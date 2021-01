Best of 2020: Nejlepší RPG

5. 1. 2021 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

V roce 2019 byl královský žánr RPG poněkud opomíjený a neměli jsme moc radost z toho, že vlastně nebylo z čeho vybírat. Loni to ovšem jinak a v redakci se strhla pořádná debata, kdo by se měl dostat mezi finální trojku. Nakonec jsme se něčím, co připomínalo demokracii kombinovanou s občanskou válkou, dobrali k následujícímu výsledku. A nejvíc se překvapivě bojovalo hlavně o to, kdo dostane bronz.

zdroj: Vlastní foto autora

A bronz dostal opravdový outsider, jedno z velkých překvapení loňského roku. Genshin Impact se vynořil „odnikud“ a na první pohled působil jako klasická gacha ždímačka peněz. Jenže víc a víc lidí a serverů začalo tuhle hru řešit, věnovat se jí do hloubky a především opakovat to, že vlastně není třeba zaplatit ani korunu.

A skutečně! Vizuálně povedené RPG boduje především solidním soubojovým systémem, vývojem vašich postav a družinky a překvapivě dobrým příběhem. Výsledkem je mix všech klíčových prvků, které dělají skvělé RPG. Překvapivá, zasloužená bronzová medaile.

zdroj: inXile Entertainment

Až do prosince si postapokalyptické RPG od inXile Entertainment drželo pozici jasného favorita na zlato. Takhle by měl vypadat následovník původních dvou Falloutů (které zase následovaly první Wasteland).

Příběh je dostatečně vážný a k vtípkům si odskakuje, spíš aby vše okořenil černým a absurdním humorem. Nepřebíjí ale brutální realitu nelítostného Colorada. Pořád příběh berete vážně, nesnižuje to jeho kvality a dokáže ve vás probudit dostatečné emoce.

Přidejte k tomu povedené zábavné souboje, pečlivé budování party a také rozsáhlý roleplaying, který vám umožní být v Pustině tím, kým chcete být. Skvělé RPG a povinnost pro fandy Falloutu.

zdroj: Vlastní foto autora

CD Projekt to opět dokázal. Pokud tedy nepatříte mezi majitele verzí pro PS4 a Xbox One, pak vás odkážeme k sekci, kde si vývojář odnesl také prvenství, ale ne takové, jaké by asi chtěl. Ovšem hráči na PC a next-genu se dočkali vynikajícího RPG.

To je třeba podtrhnout třikrát: RPG, ne městské akce, protože tou Cyberpunk 2077 není, dělat klasický „GTA bordel“ tu dává stejný smysl jako v Zaklínači vjet s Klepnou do vesnice a začít všechny řezat mečem. Tady jde o příběh a velmi svobodný rozvoj postavy.

Chcete být pouliční samuraj, který se prosmýkne houfem nepřátel a přitom všechny roztíná katanou nebo Mantis Blades, zatímco mu v systému tiká nadupaný Kereznikov a pod kůží subdermální plátování? Raději se prohackujete až k cíli a nepříjemnosti po cestě likvidujete kombinací tlumiče a quickhacků? Nebo prostě čapnete kulomet a k cíli se prostřílíte? Je to jen na vás.

Ale jak bylo řečeno na začátku, hlavní je pořád příběh, respektive příběhy. Jsou jich desítky a doplňují povedený hlavní quest. Night City těmito příběhy a vaší účastí v nich žije a spíš než na obyčejného zachránce světa si zde můžete zahrát na dobrodince, na cynického žoldáka… prostě svého/svou V. Pak vás Night City pohltí a vy si vyryjete svou cestu ke slávě, ať už si pod ní představujete cokoliv.

Cyberpunk je monumentální, je speciální, má svoje chyby a je zaslouženě kontroverzní, ale faktem je, že takhle hutné RPG jsme tu už dlouho neměli. Za všechny svoje úchvatné kvality si to zlato prostě zaslouží.