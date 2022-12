Best of 2022: Všichni vítězové pohromadě

20. 12. 2022 18:15 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Konec roku, to nejsou jen Vánoce, klid a pohoda. Je to také tradiční vyhlašování her roku redakcí Games.cz, s čímž jsme se letos rozhodli začít o pár dní dřív. Máme pro vás připraveno celkem 15 kategorií, z toho dvě úplně nové, které se budou po jedné odhalovat od teď každý večer až do vyčerpání všech kategorií.

A protože chápeme, že ne každý bude na Gamesy myslet den co den o vánočních svátcích a v následujícím týdnu, kdy třeba budete někde na horách, připravili jsme pro vás tento shrnující článek, kde se postupně budou objevovat vítězové jednotlivých kategorií.

Pro druhá a třetí místa stále musíte zavítat do samostatných článků a berte prosím na vědomí, že pořadí kategorií v tomto seznamu nenapovídá, jaké bude skutečné pořadí vydávání jednotlivých článků.

Nejlepší strategie – Total War: Warhammer III (Immortal Empires)

Překvapení roku – Vampire Survivors

Nejlepší akční hra –

Zklamání roku –

Nejpůsobivější audiovizuální styl –

Nejlepší logická hra a adventura –

Nejlepší příběh –

Nejlepší akční adventura –

Nejlepší multiplayer –

Nejlepší sportovní a závodní hra –

Nejlepší soundtrack –

Nejlepší RPG –

Nejnávykovější hra (Ještě pět minut!) –

Nejlepší sedmičková hra –

Hra roku –

Čtenářská volba hry roku –