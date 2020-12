Best of 2020: Nejlepší akční hra

28. 12. 2020 12:34 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Ačkoli jsme po většinu roku 2020 byli nuceni sedět zavření doma, na nedostatek akce na monitorech si rozhodně stěžovat nemůžeme. Hladinu adrenalinu a bystré reflexy navíc otestovaly hry velmi odlišných žánrů, a tak je naše finální trojka hezky rozmanitá.

3. místo - Doom Eternal

Čtyři roky od vydání rebootu výsostné značky Doom dorazilo pokračování, které míru brutální a frenetické akce posunulo ještě tak o dva stupínky výše. Nový díl teleportoval většinu dění na naši planetu a s klidem by mohl nést podtitul Hell on Earth jako letitá dvojka.

Doom Slayer dostal do vínku několik nových hraček, třeba brokovnici s přitahovacím hákem, plamenomet nebo mrazící granáty. Celkově Eternal působí mnohem „arkádovějším“ a hravějším dojmem než jeho předchůdce.

Částečně za to může větší tlak na vertikalitu úrovní a s ní spojené skákačkové pasáže, svůj podíl vlivu nese i získávání munice, zdraví či zbroje skrz patřičné využívání konkrétních součástí arzenálu. Samozřejmě nechybí fenomenální soundtrack Micka Gordona, noví a řádně odpudiví nepřátelé, kterým je radost páchat násilné příkoří, a dokonce i nějaký ten příběh, který rozšiřuje mytologii kolem pekelných hord a jejich drvitele.

Za vyprávění si ale Eternal ocenění nezaslouží, jeho bronzová trofej je opatlaná střevy a pajšlem a páchne střelným prachem. Jen málokterá hra umí ulevit letošní frustraci tak výtečně jako on!

Rok 2020 je plný překvapení, jen málo z nich ovšem bylo příjemných. Na to, že dostaneme nový díl série Half-Life, by si asi ještě loni v listopadu vsadilo méně lidí než na to, že v týž měsíc, co Alyx vyjde, skončí svět tak, jak jej známe. Oznámení čistě VR dílu milované série se neobešlo bez kontroverze, přeci jen ne každý fanoušek dobrodružství Gordona Freemana vlastní headset, na němž by si Alyx mohl užít. Nakonec ale ve Valve vsadili na dobrou kartu.

Half-Life: Alyx se totiž šmahem stal jasným etalonem VR akcí a pádným důvodem, proč o pořízení této technologie minimálně začít přemýšlet. Navíc se nejedná o nějaký přílepek, aby se neřeklo, ale o zcela plnohodnotný titul se skvělou hratelností, interaktivním světem plným detailů a parádní grafikou, která strká VR konkurenci do kapsy.

Návrat do City 17 se zkrátka vydařil a navíc vlil hráčům novou dávku naděje v příchod regulérního Half-Life 3. Na ten bychom si ještě loni také nevsadili ani zlámanou grešli...

1. místo - Hades

Poslední hře od studia Supergiant Games se nedá prakticky nic vytknout. S touto poznámkou Šárka udělila absolutní hodnocení za souhlasného mručení několika dalších členů redakce, neschopných odtrhnout oči od dalšího pokusu pekelného synáčka Zagrea uprchnout z otcových spárů a podívat se na zemský povrch.

Hades umí být dokonalou herní drogou, která pohltí na dlouhé hodiny, dny a týdny, překypuje obsahem, skvěle napsanými (a nadabovanými) postavami, výborným designem výzev a různých buildů, díky nimž je každý průchod svěží a nový, a celé to balí do krásné kreslené grafiky plné detailů. Připočtěte si k tomu hudbu, která v lítém boji umí pořádně napěnit krev, humor, milostné vztahy a možnost utrácet nehorázné sumy za výzdobu podsvětí, jen abyste pořádně namíchli zlověstného tatíka.

Hades dovádí rogue-lite žánr k dokonalosti, své si v něm najdou jak začátečníci, tak i hardcore hráči hledající pořádnou výzvu. V poměru cena/strávený čas letos těžko můžeme nabídnout lepšího kandidáta.