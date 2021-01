Best of 2020: Nejlepší strategie

2. 1. 2021 15:30 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Být nuceně zavření doma, dlouhé hodiny vysedávat před počítačem a nutně potřebovat nějakým způsobem zaměstnat mozek. Pandemie roku 2020 vlastně zní jako ideální období pro všechny zavilé stratégy! A právě ti si letos mohli užívat luxusní nadílky vynikajících přemýšlivých titulů, z nichž jeden stojí vysoko nad ostatními.

Když se řekne „Divoký západ“, člověka asi napadnou spíš epické souboje čestných pistolníků, kteří pro potěchu kamer tasí kolty v dokonalé synchronizaci. Desperados 3, nečekané pokračování legendární série ze začátku tisíciletí, ale nabízí trošku jinou optiku – kovbojové se tu místo cválání na hřebcích plíží stíny a nůž v nepřátelských zádech je pro ně častější zbraní než revolver.

Studio Mimimi, které se velkolepě uvedlo skvělými Shadow Tactics z feudálního Japonska, opět potvrdilo, že umí starodávnou formulku série Commandos vycizelovat tak, aby byla jako doma i v roce 2020. Výsledkem je další úžasně zábavná a náročná hra, která neustále významně odpočítává čas od posledního uložení, abyste nezapomněli zmáčknout quicksave. Bude to potřeba, protože umírat budete velice často.

O to šťastnější ale budete, až se vám konečně podaří vyčistit celý saloon, který ještě před patnácti minutami připomínal neprostupnou pevnost narvanou desítkami nepřátel. A navíc si tentokrát užijete příběh a postavy, obojí výrazně zapamatovatelnější než v případě Shadow Tactics.

Gears of War, testosteronová střílečka, kde se místo přemýšlení řežou hnusáci motorovkou, jako pomalá tahová strategie. Kdo by po oznámení téhle zdánlivé bizarnosti čekal, že se propracuje do našich Best of v jiné kategorii než Zklamání? No a nakonec je z toho zasloužené druhé místo.

Gears Tactics se povedlo spojit dvě tradice skrývání vojáčků za nepříliš vysokými zdmi, protože DNA své vlastní série kombinuje s XCOMem. A to tak, že velmi úspěšně. Asi bychom netvrdili, že jde o lepší hru než XCOM 2 (zvlášť když započítáme War of the Chosen), na to se hra postupně propadá do určité rutiny, ale Milošova recenze vám i tak dost jasně napoví, proč jsme z Tactics svorně nadšení.

Nemohli jsme jinak. Vývojářům ze studia Paradox se podařilo odstranit pachuť po podprůměrném Imperator: Rome, protože nám vymyli pusu pohárem neskutečně dobroučké středověké ambrózie.

Crusader Kings III skoro ani nepůsobí jako hra od Paradoxu. Je uživatelsky přívětivá, graficky působivá, nenajdete v ní bugy ani zásadní chyby, je od začátku nacpaná obsahem a chybí v ní hluchá místa, u nichž by si člověk cynicky říkal: „No jo, to si zase šetří pro nějaké DLC.“

Tohle je středověké vladařství bez kompromisů. Ujměte se trůnu, kdekoliv vás napadne: ve feudální Francii, v pohanském Pobaltí, ve zlatem oplývající Africe, v daleké Indii. Začněte jako všemocný císař, nebo jako nuzné hrabátko. Uzavírejte sňatky, veďte války, terorizujte vazaly, popravujte zajatce, staňte se kacířem a sežerte papeže. Dělejte si, co chcete, a my vám slibujeme, že si to užijete. Tak jako my v našem přemyslovském LongPlayi.

Jistě, není to úplně bez chyb – bylo by fajn, kdyby hra uměla být v pozdější fázi trochu těžší, kdyby se mocenské megabloky (včetně toho vašeho) snáz rozpadaly a mapa by se postupem času nepřetvořila v souboj několika superstátů. Zvlášť Byzanc by potřebovala trošku častěji zakusit historicky věrný chaos občanské války.

Ale to jsou ve finále skutečně pouze drobnosti. Klíčové je, že třetí Crusadeři ještě vylepšili vynikající systém založený na vzájemných vztazích tisíců osobností a prezentují ho ve formě, kterou nelze odmítnout. Nebojte se téhle hry, pokud se vám nepovedlo proniknout do Hearts of Iron IV nebo Europa Universalis IV! Tohle není glorifikovaný Excel, je to stejně tak RPG jako strategie. Pokud vás jenom trošku zajímá vesele nemorální svět středověké Eurasie (a kusu Afriky), Crusader Kings III prostě musíte vyzkoušet.