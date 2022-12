Best of 2022: Nejlepší soundtrack

31. 12. 2022 15:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Soundtrack je nedílnou součástí každého herního zážitku. Umocňuje atmosféru, emoce, dokáže vás víc ponořit do světa hry. Ať už se jedná o epickou orchestrální hudbu, nebo elektronickou tancovačku, správná hudba může mít zásadní vliv na to, jak si hru užijete.

Letos jsme se dočkali několika opravdu neuvěřitelných soundtracků a vybrat ty nejlepší rozhodně nebylo nic snadného. I kdyby se tak vaše oblíbená herní hudba mezi top tři nedostala, netřeba z toho být smutní. Vítězové jsme nakonec letos my, hráči, kvůli tomu, že se nám dostalo takové bohaté hudební nadílky!

zdroj: foto: Sony Santa Monica

Práce skladatele Beara McCrearyho je těžko zaměnitelná a vždycky originální. Skvělou práci odvedl i na hudbě k seriálům, jako jsou Battlestar Galactica, Pod černou vlajkou, Cizinka, Živí mrtví nebo třeba nedávné Prsteny moci.

Hudba ke God of War Ragnarök předvádí McCrearyho práci v tom nejlepším světle. Inspirace severskou a islandskou lidovou hudbou dodává jedinečný a autentický nádech a začlenění tradičních nástrojů a vokálních stylů ještě více umocňuje pohlcující a strhující atmosféru hry. Ať už jde o hudbu, která vás doprovází v trpasličím světě Svartalfheim, či třeba závěrečnou píseň, která vznikla ve spolupráci se zpěvákem Hozierem, tenhle hudební doprovod je jedna velká trefa do černého.

zdroj: Vlastní foto autora

Metal: Hellsinger je zkrátka něco úplně jiného. Tohle spojení střílečky ve stylu legendárního Dooma a rytmické hry si po právu získalo pozornost nejen inovativní hratelností, ale i svým fantastickým soundtrackem. Pestrá škála heavymetalových skladeb se dokonale hodí k rychlé akci a perfektní zpracování s chytlavými melodiemi vás donutí pokyvovat si hlavou do rytmu při každé bitvě.

Skladatelské duo Two Feathers navíc při tvorbě hudby spolupracovalo se známými vokalisty, zpěvačkami a growlery. Můžete se tu tak setkat s chraplákem Mikaela Stannea z Dark Tranquility, poznáte nezaměnitelný growl a čistý vokál Alissy White-Gluz z Arch Enemy, charakteristický řev Dennise Lyxzéna z kapely Refused či výkon Serje Tankiana známého ze skupiny System of a Down. Soundtrack k Metal: Hellsinger je ve světě herní hudby naprosto výjimečným počinem, který rozhodně potěší každého metalistu.

zdroj: Fastshark

Dánský skladatel Jesper Kyd se zapsal do historie herních soundtracků už svojí prací na sériích Hitman a Assassin’s Creed. Jeho nezapomenutelná melodie, která vás doprovází při honičkách po benátských střechách, i po letech dokáže vyvolat husí kůži.

Soundtrack k Warhammer 40,000: Darktide je ovšem něco úplně jiného. Mechanicky, kovově znějící hudba, která v sobě kombinuje gotické chorály dokonale vystihuje svět Warhammeru 40,000. Hudba zcela bezchybně doplňuje hratelnost a nutí vás fanaticky provolávat slávu císaři a drtit hordy nepřátel, stejně skvěle se ale poslouchá i při běžných každodenních činnostech, jako je cesta do práce přeplněnou tramvají. Je úplně jedno, jestli jste Darktide hráli, nebo ne. Tenhle soundtrack byste si rozhodně měli pustit. Kompletní znění najdete na YouTube kanále studia Fatshark.