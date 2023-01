Best of 2022: Nejlepší sedmičková hra

1. 1. 2023 15:30 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Letos jsme si pro vás připravili jednu krásnou novou kategorii: Týká se nejlepších her, které od nás dostaly hodnocení 7/10. Nebudeme nijak zastírat, že jsme se inspirovali u zahraničních kolegů, ale co už, zkrátka to považujeme za dobrý nápad.

Ony totiž hry, které v recenzi vyfasují proklatou sedmičku, jsou mnohdy ztracené ve vodách průměru a jen málokdy se na ně při různých rekapitulacích a vyhlašování vzpomene. A přitom nezaslouženě! Mnohé tituly, které od nás dostaly právě 7, nejsou vysloveně špatné a zaslouží si aspoň zmínku. A taky ocenění. Tady je trojice, která nás přes svoje nesporné chyby letos skutečně oslovila.

zdroj: Vlastní foto autora

Expeditions: Rome na první pohled vypadá jako úchvatný, autentický výlet do starého Říma. Svět vypadá fantasticky a dokonale vás pohltí. A nejen vizuálem. Fanoušci Římské říše si můžou užít i drobné detaily jako správně vyslovované latinské výrazy nebo antický morální kompas, který ne vždycky ladí s tím moderním.

Čím déle ale Expeditions: Rome hrajete, tím více se projevuje repetice a scenáristické přešlapy. Nejhorší je pak technický stav, který mimo jiné způsobil, že Vašek kvůli bugu nemohl hru po 50 hodinách hraní nakonec ani dokončit. Kdyby autoři ze studia Logic Artists Expeditions: Rome trochu víc poladili, mohli mít na triku výbornou hru. Místo toho se musí spokojit se třetím místem v našem sedmičkovém výběru.

zdroj: Wolfeye Studios

Weird West zaujal především svojí neotřelou kombinací westernu a okultismu, ale i odvážnou sandboxovou hratelností vycházející z dědictví studia Arkane. Co nejsvobodnější, reaktivní svět někdy funguje líp a vaše činy skutečně mají význam, někdy hůř a systém se rozbije.

Ovšem ta největší výtka, která hře zásadně srazila hodnocení, bylo naprosto otřesné ovládání. Konzolový twin-stick shooter na páčkách zní teoreticky dobře, ale ovládání realtimových soubojů bylo na PS5 pro Šárku otřesné. A to dokonce i přes možnost zapnout taktický mód a zpomalovačky ve stylu Maxe Paynea. I tak si ale Weird West zaslouží doporučení, byť s výhradami, jak už to u sedmičkových her zkrátka bývá.

zdroj: Foto: Asobo Studio

A Plague Tale: Requiem vypadá nádherně, o tom není třeba ani debatovat. Stejně tak jsme zvažovali, zda by si nezasloužila být v trojici nejlepších soundtracků, vždyť Olivier Deriviere odvedl fantastický kus práce.

Středověkým folkem inspirované melodie se nakonec mezi nejlepší soundtracky roku nedostaly, první místo mezi sedmičkovými tituly má ale Requiem jasné. Stačilo by vlastně docela málo a nová A Plague Tale mohla být jednou z nejlepších her letošního roku. To by ovšem autoři museli trochu víc zapracovat na scénáři, který se sice snaží, ovšem nedokáže se vyšplhat z průměru tradičních herních vyprávění.

Stejně tak pokulhává hratelnost. Ta stojí a padá na vašich společnících, a zatímco si v některých momentech A Plague Tale: Requiem užijete na sto procent, jindy se budete nudit se schopnostmi, které nedávají smysl.

I přesto Requiem rozhodně není mizerná hra. Je to zkrátka solidní sedmička. Umí potěšit spoustou různých způsobů, a pokud jí dáte šanci, je velmi pravděpodobné, že litovat nebudete. Za nás zasloužený první vítěz nové kategorie!