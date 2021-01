Best of 2020: Zklamání roku

3. 1. 2021 15:30 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Nejen dobrými hrami a pozitivními událostmi je člověk živ. Herní průmysl tohle bohužel potvrzuje rok co rok, a tak se vždycky najde řada kandidátů na největší zklamání. Letos tomu nebylo jinak, a jakkoliv bylo rozhodování o druhé a třetí pozici poměrně těžké, o „vítězi“ nebylo sporu.

Všichni tři laureáti letošního Zklamání roku nás přitom obzvláště mrzí – na všechny jsme se těšili, všichni vypadali slibně a ještě krátce před vydáním by se jen těžko hledal důvod, proč by to mohlo dopadnout špatně. Jenže pak přišla drsná srážka s realitou.

3. místo: Vyhoření ambiciózního Watch Dogs: Legion

zdroj: vlastní

Ambiciózní plány a pak skutek utek? I tak by se dal popsat Watch Dogs: Legion. Hra nám na prakticky každé výstavě otevřela ústa. Vývojáři slibovali něco, co jsme tu ještě nikdy neměli: možnost hrát za jakékoliv NPC. Jenže ve výsledku? Postavy jsou nezajímavé, mdlé, jejích příběhy nejsou zrovna inspirativní, často se opakují. Netrvá to dlouho a přestanete mít chuť hrát dál.

Sázka na unikátní systém Ubisoftu nevyšla. Zamrzí to především proto, že jinak není Watch Dogs: Legion vůbec špatná hra. Staví na solidních základech dvojky a odehrává se v krásně zpracované, dystopicky futuristické verzi Londýna, která prostě má něco do sebe.

Hratelnost toho do sebe bohužel tolik nemá a vývojáři se už stihli za hru několikrát omluvit. Velká škoda a obrovsky promarněná příležitost.

2. místo: Zmršené předělávky kultovních strategií

zdroj: Archiv

Na druhém místě máme doslova učebnicové příklady, jak pokazit nepokazitelné. Může být totiž něco jednoduššího než udělat remaster či remake? Prostě jen vezmete to, co už dávno existuje, v případě remasteru to jen přežehlíte, v případě remaku trochu předěláte. A to by bylo, aby se to nepovedlo!

Jenže expertům z Blizzardu a Kalypso se jejich díla v podobě Warcraft III: Reforged a Commandos II HD Remaster nepovedla naprosto neuvěřitelným způsobem. Blizzard nás některými svými trailery vyloženě oklamal a prezentoval výrazně větší změny a úpravy, než jakých jsme se nakonec dočkali. Do toho si připočítejte nemalé technické problémy, nemluvě o tom, že hráčům původního Warcraftu III se hra povinným a nevyžádaným updatem najednou výrazně zhoršila.

Commandos II HD Remaster je na tom vlastně podobně – technické problémy, bugy, méně funkcí, chybějící multiplayer, zamlčování problémů, praktiky připomínající klamavou reklamu a k tomu všemu ještě nesmyslná cenzura dobových reálií. Přitom se tu Kalypso pokoušelo jen a pouze o remaster! A namísto jasného hitu to zkazilo jen těžko představitelným způsobem.

1. místo: Podraz CD Projektu

zdroj: CD Projekt RED

O CD Projektu toho bylo v souvislosti se Cyberpunkem řečeno i napsáno mnoho a něco nám říká, že tenhle vykolejený vlak ještě tak úplně nebrzdí. A to navzdory tomu, jak skvělý Cyberpunk 2077 je – tady je potřeba jasně zdůraznit, že největším zklamáním roku pro nás není hra jako taková, jako spíše všechno ostatní kolem ní.

Nestává se často, aby velký vydavatel a výrobce konzolí odstranil hru ze svého obchodu a aby ten druhý u sebe pověsil velké upozornění, že daný produkt vážně není v pořádku. U takhle velké, očekávané a exponované hry se to vlastně asi ještě nikdy nestalo.

CD Projekt vydání Cyberpunku uspěchal, když na úkor hráčů a svých vlastních zaměstnanců upřednostnil peníze a teď za to sklízí přesně to, co sám zasel. Studio před vydáním úmyslně zatajovalo stav hry a nakonec si dovolilo vydat hru, která je na některých platformách skandálně rozbitá.

Dlouhodobě a pečlivě budovaná reputace CD Projektu tak pro mnohé okamžitě vyletěla oknem a bude trvat roky a několik dalších her, než to vedení firmy všechno vyžehlí.