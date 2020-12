Best of 2020: Nejpůsobivější audiovizuální styl

29. 12. 2020 13:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Hned na úvod se přiznáme: Nejlepší audiovizuální styl je jedna z našich nejoblíbenějších kategorií. Hry totiž dokáží s vizuálem kouzlit neskutečným způsobem a pokaždé jinak. Někdy nás uhranou precizní technickou kvalitou, jindy zvítězí unikátní a neokoukaný styl. Špičková hudba taky umí dělat svoje a když to do sebe všechno zapadne, jak má, máme při hraní husí kůži. A přesně to se všem třem vítězům letos povedlo bez větších problémů.

zdroj: Archiv

Obrovská stylovka, co dokáže vykouzlit dechberoucí scenérie i na základním PlayStationu 4. Pokud jste se v době vydání pohybovali na sociálních sítích, nemohla vám asi utéct záplava překrásných obrázků z promakaného fotomódu. Ghost of Tsushima vypadá překrásně a minimálně nám v redakci vůbec nevadí, že hra někdy balancuje na hranici kýče.

Nádherný vizuální styl navíc těží z překvapivě pestrého prostředí a celé to jen podtrhuje osobitá, často až osudová hudba. Nemluvě o zvucích, které vás do dobového světa samurajů přesunou už definitivně. Šelest listí, praskání větviček, všudypřítomný vítr a samozřejmě svist čepelí...

Chuť vrátit se na nádherný japonský ostrov nemáme jen kvůli výborné hratelnosti, ale právě i kvůli špičkovému audiovizuálnímu zpracování, na které budeme vzpomínat ještě hodně dlouho.

zdroj: Sony

Ano, Spider-Man: Miles Morales vypadá skvěle, ale pravdou je, že Demon’s Souls je v podstatě jedinou opravdu next-genově vypadající hrou. Přesně takovým tím kouskem, který ukazujete všem návštěvám a společně nad kvalitou grafiky sbíráte čelisti ze země. Nejde přitom jen o rozlišení a technickou kvalitu, ale i o neskutečnou míru detailů a všechny ty větší i menší efekty dokreslující už tak hutnou atmosféru.

Ne nadarmo nazval Pavel Demon’s Souls ve své recenzi tím nejlepším remakem všech dob, a právě precizní audovizuální stránka tomu nemálo napomáhá. Ostatně kolikrát se vám stane, že vámi natočené záběry či pořízené obrázky vypadají, jako by je zveřejnilo marketingové oddělení studia na E3 dva roky před vydáním hry? V případě Demon’s Souls se vám to děje prakticky neustále.

zdroj: Supergiant Games

Hades je vrcholem. Studia Supergiant Games, akční roguelike hratelnosti, ale především špičkového vizuálního stylu Jen Zee. Ta v Supergiant Games zraje jako víno a neustále se překonává. Bastion vypadal parádně, Transistor posunul věci o kus dál, Pyre nás okouzlilo na první dobrou a Hades je vizuálně stejně konzistentní, jako bezchybný.

Hře dodává duši skvělý a osobitý dabing a to celé podtrhuje výtečná hudba. V Hades si to jednoduše všechno sedlo způsobem, jaký by mohli druzí jen závidět. Jednotlivé dílky do sebe takhle zapadnou jen málokdy, a ať přemýšlíme, jak přemýšlíme, netušíme, co by se dalo tomuto mistrovskému dílu vytknout. Návyková hratelnost je jedna věc, ale bez perfektní audiovizuální stránky by byla hra sotva poloviční.