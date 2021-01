Best of 2020: Překvapení roku

1. 1. 2021 15:30 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Rok 2020 byl plný překvapení snad pro všechny, a to nejen v herním sektoru a nejen kvůli pandemii, i když ta může například za zrušení ikonické E3. V kategorii Překvapení roku se budeme ale soustředit na příjemná herní překvapení a ta byznysová, pandemická či jakákoliv jiná dáme protentokrát stranou.

zdroj: vlastní

Zatímco za hranicemi Mafia žádné masové vášně pořád nevzbuzuje, u nás jde pochopitelně o absolutní legendu a jednu z nejlepších českých her vůbec. Proto nám zatrnulo, když jsme se před několika měsíci dozvěděli o chystaném remaku. Take-Two na značku nezapomněli a po slušné, ale nijak zvlášť skvělé trojce se vrátili k prvnímu dílu.

Místo remasteru jsme dostali plnohodnotný remake se vším všudy, včetně nově nahraného českého dabingu s některými z původních herců. Logicky jsme se těšili, ale zároveň jsme se v tu chvíli nemohli alespoň trochu neobávat. Hra se naštěstí povedla, vypadá skvěle, hraje se dobře a překvapivě se zdařily i zásahy do designu a příběhu.

A tak zatímco průměrný americký hráč nemusel remake Mafie třeba ani zaregistrovat, pro nás šlo o jedno z největších a hlavně nejpříjemnějších překvapení roku.

zdroj: miHoYo

Genshin Impact se vzal odnikud, byl zadarmo a najednou byl všude. U nás si získal Patrika a ve světě mnoho, mnoho dalších hráčů. Nikdo od něj nic nečekal, vlastně o něm před vydáním věděl asi jen málokdo. Jenže pak se najednou zjevilo překvapivě skvělé a promyšlené RPGčko s působivým vizuálem inspirovaným poslední Zeldou, propracovanými systémy, férovými mikrotransakcemi a takovou herní dobou, že by ostatní mohli závidět.

Do světa Genshin Impact vás může nalákat spousta věcí, ale tou první bude dost možná cenovka. Jednu z nejlepších her roku si totiž můžete zahrát úplně zadarmo a popravdě byste to i měli udělat. Teprve po osobní zkušenosti opravdu pochopíte a doceníte, proč je to jedno z nejpříjemnějších překvapení roku. A když už vás do sebe Genshin naláká, nemá problém vás po dlouhou dobu udržet.

zdroj: Nintendo

Animal Crossing: New Horizons nemohl přijít v lepší dobu. Původně měl vyjít ještě v roce 2019, ale svým několikaměsíčním odkladem se perfektně trefil do celosvětové pandemie koronaviru a s ní spojených lockdownů. Jeden takový jsme si na jaře prožili i u nás a musíme přiznat, že pro nejednoho člena redakce byl ACNH dokonalý relax a svým způsobem únik od nepříjemné reality.

V případě Animal Crossingu překvapení nespočívá ani tak v jeho kvalitách, o kterých před vydáním asi nikdo nepochyboval. Šokujícím zjištěním, tím, které hře nakonec přihrálo první místo v naší kategorii, je spíš to, jak šílenou popularitu tahle japonská podivnost nabrala.

Animal Crossing najednou hráli skoro všichni. Aleš a Šárka si kvůli němu dokonce koupili svůj vlastní Switch, Patrik pěl v recenzi chválu, Adam se na čas vžil do role třešňového překupníka a ani jeden o tom nemohl přestat mluvit.

A nešlo zdaleka jen o nás v redakci. Jde o jednu z nejprodávanějších a nejrychleji prodávaných her pro Switch vůbec (a že zrovna tam je konkurence velká) a zároveň se dostala i do konverzace v kruzích, kde byste ji nečekali. Krátce po vydání se o ní zmínil John Oliver, Joe Biden v ní dělal prezidentskou kampaň a třeba scenárista Star Wars ve hře rozjel vlastní talk show s řadou zajímavých hostů, Animal Talking.

Bezprecedentní zásah Animal Crossing: New Horizons do různých odvětví napříč společenskými vrstvami, kulturami a libovolnými dalšími hranicemi je to, co si od nás nakonec musí odnést zlatou medaili za to vůbec největší a nejpříjemnější herní překvapení loňska.