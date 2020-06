The Last of Us: Part II: Bavíme se o příběhu včetně spoilerů

24. 6. 2020 18:00 | autor: Redakce Games.cz

Příběhové detaily The Last of Us: Part II jsou bohužel už nějakou dobu menším tajemstvím, než by být měly, protože ještě před vydáním unikly dost přesné leaky scénáře. My jsme o nich ovšem z pochopitelných důvodů nemluvili, abychom vám nezkazili zážitek… tedy až doteď.

Recenze už je nějaký ten pátek venku, vydali jsme i obrázkový článek (s jasně označenou spoilerovou sekcí), a pakliže už jste The Last of Us 2 dohráli nebo se na to vůbec nechystáte, možná vás zajímá, co si o tom příběhu tedy myslíme. A taky se to dozvíte!

Před kameru si sedla samozřejmě naše recenzentka Šárka a přizvala k sobě Aleše, který se obětoval a spoilerům se vystavil, aby mohl moderovat diskuze. Jako poslední do party se k nim přidala ještě Gábina, která druhé Last of Us taky dohrála a taky na ně má silný názor. A můžeme vám prozradit, že ne všichni z téhle trojice příběh stoprocentně adorují.

zdroj: Archiv