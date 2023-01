Best of 2022: Nejlepší hra roku

3. 1. 2023 18:04 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Naše vyhlašování Best of už je zase (téměř) u konce. Máme za sebou všechny kategorie včetně několika nových, všechny výsledky si můžete připomenout v souhrnném článku. Takže už zbývají jen dvě položky – výběr čtenářů, který rozjedeme zítra, a ještě předtím definitivní vyhlášení top desítky těch úplně nejlepších za naši redakci.

Letos se nám tam dostal pořádně různorodý výběr, každý z nás si spoustu her oblíbil a chtěl je do žebříčku dosadit. Deset příček je vlastně strašně málo a na hrozně moc opravdu dobrých her se nakonec vůbec nedostalo. Ale o to prestižnější jsou ty, které to zvládly, no ne?

Ještě než vás pustíme číst, nabízíme malý teaser: Spolu s tímto článkem zveřejníme i video, v němž můžete sledovat, jak jsme top desítku vybírali, to kdyby vám nestačila debata nad kategoriemi. Tak a teď už pojďme k vítězům!

zdroj: Electronic Arts

Návrat v takové parádě, jakou asi od kvalitativně skomírající závodní série nikdo nečekal. Určitě ne od dílu, který se od počátku prezentoval tak akorát divnými komiksovými efekty, z nichž jsme se škrábali na hlavě a přemítali, co to má jako být.

No, má to nakonec být fakt dobrá závodní hra. Patrik patřil k velkým skeptikům, ale jak se dočtete v recenzi, nové Need for Speed si ho nakonec omotalo kolem prstu a upřímně ho potěšilo, hlavně vážně dobrým jízdním modelem a zábavným otevřeným světem. Kdo by to byl řekl! No, možná ti, kteří dlouhodobě důvěřují studiu Criterion. To opět dokázalo, že umí.

zdroj: Vlastní foto autora

Další hra, která tak trošku klamala tělem. Čekali jsme XCOM 2 v marveláckém světě, dostali jsme… No, něco, co je zčásti jako XCOM, ale taky si to pomáhá karetním systémem a hlavně na to všechno nabaluje neuvěřitelně hutnou konverzační a příběhovou vatu. Nikdy bychom nečekali, že zrovna tahle hra bude tak ukecaná!

A víte co? Vůbec to nevadí, spíš naopak. Midnight Suns díky velmi dobrému vyprávění i soubojovému systému v pohodě utáhnou svou překvapivě dlouhou herní dobu, i když je pravda, že kdyby byli o něco hezčí, možná by se v žebříčku vyšplhali výš. Na zevnějšku taky záleží, starejte se o něj, vývojáři a vývojářky!

zdroj: Vlastní foto autora

Aloy se vrátila zpátky na scénu a vydala se putovat na západ, aby odhalila další tajemství podivuhodného světa obývaného robotickými zvířaty. Je to důstojné pokračování výborného Zero Dawn, byť jsme od něj přece jen asi čekali trochu víc. I tak to ale na slušné umístění v našem žebříčku stačí.

Chcete obrovský otevřený svět? Samozřejmě ho dostanete. Pěknou grafiku? Taky. Ještě víc triků, jak si poradit s robofaunou? To si pište. Jen ten příběh už zkrátka netáhne tolik kupředu, když máme z jedničky odhalenou tu nejpalčivější, nejzajímavější záhadu. Některá pokračování to prostě mají automaticky těžké.

zdroj: Jump Over the Age

Meziplanetární kapitalismus, zhroucený sen o utopické nadvládě nad vesmírem, polorozpadlá a chaotická stanice uprostřed černého vakua a mezi tím vším vy, uprchlý pracovník, který si musí dávat zatraceného majzla, aby nebyl dopaden. To je Citizen Sleeper, neskutečně zajímavé kyberpunkové RPG.

Zaujalo nás, jak jinak, hlavně svým příběhem a postavami. Vlastně jinak ani moc nemá čím, protože tohle je RPG v tom nejzákladnějším významu oné zkratky – hrajete roli, vžíváte se do situace, nesekáte kolem sebe elektrickou katanou. O to víc si však užijete nesmírně zajímavé filozofické otázky, které před vás hra postaví.

zdroj: Foto: Creative Assembly

Studio Creative Assembly konečně dotáhlo do konce svůj opus magnum, završilo trilogii fantasy Warhammerů a spojilo mapy všech tří dílů do jednoho ohromného, nekonečně zábavného strategického zážitku. Jasně, koupit všechny tři hry stojí nějaký ten peníz (musíte si počkat na akci), ale odměnou vám bude jedna z nejlepších strategií všech dob.

Ve Warhammeru III je toho dost, i když ho hrajete jako samostatnou hru, jeho základní kampaň není vůbec špatná. Immortal Empires, ona spojená mapa všech tří dílů, je ovšem oproti tomuhle Davídkovi jako tři Goliášové, kteří jeden druhému balancují na ramenou. Tolik frakcí. Tolik hrdinů. Tolik možností… Je to prostě unikát.

zdroj: Nintendo

Ach ty sexy čarodějko, jak se ti vždycky povede nás okouzlit? Královna se vrátila, opět atraktivní, opět elegantní, opět nekonečně smrtící. „Zběsilá zábava, která ani na okamžik nenudí.“ Tak tuhle neoddiskutovatelnou pecku v recenzi charakterizuje Pavel a my ostatní s ním nemůžeme nesouhlasit.

Je pravda, že by si milá Bayonetta asi zasloužila poněkud výkonnější domov, než je současné Nintendo Switch, aby pořádně vynikla plynulost její akrobacie a bouchačkové gymnastiky, ale na poměry tohohle milého malého zařízení se na ni pořád kouká moc hezky. A hlavně se to skvěle hraje, což je nakonec to nejdůležitější, no ne?

zdroj: Obsidian

Nečekaně famózní. Pentiment vyšel pomalu dřív, než jsme se vůbec dozvěděli o jeho existenci, a naprosto nám vyrazil dech. Nádherně vypadá, skvěle zní, je naprosto výborně napsaný a ještě se odehrává v přísně historických kulisách Svaté říše římské raného novověku obývané postavami, které přemýšlí jako tehdy, ne jako teď.

Je to ve svém jádru psychologická detektivka, které je ale natolik proti srsti vás táhnout po nějakých předem definovaných kolejích, že i když třeba daný případ vyřešíte špatně a obviníte ze zločinu nevinného, ani se to nedozvíte. Udělali jste, co jste udělali, svět na to zareaguje a promění se, no a jede se dál. Celé to působí neuvěřitelně autenticky – no a zkrátka si to musíte zahrát.

zdroj: Vlastní

První medaili si odnáší dost možná nejlepší zástupce žánru soulslike, jakého jsme tu kdy měli. Elden Ring od veteránů z FromSoftware stejně jako jeho předchůdci nabízí dokonale vycizelovaný (a samozřejmě extrémně náročný) soubojový systém, úchvatný design nepřátel, kryptický příběh a všechny ostatní žánrové vlastnosti, které milují miliony lidí po celé zeměkouli.

Kromě toho ale taky přichází s perfektně navrženým otevřeným světem, který není zohyzděný miliardou otazníčků a který objevujete prostě proto, že chcete. Zajímá vás, co je v támhleté jeskyni a na támhletom kopečku – a hra ví, že vás to zajímá, a připraví vám tam nějaké milé překvapení (které vás dost možná brutálně zavraždí). Jedním slovem paráda.

zdroj: poncle

Stříbro si odnáší hra, která nás v redakci všechny, do posledního muže a poslední ženy, aspoň na nějakou chvíli pohltila. Člověk by to do ní neřekl – je relativně ošklivá, jednoduchá na ovládání, vlastně trošku působí jako nějaká automatovka nebo hra, kterou byste si dali před patnácti lety někde v browseru na nevýkonném pracovním notebooku.

Jenže pak postupně odhalí svou pravou podstatu. Je to nesmírně napínavé, nesmírně návykové roguelike s perfektně navrženým systémem odměňování a motivace pro další hraní. Bude vás lákat na další a další pokusy, až nakonec zjistíte, že jste naprosto závislí. U Midnight Suns jsme psali, že na kráse záleží. Vampire Survivors ukazují, že to tak vůbec být nemusí.

zdroj: foto: Sony Santa Monica

Zlato se houpe kolem krku řeckého boha války, který se přestěhoval do Skandinávie. Kratos si v pokračování svého rebootovaného příběhu opět užívá vztah s božským synáčkem Atreem, potkává spoustu starých i nových známých a spoustě z nich pochopitelně musí nakopat zadek, protože to je tak nějak to, co se od něj očekává.

Ragnarök ale kromě skvělého bojového systému umí oslnit svou variabilitou. Pošle vás do tolika různých světů bojovat s tolika různými nepřáteli, v pravou chvíli vám nabídne příběh, samozřejmě u toho naprosto dokonale vypadá – kdybychom měli někomu, kdo přicestoval v čase z roku 2010, skutečně vyrazit dech, pustili bychom ho hrát si s Kratem.

Rok 2022 vůbec nebyl slabý. Letošní zlato je mimořádně cenné. A my k němu bohu války srdečně gratulujeme!

Ben Stiller oblečený jako Kratos ze hry God of War | zdroj: foto: Sony Playstation

Naší nejlepší hrou uplynulého roku se tedy stává nový God of War. Připomínáme, že pokud byste chtěli vědět, jak jsme k tomuto rozhodnutí došli, na začátku článku jsou odkazy na příslušná videa. A už od zítřka budete moci sami hlasovat! Jsme velmi zvědaví, nakolik se spolu tentokrát shodneme…