Best of 2020: Nejzajímavější postava

6. 1. 2021 17:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Rok 2020 byl bohatý na skvělé hry a příběhy, ať už to byly ty, které nám nachystali přímo scenáristi, anebo ty, které jsme si z větší části mohli psát sami. V tom prvním případě samozřejmě velkou roli hrají dobře napsané postavy a herecké výkony jejich dabérů. Klaďasové, záporačky, zvířata, lidé i něco mezi. Kdo se loni zaryl do našich srdcí a duší?

3. místo: Blathers z Animal Crossing: New Horizons

zdroj: vlastní

O našich oblíbených vesničanech z Animal Crossing jsme v redakci diskutovali dlouhé hodiny a Šárka by kupříkladu nikdy nevyměnila svého roztomilého chobotničáka Zuckera za Pavlovu goth ovci Muffy. Soví muzejní kurátor Blathers nicméně bydlí u všech hráčů bez rozdílu a v libovolnou noční hodinu je ochotný přijímat příspěvky v podobě ryb, fosilií, uměleckých děl a podvodní havěti. Už ne tak ochotně se postará i o zástupce hmyzí říše.

Roztomilá sovička s motýlkem a insektofobií si nás zkrátka získala nejpozději po druhém HOO HOO a nikdy jí nedokážeme říct ne, když nabízí výklad k nejnovějšímu přírůstku do rozsáhlé sbírky.

2. místo: Johnny Silverhand z Cyberpunku 2077

zdroj: Vlastní foto autora

Ano, start Cyberpunku 2077 na starých konzolích byl problematický, ale jestli tohle RPG v něčem exceluje, je to rozhodně příběh. Hlavní postava jménem V je taková či takový, jaké si je uděláte, ale to neplatí o Johnnym Silverhandovi. Tenhle vyžilý anarchistický rocker se přece nezmění jen proto, že si ho nějaký mladý hejsek strčil do hlavy na ukradeném čipu.

Silverhand je pro okolí neviditelný, ale takřka všudypřítomný a komentuje prakticky každou scénu v Night City. Většinou se tedy chová trochu jako parchant, ale postupný vývoj vztahu mezi protagonistou a vetřelcem v jeho mozku je rozhodně jedním z těch lepších loňských příběhů. Ať už se vydáte cestou smíření, či popírání. Navíc, kdo by nechtěl mít v hlavě Keanu Reevese?

1. místo: Abby Anderson z The Last of Us: Part II

zdroj: Naughty Dog

Abby nemusíte mít rádi a kvůli tomu, co v prvních hodinách pokračování The Last of Us udělá, je to poměrně těžké, ale scenáristi z Naughty Dog vám k tomu dávají dost důvodů. Jen je třeba projevit trochu empatie, pochopit její pohnutky a přijmout myšlenku, že lidská motivace jen málokdy operuje s termíny, jako je dobro a zlo.

Ellie a Abby v The Last of Us: Part II roztočí kolotoč pomsty, ze kterého ani jedna nemůže vyjít jako vítězka, ale když už si máme vybírat podle sympatií, vyhrává Abby na plné čáře a její polovina hry rozhodně vyvolává větší dávku soucitu. Ba co víc, odvažuje se udělat to, co si žádná jiná hra zatím netroufla...

There is no escape: Zagreus z Hades

zdroj: Supergiant Games

V našich Best of 2020 nehrajeme na žádná čestná uznání a nemedailová umístění, tohoto polobožského frajera se ale v našich excelových tabulkách zkrátka a dobře nemůžeme zbavit. Jeho jméno jsme se nesčetněkrát pokusili vymazat, ale pokaždé se vynořil z krvavého bazénku v rohu redakce a blábolil něco o večerním venčení Kerbera, jinak ho táta zabije.

Ansámbl Hades je samozřejmě rozmanitý, ale Zagreus je klíčovou postavou téměř každého dialogu. Ať už jde o jeho rozhovory s olympskými příbuznými, s nevlastní matkou, otcem, sestrami, či samotným vypravěčem, vždycky je patřičně přidrzlý, ale stále okouzlující. A to dokonce natolik, že je to z velké části právě Zag, kvůli komu jsme tohle roguelike v redakci točili pořád dokola.