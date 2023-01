Best of 2022: Vyhlášení čtenářské hry roku

13. 1. 2023 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Poslední část našeho zúčtování s rokem 2022 je tady. Redakční volby jsme letos zvládli nebývale rychle, a to dokonce včetně videa, na řadě jsou tedy výsledky hlasování vás, našich věrných čtenářů, čtenářek, diváků a divaček. A i když se to z komentářů a diskuzí často nezdá, nejsme od sebe názorově zas tak daleko!

Nejlepší akční hra: Vampire Survivors

zdroj: Vlastní foto autora

První kategorie a první shoda s redakcí hned zkraje. I vy jste zlatou medaili poslali gotickému roguelike Vampire Survivors, které se vylouplo v předběžném přístupu už na začátku minulého roku, ale nejvíc na sebe upozornilo s podzimním vydáním. Vampire Survivors od studia Poncle jsou zatraceně návykovou záležitostí, která za sebou nechala i zavedené značky jako Call of Duty nebo Warhammer.

2. místo Call of Duty: Modern Warfare II 3. místo Warhammer 40,000: Darktide

Redakční volba: Vampire Survivors

Nejlepší akční adventura: God of War Ragnarök

zdroj: foto: Sony Santa Monica

Ani tady jsme se nerozešli a první místo v kategorii akčních adventur si pro sebe uzmuli Kratos s Atreem v God of War Ragnarök, kteří navázali na svůj úspěch z roku 2018. Skvělá kombinace akce, logických hádanek a vynikajícího příběhu si ocenění evidentně zaslouží a nezastavila ji ani exkluzivita pro PlayStation.

2. místo Horizon Forbidden West 3. místo A Plague Tale: Requiem

Redakční volba: God of War Ragnarök

Nejlepší RPG: Elden Ring

zdroj: Vlastní

Třetí kategorie, třetí shoda. V tomto případě nebylo ve čtenářském hlasování vůbec o čem debatovat, akční RPG studia FromSoftware převálcovalo všechny své konkurenty o spoustu parníků a Elden Ring zamířil pro zaslouženou korunku v kategorii. Byť mu patrně pomohl fakt, že v roce 2022 byl ve své kategorii jediným AAA zástupcem, protože velká západní RPG si už pár let vybírají dovolenou.

2. místo Pentiment 3. místo Xenoblade Chronicles 3

Redakční volba: Elden Ring

Nejlepší sportovní a závodní hra: Gran Turismo 7

zdroj: Vlastní foto autora

A máme tu první rozpor! V redakci si Gran Turismo 7 dojelo jen pro bronz, předběhlo ho jak prosincové Need for Speed Unbound, tak fotbal od Nintenda Mario Strikers: Battle League. Sedmý díl populární závodní série potěšil všechny opravdové milovníky rychlých aut a asfaltových tratí. Z hlediska sportovních her to ale letos nebyla žádná sláva a ostrouhaly prakticky všechny nové ročníky každoročních sérií.

2. místo Need for Speed Unbound 3. místo FIFA 23

Redakční volba: Need for Speed Unbound

Nejlepší logická hra a adventura: Syberia: The World Before

zdroj: Vlastní foto autora

Ani tady jsme se nesešli a opět jste z letošní adventurní přehlídky vybrali titul, který v redakčním žebříčku skončil na třetím místě. Čtvrtá Syberia: The World Before napravila sérii reputaci po méně povedeném třetím díle, kdy jsme se po letech dočkali výborné adventury vonící po nostalgii, s pěknou grafikou i skvělými hádankami.

2. místo Return to Monkey Island 3. místo Stray

Redakční volba: Last Call BBS

zdroj: Foto: Creative Assembly

A jsme zpět ve shodě! Total War: Warhammer III završil warhammerovskou trilogii populární série strategií soustředěných na velkolepé bitvy, a to megalomansky. Třetí díl si zlatou medaili zaslouží sám o sobě, ale i díky módu Immortal Empires, který všechny tři mapy sjednotil do jednoho obřího celku. Za zmínku stojí, že jsme se v této kategorii jako v jedné ze dvou shodli na všech třech medailových pozicích.

2. místo Marvel’s Midnight Suns 3. místo Dorfromantik

Redakční volba: Total War: Warhammer III

Překvapení roku: Vampire Survivors

zdroj: poncle

Ani tady nebylo o čem debatovat. Vám i nám vyrazili nebývale návykoví upíři dech, protože co kdo z nás čekal od hry, která vypadá jako laciná kopírka Castlevanie, je to „zase další indie roguelike“ a před rokem touhle dobou o ní nikdo z nás neměl ani tušení! Zkrátka definice překvapení v plném rozsahu.

2. místo Pentiment 3. místo Stray

Redakční volba: Vampire Survivors

Zklamání roku: Gotham Knights

zdroj: Foto: Warner Bros

U herní Zlaté maliny jsme se nepotkali vůbec, ačkoliv Gotham Knights v našich užších nominacích figurovali také – jen jsme usoudili, že byli vlastně dost předvídaným průšvihem, protože ani záběry z hraní před vydáním nevypadaly moc přesvědčivě. S volbou ale jinak nemůžeme nesouhlasit, šedivě průměrná městská akce s nudnými aktivitami plná technických nedodělků si ocenění v jiné kategorii rozhodně nezaslouží.

2. místo Ghostwire: Tokyo 3. místo Saints Row

Redakční volba: Babylon's Fall

Nejpůsobivější audiovizuální styl: Elden Ring

zdroj: Vlastní

Ne, ani Elden Ring u nás v kategorii audiovizuálního zpracování na medailových příčkách nefiguroval a u nás vítězící Scorn předběhl v hlasování čtenářů o pouhých několik hlasů. V téhle kategorii to bylo vůbec těsné, protože Scorn navíc získal stejný počet hlasů jako God of War. Ale nesoudíme vás ani vítěze – kreslit krásné krajinky a podivné výjevy Elden Ring umí výborně, takže mu promineme i ty zrecyklované zvuky a assety z předchozích her.

2. a 3. místo Scorn & God of War Ragnarök

Redakční volba: Scorn

Nejlepší příběh: God of War Ragnarök

zdroj: Sony

Tady pro změnu nebylo při vyhodnocování výsledků o nejlepším příběhu pochyb. God of War Ragnarök je zkrátka emocionální horská dráha, o kterou se nestará jen ústřední dvojice Kratos a Atreus, ale i plejáda prokreslených vedlejších postav. Není na ní nouze o dějové zvraty a silná poselství o síle rodiny, která dokáže přemoct sebenezvratnější osud, a zároveň přišla s velmi originálním pojetím severské mytologie, které ji zpracovává věrně, a přesto po svém.

2. místo: Elden Ring 3. místo A Plague Tale: Requiem

Redakční volba: God of War Ragnarök

zdroj: Activision Blizzard

I v kategorii multiplayeru jste s námi ve shodě, a to dokonce v absolutní, na všech třech medailových pozicích. Za loňským Call of Duty stojí studio Infinity Ward, které obvykle stojí za těmi lepšími díly, a Modern Warfare II nebylo výjimkou. O desítky a stovky hodin zábavy se starají nejen obvyklí podezřelí, ale i nové módy jako DMZ nebo upgradovaná battle royale Warzone 2.0 a o korunku nejlepšího multiplayeru nezvládlo CoD připravit ani čerstvé Darktide, i když se pro ni zkoušelo natahovat.

2. místo Warhammer 40,000: Darktide 3. místo: We Were Here Forever

Redakční volba: Call of Duty: Modern Warfare II

Nejlepší soundtrack: God of War Ragnarök

zdroj: Sony Santa Monica

V redakčním žebříčku si Bear McCreary zamířil jen pro bronz, u vás polapil zlato. Hudba inspirovaná severskými a islandskými lidovkami si vás zřejmě podmanila, stejně jako zakomponování tradičních nástrojů a folklórních zpěvů. A my se nedivíme, protože i díky skvělému podkresu má God of War Ragnarök nezaměnitelnou atmosféru, která vás naprosto pohltí.

2. místo Elden Ring 3. místo Metal: Hellsinger

Redakční volba: Warhammer 40,000: Darktide

Nejlepší sedmičková hra: A Plague Tale: Requiem

zdroj: Foto: Asobo Studio

Tady to zase bylo jasné dávno před koncem hlasování a zase jste se s námi shodli. Stačilo málo a A Plague Tale: Requiem mohlo být na nejvyšším stupni vítězů ve spoustě různých kategorií, jenže v tomhle případě zafungoval především marketing a úspěch předchozího dílu, kdežto v ohledu hratelnosti už to tak slavné nebylo. Ale pokud překousnete nějaké ty mínusy, pořád patří k těm nejkrásnějším, skvěle znějícím titulům loňského roku.

2. místo 1428: Shadows over Silesia 3. a 4. místo Weird West & Evil West

Redakční volba: A Plague Tale: Requiem

Ještě pět minut (Nejnávykovější hra): Vampire Survivors

zdroj: vlastní foto

Vždyť my víme, že nás kopírujete! Uznáváme, že letošní nováček mezi kategoriemi tak trochu zní, jako by vznikl právě kvůli Vampire Survivors, ale videoherního heroinu se pár gramů každý rok najde. A že si vás upíři omotali kolem malíčku úplně stejně jako nás, možná právě na naše doporučení a přes naše varování, že se přesně tohle stane. Že budete neustále mít nutkání si je zapnout aspoň na tu půlhodinku. Nebo vás teď snad nesvrbí prsty po dávce Vampire Survivors?

2. místo Elden Ring 3. místo God of War Ragnarök

Redakční volba: Vampire Survivors

CELKOVÍ VÍTĚZOVÉ ČTENÁŘSKÉ HRY ROKU 2022

zdroj: Vlastní foto autora

U nás se Aloy v drsné konkurenci musela smířit až s osmou příčkou, u vás exkluzivita pro PlayStation dosáhla na medailovou pozici. Tvrdohlavá zrzka se vrátila, aby v důstojném pokračování akční adventury plné robozvířat a divoké přírody zamířila na západ. Činí tak se vší parádou a s obřím rozpočtem, který se odráží hlavně v širém otevřeném světě nebo krásné grafice, kde se detailním oblečením a vynikající mimikou může pochlubit kdejaké zapomenuté NPC, které od vás koupí pár zbytečných součástek. Snad se Aloy v budoucnu zadaří i do třetice všeho dobrého.

Redakční volba: Elden Ring

zdroj: Sony Santa Monica

I stříbrnou pozici čtenářského hlasování obsadila exkluzivita pro PlayStation a definitivně potvrzuje, že už dávno nejsme primárně počítačovým trhem. U nás si Kratos s Atreem nakonec došli pro zlato, ale asi nikdo nemůže rozporovat, že Ragnarök je prostě pecka, která mohla vsadit na jistotu úplně ve všech ohledech, ale naštěstí to neudělala a třeba v soubojovém systému experimentuje mnohem víc než díl z roku 2018. Zasloužené stříbro pro boha války a jeho synátora!

Redakční volba: Vampire Survivors

zdroj: From Software

Protože jsou ankety mnohdy hlavně cenami popularity, zlato v čtenářské kategorii si odnáší Elden Ring. V únoru jsme prakticky nemohli ani otevřít lednici, aby na nás tohle soulslike odněkud nevyskočilo. Důkazem kvalit prvního otevřeného světa od FromSoftware budiž fakt, že se na tenhle klenot nezapomnělo ani o skoro celý rok později. Náročný soubojový systém, skvělý design nepřátel i příběh vyprávěný v náznacích se v Elden Ringu snoubí v unikátním mixu, který si namazal na chleba všechny ostatní herní pomazánky loňského roku. Gratulujeme!

Redakční volba: God of War Ragnarök