Best of 2022: Nejlepší logická hra & adventura

23. 12. 2022 15:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Letos se v kategorii logických her a adventur urodila velká spousta skvostů, z nichž nebylo vůbec jednoduché vybírat a spousta jich skončila těsně pod hranicí třetího stupně. Nakonec se na bednu dostaly dvě hry, které bychom mohli označit za labutí písně, a jedna šílenost, nad níž vám zůstane rozum stát.

zdroj: Vlastní foto autora

V pořadí čtvrtá Syberia mohla od počátku vzbuzovat obavy. Vždyť trojka po výborném prvním a druhém dílu stála za starou belu. Ale tvůrci nakonec přišli s výbornou adventurou, z níž byla nostalgie cítit na každém kroku.

Hra zaujme příběhem odehrávajícím se v několika časových rovinách, který se dotýká citlivých témat, pak taky pěknou grafikou, která dává vyniknout dalším mechanickým šílenostem, samozřejmě hádankami a celkovou atmosférou.

Do čtveřice se to zkrátka znovu povedlo a Syberia: The World Before je skvělým titulem pro fanoušky žánru, ale má sílu zaujmout i nováčky. To, že se tento díl povedl, je dobře ještě z jednoho důvodu – dělá skutečnou čest odkazu tvůrce série Benoîtu Sokalovi, který se bohužel jeho vydání a potvrzení toho, že je to skvělá hra, nedožil.

zdroj: Patrick Traynor

Asi nemusíme zdůrazňovat, kdo se nejvíc bil za tuhle hru, přece jenom to stojí přímo ve jméně. Patrick's Parabox je jednou z těch zcela výjimečných her a zařadí se po boku skvostů typu Baba Is You. Postaví před vás rébus, nad kterým vám zůstane rozum stát. Budete mít problém ho pochopit, představit si v jeho souvislosti cestu vedoucí k cíli. A budete tím unešení.

Patrick's Parabox je plný paradoxů. Jste čtvereček, který vždy musí dostrkat jiný čtvereček na určené místo v malé místnosti. Ale onen strkaný čtvereček může být zároveň tou místností. Třeba i místností, v níž zrovna jste. Takže posouváte to, v čem sami jste, tedy posouváte… Zároveň i sebe? Nekonečněkrát? A co se stane, když vlezete do místnosti, v níž už jste? A co když onu místnost vstrčíte samu do sebe?

Je to šílenost. Ale geniální šílenost. Patrick's Parabox vás naučí přemýšlet úplně jiným způsobem, nad každým jednotlivým rébusem, kterých je tu obrovská hromada, se vám bude smažit mozek. Neustále budete fascinovaní a nepřestanete, dokud vše nevyřešíte.

zdroj: Zachtronics

Studio Zachtronics nám po deset let připravovalo jednu lepší hru než druhou. Jejich logické rébusy patří k tomu nejlepšímu, čím si můžete na poli videoher zavařit hlavu a jejich historicky poslední počin zvaný Last Call BBS je jejich opus magnum. Tedy, ne ten Opus Magnum, to je zase jejich jiná hra, ale víte, co tím chceme říct…

Studio oznámilo, že s tvorbou her končí, a rozloučilo se v opravdu velkém stylu. Last Call BBS totiž není jedna hra. Je to kolekce osmi her v rámci simulace stařičkého počítače. Budete hezky postaru vytáčet internet a stahovat z něj jednotlivé hry do počítače, který má stejné problémy s volným místem jako PlayStation 5, jen před 30 lety.

Každá z nainstalovaných her je vlastním balíkem výzev točících se okolo jednoho rébusu, ať už je řeč o další variaci na programovací jazyk, tvorbě map pro D&D, či optimalizaci výroby potravin. Zachtronics tu servírují jeden skvělý nápad za druhým, které jsou navíc zasazené do prapodivných témat dodávajících tomu všemu šťávu (v jednom případě doslova, když budete pracovat s tukem, kůží, masem a tak podobně).

Třešničkou na dortu budiž jakýsi příběh odehrávající se na pozadí, kdy se postupně dozvídáte něco o fiktivní, ale skutečností inspirované historii videoherního průmyslu a o životě člověka, který tento počítač vlastnil před vámi. Se hrou zavzpomínáte na pirátství i časy, kdy lidi žasli nad produkty dovezenými z ciziny.

Je to brilantní balíček zábavných, ale i pekelně náročných aktivit, kterým nám tvůrci dokázali, že jim ani náhodou nedochází dech a mají nápadů na rozdávání. O to bolestivější je, že je to úplně naposled, co s nimi máme tu čest. Ale jak se říká, v nejlepším se má přestat. A tohle je opravdu to nejlepší.