních odkazů. V jaké jiné hře můžete zničit obřího robotického Ronalda Reagana?

Přestože je létání v civilních letadlech záležitostí velmi omezené skupinky nadšenců, Microsoft Flight Simulator dokázal alespoň na chvíli uhranout celý herní svět. Povedlo se mu to především díky realistickému zpracování prakticky celého světa. Kdo by se nechtěl proletět nad vlastním domem a srovnávat herní podání s realitou?

Microsoft Flight Simulator umí kouzlit čarokrásné scenérie, především je ale příslibem do budoucna, protože na detailech obří mapy celého světa budou autoři i nadále pilně pracovat. A když ne oni, tak modderská komunita.

Nejlepší remake všech dob? Dost možná. Demon’s Souls jsou jediný aktuální skutečně next-gen titul (ne, na Godfall nechceme vzpomínat) a ještě navíc představují návrat kultovní hry, která založila samostatný žánr.

Naprosto strhující audiovizuální zpracování nutící pořizovat jeden screenshot za druhým, nemilosrdná, ale návyková obtížnost a unikátní atmosféra pohromou stiženého království Boletaria, to jsou hlavní taháky skvělého počinu studia Bluepoint Games. Remake Demon’s Souls je povinností pro všechny novopečené majitele PlayStationu 5, kteří chtějí zjistit, kde leží kořeny v současnosti tolik oblíbeného a citovaného žánru. Jen tedy nezapomeňte, že DualSense není zrovna levný ovladač, až jím budete chtít mrsknout…

Asi byste nenašli hru, která se v redakci těší takové lásce. Vyzařují ji, pravda, hlavně Vašek s Alešem, zatímco tráví své manželky, vraždí děti a pořádají českou okupaci Persie, ale nejde jen o tyhle dva. Dříve či později ji alespoň na okamžik vyzkoušel skoro každý z nás.

Důvodem je především chytrý krok zpřístupnit robustní systémy grand strategie i hráčům, kteří by jinak o tento žánr myší ani nezavadili. Crusader Kings III nabízejí nepřeberné množství příběhů a zážitků, které si tvoříte vy sami. Jen vy si volíte své cíle a snažíte se jich za každou cenu dosáhnout. Odhalte palácovou konspiraci díky své věrné kočičce a pořádejte satanistické sabaty, abyste si zlepšili vztah s manželkou!

Osmileté čekání je konečně za námi a studio CD Projekt vydalo svůj Cyberpunk 2077. Ocenění si od nás odnáší především za svůj příběh, vedlejší postavy a atmosféru Night City. Třešničkou na dortu je pak přítomnost Keanu Reevese v roli Johnyho Silverhanda, rebelské rockové/teroristické hvězdy, která rychle zahnala představu, že Keanu si tu střihne nějakou variaci na Johna Wicka.

Je to masivní kyberpunkový epos, jaký jsme ještě v tomhle žánru neviděli. Jen škoda těch ostatních okolností, které vydání hry provázejí. Na lepší než bramborovou medaili tak dosáhnout nemůže.

Jedna z nejkontroverznějších her loňského roku patří mezi ty nejlepší. Studio Naughty Dog přineslo syrový, brutální a nekompromisní příběh o touze po pomstě a jejím vlivu na lidskou psychiku. Nevšední způsob vyprávění, nevídaná surovost soubojů i nakládání s postavami, za které by se nemusel stydět ani seriál Hra o trůny, to vše dělá z The Last of Us: Part II mimořádný zážitek a jednu z nejlepších her minulé generace.

Studio Naughty Dog úmyslně naservírovalo hru, která nenabízí nějaké velké uspokojení a spíše se u ní propadáte do větší a větší deprese, když sledujete, jak se Ellie točí v nekonečném kruhu pomsty.

Po dvou letech v předběžném přístupu se loni na podzim příběh pekelného synáčka Zagrea překlopil do plné verze a u několika členů redakce šmahem způsobil pokles pracovní produktivity (jak poznáte, že Šárka ve skrytu velkého monitoru hraje Hades? „klikklikklikklikklik“).

Hades je svatým grálem rogue-lite hratelnosti, překypuje obsahem, každý průchod nabízí obměněnou hratelnost a nadto je hra až po okraj naplněná ansámblem zajímavých a skvěle vykreslených postav.

Když už mluvíme o kreslení, byl by hřích opomenout fenomenální grafiku. Vydařila se i hudba a dabing. Hades zkrátka nedělá špatně vůbec nic!

Snad žádná jiná hra nevypovídá o podivném průběhu roku 2020 tak jako právě Animal Crossing. Když jsme se na jaře klepali doma před neznámou novou hrozbou, byla pro mnohé z nás idylka na ostrůvku plném zvířátek nejlepším únikem od trudné reality.

Za roztomilou fasádou se ale skrývá nesmírně bohatá porce obsahu, mazaně dávkovaného tak, abyste se do svého tropického ráje rádi vraceli každý den, byť třeba jen na pár minut. Můžete lovit hmyz, sbírat kytičky a ovoce, zaplňovat muzeum fosiliemi a do toho všeho splácet hypotéku a odhalovat, že Tom Nook vás ve skutečnosti využívá k vytvoření turistické atrakce. A ještě mu za to platíte.

Pokud někdo New Horizons nezkusil, asi může vrtět hlavou nad tím, proč by si od nás zrovna tahle hra měla odnést zlatou medaili, ale množství mechanismů, které ve hře najdete, je dechberoucí. Střídání ročních období obměňuje vizuál i možné činnosti, interakce s obyvateli ostrova v sobě skrývá spoustu skrytých pravidel a když dojde na crafting, může se naplno projevit vaše posedlost úpravami ostrova.

Není divu, že Animal Crossing hrály celebrity po celém světě, herní i filmové, pořádaly se v něm kampaně, včetně té prezidentské, a v jednu chvíli všichni řešili tuřínovou burzu. Kvality hry jasně podtrhuje fakt, že z prvotních dvou hráčů u nás v redakci se velmi rychle stalo pět, včetně dvou, kteří si kvůli hře koupili i Nintendo Switch.

Animal Crossing: New Horizons je fenomén, nesmírně zábavný a návykový fenomén, který nabízí obrovské množství svobody a pohody. Pro rok 2020 je to jasná volba.