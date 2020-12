Best of 2020: Nejlepší sportovní hra & simulace

26. 12. 2020 11:30 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Hry se vyvíjejí, žánry se vyvíjejí, i my se vyvíjíme. Některé kategorie vyhlášení cen mizí, jiné se rodí, další se slučují. Když jsme se podívali na letošní zástup sportovních a závodních her, zjistili jsme, že se oba žánry točí v kruzích a moc nám toho letos nenabídly.

Letošní fotbalová scéna vyloženě zklamala a mezi závodními tituly se neobjevilo nic, co by stálo za vypíchnutí. A oceňovat podprůměrné, průměrné či lehce nadprůměrné hry nám nepřijde žádoucí. Proto jsme se rozhodli spojit tyto dvě kategorie do jedné, k níž jsme přidali ještě simulace, protože pro ně byl letošek naopak výborným rokem.

S remaky to bývá ošemetné. Člověk pamatující originální hru se na ně těší s velkou opatrností, protože zachytit ducha původního titulu v nové grafice a s modernizovanými systémy není vůbec snadná disciplína.

Studio Vicarious Visions nám ale po remaku Crashe Bandicoota opět dokázalo, že si s nelehkým restaurátorským úkolem umí hravě poradit. Jeho Tony Hawk si zachoval ducha a atmosféru původní hry, a je tak splněným snem nostalgiků, kteří si stejnou hru mohou užít znovu v hezké grafice a s pár osvědčenými novinkami, které do série vnesly pozdější díly. Takhle má vypadat remake!

2. místo – SnowRunner

Spintires a posléze MudRunner patří k těm nejdivnějším, ale nejopěvovanějším simulacím zaměřeným na poměrně úzké publikum. Musíte milovat velká kola, těžkou techniku a rutinní doručovatelskou práci, abyste těmto hrám přišli na chuť. Tvůrcům ze studia Saber Interactive se s novým titulem SnowRunner podařilo něco těžko dosažitelného – posunuli celý zážitek na novou, mnohem vyšší úroveň.

Předně představili jeden z nejpokročilejších fyzikálních enginů na trhu, který bere v potaz rozložení váhy vozidel, vzorek pneumatik i hustotu povrchu, po kterém se valí kupředu. Na formuli definovanou předchozími hrami nabalili obrovské množství obsahu, zástup rozličných aktivit, velké množství map plus ještě větší množství licencovaných i nelicencovaných vozidel a jejich doplňků.

Season pass hry by pak měl jít příkladem dalším hrám, jelikož za relativně málo peněz dostanete opravdu hodně muziky, kterou každý fanoušek základní hry uvítá. SnowRunner nastavuje hodně vysokou laťku všem budoucím truckerským simulacím a něco nám říká, že nebude vůbec snadné ji překonat.

1. místo – Microsoft Flight Simulator

Stěží byste hledali hry s podobnými ambicemi, jaké Microsoft Flight Simulator naznačoval už před svým vydáním. Ať už je řeč o naprosto dechberoucí grafice, ze které jednoduše padá čelist, maniakální propracovanosti a detailnosti jednotlivých letounů od hbitých Cessen přes soukromá letadla až po dopravní Boeing 747, nebo o zahrnutí úplně celé Země, Microsoft Flight Simulator jen stěží najde konkurenci.

Hra, je-li to vůbec ještě hra, vám umožní vidět každičký kout naší planety. Můžete se proletět nad libovolným městem, přeletět libovolné hory a přistát na libovolném z víc než 30 tisíc letišť rozesetých po celém světě. Ta nejvýznamnější z nich jsou navíc zpracovaná mnohem podrobněji a ve fotorealistické grafice, v ostatních případech se o jejich vymodelování stará složitý algoritmus čerpající data z map Bingu.

Samotné létání je splněným simulačním snem všech hráčů toužících po pilotování, kteří se vyžijí v komplikovanosti procesů souvisejících se vzletem a přistáním, ale myslelo se i na širší publikum, které zvládne pilotovat obrovský kolos díky mnoha asistentům. Náročné výzvy s nepříznivým počasím, z jehož efektů se tají dech a mrazí v kostech, pak pořádně otestují vaše pilotní dovednosti.

Microsoft Flight Simulator možná postrádá kariéru a zábavu si v něm musíte hledat a tvořit sami, ale jinak jde o neuvěřitelný balíček a nesporný důkaz toho, čeho všeho jsou hry v roce 2020 schopné. Budou to hry, díky kterým se podíváme na libovolná místa naší planety z pohodlí domova a je to právě Microsoft Flight Simulator, který nám ukázal, že budoucnost je už přítomností.