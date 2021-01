Best of 2020: Nejlepší logická hra & adventura

4. 1. 2021 17:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Jestli jsme posledně uvažovali o opětovném rozdělení této kategorie na dvě, logickou hru a adventuru, tentokrát jsme přemýšleli, jestli naopak nerozšířit její název, protože v posledních letech zkrátka a dobře vzniká spousta her, které do žánrových škatulek tak úplně nesedí. Však uvidíte sami!

Nad výběrem finalistů jsme se ovšem příliš dlouho dohadovat nemuseli. Neprobojoval se mezi ně černý kůň Patrikova podzimu Call of the Sea, dynamický rébus Superhot: Mind Control Delete ani hororový experiment tuzemské Amanity Creaks, kde je největším strašákem věšák. Finální trojice tak možná někdy není stoprocentně adventurou či logickou hrou, ale rozhodně je skvělá.

zdroj: Sony

Hříčka, která původně měla akorát reprezentovat nové funkce ovladače k PS5, k sobě až překvapivě pevně připoutala skoro všechny členy naší redakce. V základu 3D plošinovka střídá koncepty a žánry jako ponožky, takže v ní chvíli létáte na rogalu, abyste se následně stali opičkou a skákali po liánách, jindy obětovali jeden rozměr a stali se hrdinou na pružinách a pak se po ledovém království chladičů proháněli na bruslích.

Astro’s Playroom je kromě vynikající a nápadité hříčky také velkým muzeem celé platformy PlayStation, přičemž vám představí jak staré konzole a jejich ovladače, tak různé obskurní příslušenství. Na to, že jde o titul zadarmo přibalený k PlayStationu 5, doslova přetéká nápady a baví každou minutu. Jestli DualSense změní naše vnímání her, je zatím asi brzy soudit, ale rozhodně šlo letos o milé překvapení.

zdroj: Archiv

Point-and-click adventura od studia Cardboard Computer poprvé vyšla už v roce 2013, respektive se tehdy na světlo světa podíval její první akt. Ten finální, pátý, ovšem dorazil právě loni v lednu. Jeho podivný svět ovlivněný magickým realismem rozhodně není pro každého, ale určitě zaujme všechny fanoušky Davida Lynche a také hráče, kteří si na herním médiu považují vyprávění a interaktivity před akční složkou.

Kentucky Route Zero je svým stylem vyprávění zkrátka unikátní. Hudba, obraz i text v ní podpoří vaši vlastní fantazii, hra se vlastně svou obrazotvorností víc podobá interaktivní literatuře. V oblasti herního designu se odmítá řídit cizími pravidly a radši si píše svá vlastní, což je odvaha, kterou nevídáme zrovna každý den, takže to tvůrcům i přes sedm let čekání na americký sen klidně odpouštíme.

zdroj: vlastní

Inu, varovali jsme vás, že jsou nám naše vlastní žánrové škatulky těsné, ale ono těch simulátorů života za rok bohužel moc nevychází. A nový Animal Crossing vlastně nakonec takovou poklidnou, relaxační adventurou je.

New Horizons jsou sice už pátým plnohodnotným dílem téhle zaběhnuté japonské série, ale taky úplně prvním dílem, který nás v redakci chytil prakticky všechny. Lví podíl na tom nese koronavirová pandemie, která nás v půlce března uvěznila ve vlastních domovech a Animal Crossing nabídlo svou hřejivou náruč v momentech, kdy jsme nemohli své přátele vídat tváří v tvář. Místo toho jsme se navštěvovali na vypiplaných ostrovech, měnili si recepty na nábytek i zvířecí sousedy a spekulovali s tuříny. Někteří z nás si kvůli tomu dokonce i koupili vlastní Switch.

Od jara, kdy jsme na ostrovech trávili spoustu hodin denně, se situace sice uklidnila a při podzimní a zimní výzdobě už jsme nebyli tak důslední, pořád jde ale o titul, který zabaví a uklidní na stovky hodin. Kdykoliv, kdy je to zrovna potřeba. A to si, obzvlášť po šíleném loňsku, zaslouží první místo.