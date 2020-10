Genshin Impact – recenze neuvěřitelného RPG

26. 10. 2020 17:00 | Recenze | autor: Patrik Hajda

Až se historie bude ptát, co nejpřekvapivějšího se událo v roce 2020, budu vesele ignorovat děsivou celosvětovou pandemii a odpovím: „Stal se Genshin Impact!“ Nenápadné čínské RPG, které se na první pohled podobá hitu The Legend of Zelda: Breath of the Wild, si našlo cestu k mému srdci, pevně ho chytilo a v dohledné době ho jen tak nepustí. Něco tak jedinečného tu totiž dlouho nebylo.

Jak je to s tou Zeldou?

Genshin Impact už od prvních ukázek vypadal jako prachsprostý klon famózního Breath of the Wild, ale mě tím vlastně nejvíc lákal (stejně, jako se to zatím daří Immortals Fenyx Rising). Stylizace hry mi byla od začátku blízká a možnost po všem šplhat slibovala potenciálně větší a svobodnější svět, než jsme zvyklí z běžných fantasy RPG.

Nicméně Genshin Impact není ani náhodou klonem Zeldy. Veškerá podobnost končí u grafiky, šplhání, paraglidingu a všudypřítomných táborů hloupých stvoření, která rozumějí pouze jídlu, boji a hlídání truhel. Zbylých 99 % hry je originální jízdou, která se vám zažere pod kůži a za žádnou cenu nebudete chtít dorazit na její konec.

Přestože jde o čínské RPG, a přestože tu narazíte na úlety známé z asijských her, není pochyb o tom, že Genshin Impact je světový. Příběh má hlavu a patu a nezachází do neuvěřitelných extrémů. Jeho vyprávění je nesmírně poutavé a anglický dabing si zaslouží jedničku s hvězdičkou.

zdroj: Vlastní foto autora

Neočekávaná a nezapomenutelná cesta

Co Genshin Impact dělá ze všeho nejlíp, je průzkum nádherného světa. Ten umí i po 40 hodinách překvapit další dechberoucí scenérií, která i přes svou výstřednost perfektně zapadá do krajiny i tónu celého světa. Všude kolem je toho strašně moc k prozkoumání a k prožití.

Na obrovské mapě se vám nikdy nestane, že byste se zastavili, rozhlédli a neuzřeli něco zajímavého. Ať se podíváte kamkoliv, všude je něco hodného vaší návštěvy, a tím mám na mysli nejen lidská stavení a myriádu prastarých zřícenin, ale i jakoukoliv hromádku kamení, skalní převis či vrcholek kopce. Ať už se vydáte kamkoliv, vždy tam na vás čeká sladká odměna. Vždy.

Většinou jde o truhlu plnou lootu, která čeká na své otevření, ale je střežená nepřáteli, lapená v ostnatém kořenu či zamčená, než vyřešíte environmentální hádanku. Někdy narazíte na jakousi dušičku, která vás k pokladu dovede přes trochu parkouru po skalách, jindy na tajemné anemokuly, které vám permanentně zvyšují staminu. Anebo tam čeká někdo se zajímavým a často nepředvídatelným vedlejším úkolem.

zdroj: miHoYo

Během průzkumu světa se musíte spolehnout jen na svou zvědavost, protože jiné ukazatele tu nenajdete. Mapa poskytuje pouze informace o rozmístění teleportů, které je nejprve potřeba aktivovat, a pozice dungeonů. Vše ostatní je na mapě skryto a je to dobře. Nehoníte se za otazníčky jako v Assassin’s Creed, díky čemuž je putování a odhalování tajemství přirozené. Jdete prostě tam, kde vás to od pohledu zajímá, ne tam, kam vás žene další identický symbol.

Svět je obrovský a naplněný příběhy, které vám pomohou cítit se v Teyvatu jako doma. A i když se najde pár obyčejných úkolů typu „přines“, z mnoha z nich se stane něco většího a překvapivého, na co jen tak nezapomenete. Například když je z vás zničehonic sous chef ve zdejší kulinářské soutěži nebo děláte parťáka zdejšímu „Batmanovi“.

Jako v továrně na čokoládu

Jak už jsem psal, ať se v Genshin Impactu vydáte kamkoliv, budete po zásluze odměněni. A je to skvělý pocit, protože žádnou odměnou nikdy nepohrdnete, i když jí zpočátku nerozumíte. Hra má totiž obrovské množství systémů, podsystémů a nadsystémů, což je v prvních hodinách velice, ale velice přehlcující.

Inventář se vám za chvíli naplní tisícovkami předmětů spadajících do mnoha kategorií, úrovní vzácnosti a způsobu použití a vy nebudete vědět, co dřív, stejně jako budete vyjeveně dumat nad tím, jestli se věnovat hlavní dějové lince, vedlejším úkolům, denním aktivitám, dungeonům, nebo jen tak volnému průzkumu světa.

Jakmile se ale zorientujete, zjistíte, že každá další otevřená truhla je dalším malým vítězstvím. Hra průzkum a odměňování zvládá bravurně a bude vás tím bavit od začátku do konce. Genshin Impact přitom není ten typ hry, ve které byste každou chvíli měnili zbraň. Vyberete si jen jednu a tu dokola vylepšujete prakticky jakýmikoliv dalšími zbraněmi, které se vám válejí v naditém inventáři.

zdroj: Vlastní foto autora

Podobně to funguje s vývojem postav, které se levelují manuálně po investování tří typů předmětů spolu se zdejší měnou Morou. Jak úrovně zbraní, tak i postav jsou shora ohraničené bariérou, která si vyžádá konkrétní sadu hůř dohledatelných předmětů, než budete moct pokračovat v dalším levelování.

A věřte tomu, nebo ne, ale tato bariéra je dalším zábavným prvkem podporujícím už tak skvělý průzkum světa. S pomocí indicií se pídit po nesehnatelném parohu dokáže být stejně dobrodružné jako cokoliv jiného, protože vás i tato jednoduchá cesta přivede k další spoustě truhel, výhledů, questů, zajímavostí a zkrátka se nikdy nestane, že byste běželi z bodu A do bodu B, aniž byste po cestě na něco nenarazili.

Zároveň vám v postupu hrou bude bránit vaše vlastní úroveň dobrodruha, která se ale zase stará o to, aby toho na vás nebylo od začátku ještě mnohem víc. Až na určité úrovni se vám zpřístupní denní úkoly, dungeony, online kooperace a další příběhové questy. Ale ani když nepůjdete slepě za příběhem a budete věnovat pozornost světu kolem sebe, nebudete si připadat zabrzdění.

zdroj: Vlastní foto autora

Ve víru elementů

Zpátky k postavám. S každou další úrovní jsou vaši hrdinové silnější a mohou se pouštět do náročnějších výzev rozesetých po světě. Říkám hrdinové, protože v Genshin Impact vyrážíte na výpravu i do boje s čtveřicí vámi vybraných reků, i když v každou danou chvíli ovládáte pouze jednoho. Ale stačí jedno stisknutí klávesy a jste okamžitě převtělení do vyčkávajícího parťáka.

Jde o naprosto nezbytný mechanismus, jelikož každá postava spadá do jednoho z mnoha typů elementů, jež se starají o zábavné puzzly a ještě zábavnější souboje. Kolem elementů a jejich kombinací se točí značná část hry a pro lepší pochopení na tomto místě použiju názorné příklady.

Jednou postavou vyvoláte déšť planoucích šípů, který všechny nepřátele v dosahu zapálí. Následně se přepnete do jiné postavy ovládající vítr, vyvoláte tornádo, které při kontaktu s ohněm vzplane, vznese do vzduchu všechny nepřátele a tato ohnivá smršť s nimi udělá krátký proces. Nebo, což je výrazně jednodušší, uvidíte partu zbojníků cachtajících se na pláži a zbavíte se jich elektrifikovaným šípem.

Druhů nepřátel je ve hře poměrně dost a ne na každého zafunguje stejná strategie. Každý element je vůči jiným druhům imunní, či naopak zranitelný. A soupeři mají i další slabé a silné stránky. Padoucha, který se skrývá za štítem, jen tak nezasáhnete a jeho štítu příliš neublížíte. Ale stačí dřevěnou plochu zapálit a nebožák je za chvíli bez ochrany.

Nejste to jenom vy, kdo přichází na chuť hrátkám s elementy, magičtí nepřátelé vám v pozdějších fázích začnou pěkně zatápět. Jedni na vás pustí déšť, druzí vás hned nato zmrazí a vyřadí na chvíli z boje. A když k tomu přidáte ještě nevyzpytatelnost počasí, je postaráno o opravdu napínavé šarvátky, které nikdy nepřestanou bavit.

S běžnými nepřáteli si snadno poradíte i bez použití magie. Zato v soubojích s mini bossy, bossy a maxi bossy se bez znalostí elementárních interakcí neobejdete, pokud se tedy neuchýlíte ke zdlouhavému pižlání kombinovanému s polykáním jednoho léčivého steaku za druhým.

Kromě všeho výše řečeného budete ještě pročítat knihy, naslouchat nespočtu poutavých dialogů, vařit spoustu jídel, kovat nové zbraně a materiály pro jejich vylepšení, honit se za sběratelskými předměty (které mají dopad na hratelnost), odemykat jeden achievement za druhým, lovit, luštit a provádět mnoho dalších aktivit.

zdroj: Vlastní foto autora

Zadarmo a bez (větších) háčků

A to všechno dostanete zadarmo. Genshin Impact je totiž free-to-play a věřte mi, že s tak štědrým obsahem zdarma jste se ještě nesetkali. Jakékoliv obavy z agresivních mikrotransakcí rovnou odhoďte. Celou dobu jsem čekal, kdy mě dostihne obávaný moment: Ten, v němž se free-to-play hra stane dříve nebo později zadarmo nehratelnou. Čekal jsem marně.

Tyto strachy se nejčastěji naplňují v případě mobilních her, což je relevantní, protože Genshin Impact můžete hrát i na mobilu a mobilní podstata je i při hraní na počítači (či PlayStationu) na několika místech dobře vidět (například dostáváte odměny za přihlášení každý den).

Ale na rozdíl od jiných mobilních her vás tady nic nepřinutí tahat peněženku, dokud hru zcela nedohrajete, neodhalíte celou její mapu a nesplníte všechny její úkoly. A to vám potrvá třeba 50 hodin. To, co dostanete zadarmo, je naprosto plnohodnotný zážitek, který není vůbec o nic ochuzený. Nic vám nebude chybět, nebudete mít nutkání za něco zaplatit, aby se vám lépe dařilo.

zdroj: miHoYo

Možností utratit reálné peníze je tady sice přehršel, nicméně ke všemu se po čase dá dostat i zadarmo a žádná z možných investic se mi nejeví jako výhodná. Pojďme si to podrobněji rozebrat.

Monetizace Genshin Impactu stojí na takzvaném systému gacha, v jehož středobodu jsou loot boxy. Ty stojí měnu zvanou wish a samotným hraním jí vyděláte dostatek na otevření několika desítek loot boxů. Zároveň se dá pořizovat i za primogemy, kterých dostáváte opravdu požehnaně (za každý achievement, jsou v truhlách, jako odměny za úkoly i průzkum, prostě všude).

Co loot box, to jeden předmět – buď zbraň, nebo nová postava. Nejčastěji na vás vypadne předmět na třetí úrovni, nad kterým jen mávnete rukou. Ostatně šance získat něco lepšího nejsou nikterak veliké – předměty a postavy čtvrté úrovně mají pravděpodobnost 5,1 %, zatímco na pátou úroveň vám přeje pouhých 0,6 %. Nicméně pokud vám devětkrát po sobě padne pouze třetí úroveň, v desátém loot boxu už máte garantovaný předmět či postavu alespoň čtvrté úrovně. Většinu času vás proto bude zajímat každý desátý loot box.

zdroj: Vlastní foto autora

Postav je ve hře poměrně dost, jsou velmi odlišné a ano, ty z loot boxů jsou lepší. Nicméně i se základní příběhovou čtveřicí můžete celou hru dohrát a nebudete se cítit podvedení. Navíc se zadarmo dostanete k víc postavám, než můžete v jednu chvíli ovládat. Já jsem do hry neinvestoval nic a mám momentálně na výběr z 10 odemčených postav…

Wishe se vyplatí cpát do časově omezených loot boxů, kde je šance na získání jedné konkrétní postavy například 50 %. Ale investovat do loot boxů reálné peníze není moc dobrý nápad. Bez jejich obsahu se obejdete a šance získat něco opravdu zajímavého je mizivá.

Jediné, co vás může zamrzet, je vývojový strom konstelací každé postavy, který je přímo navázaný na loot boxy. Konstelace jsou pasivní schopnosti, které se odemykají pouze získáním duplicitní postavy, což je vzhledem k procentuální pravděpodobnosti událost, ke které dochází jednou za uherský rok.

Genshin Impact má kromě loot boxů i battle pass, tedy měsíční sadu odměn za plnění denních, týdenních a měsíčních výzev. Battle pass je dostupný zdarma, ale za 10 eur si můžete odemknout i jeho druhou řadu odměn. Investovat se dá i do jakéhosi prémiového účtu, který vás každý den obdaruje primogemy, a pomáhá tak s otevíráním loot boxů.

V neposlední řadě je zde ještě měna resin, kterou potřebujete v endgamu k získání odměn za splnění těch největších výzev. Zadarmo máte resinu málo a doplňuje se zoufale pomalu. Mikrotransakce jsou proto v endgamu na rozdíl od zbytku hry velice agresivní. Nicméně když ke Genshin Impactu přistoupíte jako ke hře se začátkem, koncem (byť příběh bude později pokračovat) a lahodnou výplní a nebudete chtít ve hře setrvávat po vyzobání všeho příběhového, tak vás endgame neurazí.

zdroj: Vlastní foto autora

Překvapivý hit

Osobně jsem nepocítil jakoukoliv nutnost investovat, abych mohl zcela pohodlně pokračovat. Sám jsem zatoužil tvůrcům finančně poděkovat za fantastický zážitek, ale žádná z jejich nabízených mikrotransakčních možností mě nakonec nepřesvědčila. Bylo by vlastně v jistém smyslu fér, kdyby byl Genshin Impact hrou za 60, ale klidně i 70 či 80 eur, protože svou náplní takovou částku naprosto bez problému obhájí a mikrotransakce jsou tak nedůležité, že vám jejich přítomnost vůbec nevadí.

Hra vás dostane do kolen světem natřískaným k prasknutí zábavným obsahem, bude vás bavit příběhem a skvělými vedlejšími úkoly, zamilujete si mnohé postavy, ať už hratelné, či z řad NPC, budete si libovat v efektních soubojích, kde je upřednostněna vaše vynalézavost s elementy a všímavost, budete se každý den vracet, abyste pokročili v příběhu, splníte každodenní čtyři úkoly a prozkoumáte další tajemný kout země, protože zdejší svět je jednoduše bombastický.

zdroj: Vlastní foto autora

Sice do konce hry nebudete vědět, co dřív, ale budete si to náramně užívat. Téměř všechna kolečka Genshin Impactu do sebe zapadají s perfektní přesností, a třebaže jsou aktuální mikrotransakce nezajímavé a předražené, během hraní vás neotravují a netlačí na vás. Herní náplň po dohrání příběhu sice není nic moc, ale to hlavní už budete mít za sebou a kdo ví, co bude ještě před vámi.

Ve hře se totiž mluví o sedmi královstvích, z nichž momentálně navštívíte pouze dvě. Něco mi říká, že se v budoucnu dočkáme pořádného rozšíření mapy i příběhu. Ostatně už teď je potvrzen přísun spousty nových hrdinů (jeden už se dokonce objevil) a přibývají i další a další „world questy“.

Přestože si na množství obsahu poskytnutého z nepochopitelného důvodu zdarma nemůžete v Genshin Impactu stěžovat, budete po jeho dohrání prostě a jednoduše chtít mnohem, ale mnohem víc. Protože je to fantastické RPG, ve kterém je zábavné trávit každý den několik hodin a které nikde jinde v takovém měřítku a kvalitě nedostanete – rozhodně ne zadarmo.