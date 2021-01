Best of 2020: Vyhlášení čtenářské hry roku

20. 1. 2021 17:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Leden 2021 máme za sebou a s prvním měsícem pomalu doznívá i bilancování uplynulého roku. Coby redakce už jsme stihli vyhlásit naše oblíbence za rok 2020, k čemuž se ještě vrátíme v našich osobních zhodnoceních, teď ale prostor patří vám, našim věrným čtenářům. Jak si loňské tituly stály ve vašich očích?

Nejlepší akční hra - Doom Eternal

zdroj: Archiv

My jsme dali přednost nezávislé inovaci, vy osvědčené klasice. Pátý Doom navázal na úspěch neočíslované čtyřky z roku 2016 a i my musíme uznat, že je to zkrátka řežba. Jen kdyby nás id Software neotravoval těmi skákačkovými pasážemi!

2. místo: Hades 3. místo: Half-Life: Alyx

Redakční volba: Hades

Mohlo by vás zajímat Doom Eternal – recenze

Nejlepší akční adventura - The Last of Us: Part II

zdroj: Vlastní foto autora

Ach, naše první letošní shoda. V této kategorii jsme se dokonce sešli na všech třech medailových pozicích. Druhé The Last of Us zkrátka skvěle odhadlo poměr plížení, akce, prozkoumávání trosek rozpadlého Seattlu a ještě u toho zvládá vyprávět příběh. Tenhle mix ve vašich očích nezvládla zřejmě snížit ani jistá kontroverze právě kolem děje, kdy to chvíli znělo, že je The Last of Us: Part II nejhorší hrou na světě.

2. místo: Ghost of Tsushima 3. místo: Assassin’s Creed Valhalla

Redakční volba: The Last of Us: Part II

Mohlo by vás zajímat The Last of Us: Part II – recenze

Nejlepší RPG - Cyberpunk 2077

zdroj: Vlastní foto autora

Tady to bylo hodně jasné. Zatímco v předchozích kategoriích nebyl ve vašich hlasech mezi prvním a druhým místem zas tak markantní rozdíl, v případě RPG získal Cyberpunk 2077 víc než trojnásobek hlasů oproti druhému Wastelandu 3. Na sedm let starých konzolích sice nezažil úplně nejslavnější start, ale na PC je to plnokrevné RPG se vším všudy - s vývojem postavy, různými způsoby hraní v závislosti na vašich statistikách i s volbami v rozhovorech, které ovlivňují příběh.

2. místo: Wasteland 3 3. místo: Final Fantasy VII Remake

Redakční volba: Cyberpunk 2077

Mohlo by vás zajímat Cyberpunk 2077 – recenze nejočekávanější hry roku

Nejlepší sportovní hra & simulace - Microsoft Flight Simulator

zdroj: Vlastní foto autora

Pro fanoušky letectví byl rok 2020 šťastný, pro fandy sportovních her už tolik ne. Stejně jako u nás se do vaší ústřední trojice neprobojovala žádná z fotbalových ani hokejových stálic a letadla nechala i stříbro a bronz hodně daleko za sebou. Dává to smysl: Přece jen letadla jsou obvykle rychlejší než skejťáci a tiráky!

2. místo: Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 3. místo: SnowRunner

Redakční volba: Microsoft Flight Simulator

Mohlo by vás zajímat Microsoft Flight Simulator – recenze

Nejlepší logická hra & adventura - Creaks

zdroj: Vlastní foto autora

Hry od Amanity mají obří úspěch nejen ve světě, ohlas sklízí samozřejmě i u nás v Česku. Hororová plošinovka Creaks se trochu vzdálila klasickému adventurnímu stylu tohoto studia, ale to vůbec nevadí, protože skvěle inovuje jiný, trochu zaprášený žánr.

2. místo: Animal Crossing: New Horizons 3. místo: Astro’s Playroom

Redakční volba: Animal Crossing: New Horizons

Mohlo by vás zajímat Creaks – recenze nové adventury od Amanity

Nejlepší strategie - Crusader Kings III

zdroj: Vlastní foto autora

Tady to bylo opět o kilometr před ostatními a i u vás zvítězila strategie, která spíš než na číslech stojí na příbězích. Crusader Kings jsou středověkými The Sims, kde válku o polovinu kontinentu nemusí rozhodnout lítá bitva, ale dobře načasovaný pád ze schodů. Tedy nic proti těm bitvám, ale na vítězství postavená na absurdních historkách budeme mít všichni pravděpodobně mnohem lepší vzpomínky než na to, jak jsme onehdá vyhráli 2000 ku 2270 chlapům.

2. místo: Desperados III 3. místo: Gears Tactics

Redakční volba: Crusader Kings III

Mohlo by vás zajímat Crusader Kings 3 – recenze

Nejlepší remake & remaster - Mafia: Definitive Edition

zdroj: vlastní

Druhý vlastenecký zářez, kvůli popularitě Mafie, pasované pomalu na národní bohatství, nijak překvapivý. Hangar 13 tuhle památku uctil s grácií, a přestože by se našly nějaké výtky, dohromady jde o skvělý způsob, jak tuhle českou klasiku přiblížit třeba i novým příchozím, nejen fanouškům originálu.

2. místo: Demon’s Souls 3. místo: Final Fantasy VII Remake

Redakční volba: Demon’s Souls

Mohlo by vás zajímat Mafia: Definitive Edition – recenze remaku české klasiky

Překvapení roku - Hades

zdroj: Supergiant Games

Hades strávil skoro dva roky v předběžném přístupu a stojí za ním už poměrně protřelé nezávislé studio Supergiant Games, ani tak ale proti jeho volbě v této kategorii vlastně nemůžeme nic moc namítat. Hades je totiž boží, a to nejen z pozice pána podsvětí. Vy jste překvapení, ale my vám to říkali!

2. místo: Mafia: Definitive Edition 3. místo: Ghost of Tsushima

Redakční volba: Animal Crossing: New Horizons

Mohlo by vás zajímat Proč všichni milujeme Hades, jednu z nejlepších her roku

Zklamání roku - Cyberpunk 2077

zdroj: Vlastní foto autora

Vaše anketní hlasy jsou plné rozporů - jen počkejte, až uvidíte výsledky hlavní kategorie! Těžko říct, v čem jednotlivé hlasující zklamal Cyberpunk 2077 konkrétně. Nespokojení jsou hráči na PlayStationu 4; hráči, kteří si od RPG slibovali náhradu za GTA; investoři při pohledu na klesající akcie. No zkrátka spousta lidí. Že by to nebyla politika, kdo rozděluje lidi, ale Cyberpunk?

2. místo: Warcraft III: Reforged 3. místo: Watch Dogs: Legion

Redakční volba: Chování CD Projektu

Mohlo by vás zajímat Cyberpunk 2077 – jak je to s přesčasy, falešným E3 demem a tvrdohlavostí vedení?

Nejpůsobivější audiovizuální styl - Ghost of Tsushima

zdroj: Vlastní foto autora

Tým grafiků Sucker Punch vzdal prostřednictvím Ghost of Tsushima hold všem samurajským filmům z minulého století, za což se nijak nestydí, a naopak to otevřeně přiznává nejen černobílým režimem. Ostrov Cušima maluje krajinky a západy slunce tak nádherné, že je snadné strávit víc času ve fotomódu než se obtěžovat s vyháněním Mongolů. I soundtrack s využitím tradičních nástrojů zní velmi autenticky. Ghost of Tsushima je prostě ideální způsob, jak se nechat přenést do Japonska v době, kdy je cestování trochu komplikované.

2. místo: Cyberpunk 2077 3. místo: The Last of Us: Part II

Redakční volba: Hades

Mohlo by vás zajímat Když Západ tvoří japonskou hru: Výpověď tvůrců Ghost of Tsushima

Nejzajímavější postava - Johnny Silverhand (Cyberpunk 2077)

zdroj: Vlastní foto autora

Samotný Cyberpunk 2077 vás možná zklamal, ale Keanu je prostě Keanu a proti němu na internetu nesmíte říct křivého slova. Role anarchistického rockera, mozkového vetřelce a rebela bez příčiny je na jeho poměry velmi netradiční, ale zhostil se jí s grácií sobě vlastní a nenávist k Arasace jste mu zřejmě zvládli uvěřit. Jak jsme už zmínili v našem vlastním vyhlášení - kdo by nechtěl Keanu Reevese za parťáka?

2. místo: Abby (The Last of Us: Part II) 3. místo: Džin Sakai (Ghost of Tsushima)

Redakční volba: Abby

Mohlo by vás zajímat V Cyberpunku si budete moci zahrát i za Johnnyho Silverhanda

Nejlepší příběh - The Last of Us: Part II

zdroj: Vlastní foto autora

Už v kategorii akčních adventur zmiňujeme kontroverzi kolem pokračování The Last of Us, která ho provázela kolem vydání. Hlasitá část hráčů ostře protestovala proti zápletce a scenáristům vyhrožovala smrtí, aby se ukázalo, že je zřejmě opravdu jen… hlasitá. A taky poměrně malá, protože většině hlasujících příběh The Last of Us: Part II učaroval v uplynulém roce nejvíce.

2. místo: Cyberpunk 2077 3. místo: Ghost of Tsushima

Redakční volba: Cyberpunk 2077

Mohlo by vás zajímat The Last of Us: Part II: Bavíme se o příběhu včetně spoilerů

CELKOVÍ VÍTĚZOVÉ ČTENÁŘSKÉ HRY ROKU 2020

3. místo - Ghost of Tsushima

zdroj: Sucker Punch

U nás skončil Džin Sakai až na devátém místě, u vás ale Cušima zabodovala. Svěží větřík mezi akčními adventurami v otevřených světech vás nadchl, ať už svými krajinkami, soubojovým systémem, či příběhem o marném, leč neutuchajícím boji proti přesile. K jednomu z nejkrásnějších a nejdetailnějších světů navíc Sucker Punch přihodil i bezplatný multiplayer, kde se po něm můžete prohánět až s třemi dalšími přáteli, což je určitě nadstavba, kterou nemůžeme pominout.

Redakční volba: The Last of Us: Part II

zdroj: Sony

Druhé místo, druhá exkluzivita pro PlayStation 4 ve vaší medailové trojici. The Last of Us: Part II vypráví uvěřitelný příběh právě proto, že jeho protagonisté dělají chyby, protože ani reální lidé nejsou za všech okolností racionální. Právě naopak. A kromě vrcholného herního vyprávění je to taky po čertech dobrá hra s vychytralými protivníky, špičkovým level designem a skvělým znázorněním boje o přežití, ať už se snažíte plížit, nebo se vrháte rovnou do akce.

Redakční volba: Hades

1. místo - Cyberpunk 2077

zdroj: Vlastní foto autora

RPG roku s nejzajímavější postavou, ale zároveň taky zklamání. U nás v redakci Cyberpunk 2077 zespodu okusuje medailové příčky s bramborovou medailí, u vás to ale vyhrála snad nejočekávanější hra uplynulého roku. Že by to bylo tím, že v Česku je stále nejvíc PC hráčů, kde Cyberpunk potkalo nejméně technických problémů, přestože další dvě pozice obsadily exkluzivity pro PlayStation?

Těžko říct. Přes všechny chyby každopádně vidíte ve výtvoru CD Projektu RED ten (ne)vybroušený diamant s volností v řešení skvěle vymyšlených úkolů, zapamatování hodnými postavami i krásným městem, které vám nikdy neodhalí všechna svá tajemství. Gratulujeme do Polska!

Redakční volba: Animal Crossing: New Horizons