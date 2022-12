Best of 2022: Nejlepší strategie

19. 12. 2022 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Tak nám to, přátelé, opět vypukává. Vánoce se blíží a je čas bilancovat, ohlédnout se za minulým rokem a vyhlásit, které že hry se nám líbily nejvíc – nebo, v případě pravidelné kategorie Zklamání roku, které nás ze všeho nejvíc rozesmutnily.

Dneska se ale ještě budeme radovat a vesele plesat, jak jsme si ten rok 2022 hezky užili. První z celkem 15 kategorií je totiž nejlepší strategie, což je žánr, který nejenže neumírá, on nám dokonce pod rukama vzkvétá! Letos se nám do top trojky nevešly některé skutečně zajímavé kousky a můžeme říct, že to bylo těžší vybírání než v poněkud hubeném loňském roce.

Pojďme na to. Pojďme se podívat na naše úplně první letošní stupně vítězů!

Dorfromantik je jedním z nejmilejších překvapení letošního roku a zároveň takovým unikátem na poli strategických her, zejména těch budovatelských. Tvůrci na to totiž šli z opačného konce a místo vymýšlení propracovaných systémů se stovkami různých budov, tisíci surovin, specializacemi obyvatel a dalšími žánrovými evergreeny představili snad to nejzákladnější, co lze vymyslet – balíček šestiúhelníků, které postupně tvoří krajinu.

Dorfromantik je na poměry strategií velmi odpočinková záležitost, ale zároveň můžete hrát těžce na body a hru si pořádně okořenit mnoha výzvami. Snaha vytvořit co největší les, co nejimpozantnější město, co nejdelší řeku a co nejrozsáhlejší pole je hnacím motorem, stejně jako výslední krajina, jejíž hexagony do sebe perfektně zapadají a tvoří celistvé panorama, které je tou nejlepší odměnou. Není to vaše další typická strategie, a proto jsme se rozhodli ji poctít bronzovou medailí.

Midnight Suns nám tedy pořádně zavařili. Je to strategie? Je to RPG? Je to adventura? Tvůrci XCOMu narvali do jedné hry tolik prvků a možností, až nám z toho šla hlava kolem. Když ale pomineme, že minimálně polovinu času trávíte kecáním se superhrdiny a prozkoumáváním panství a jeho okolí, zůstane vám opravdu vytříbená taktická strategie.

Každý jednotlivý zápas s padouchy je vynikajícím puzzlem, v němž musíte dobře rozmyslet, jakým způsobem napozicovat vaše hrdiny, aby následné útoky měly co největší efekt a jak u toho využít i prvky prostředí. Obavy z kartiček vůbec nejsou namístě, protože tvůrcům se podařilo s balíčkem karet, jejich efekty a různorodostí v zástupu 12 hrdinů vytvořit natolik unikátní a propracovaný systém, že by hravě obstál sám o sobě i bez robustního příběhu a RPG prvků, které tvoří zbytek Midnight Suns. Tohle koření je zkrátka jen vynikající bonus.

Nemůžeme jinak, tady to ani nebylo těsné. Studio Creative Assembly zakončilo svoji fantasy trilogii ze světa Warhammeru skutečně velkolepým způsobem a všem skeptikům, kteří kdysi nevěřili, že Total War může fungovat mimo striktně historické zasazení, snad už definitivně zavřelo ústa.

Třetí díl toho sám o sobě přinesl spoustu. Zajímavou asymetrickou kampaň, v níž se buď bráníte nezastavitelným silám démonů, nebo se sami snažíte rozvrátit říše živých. Nové mechaniky, například napínavé „přežívací“ bitvy proti nekonečným hordám. Lepší balanc starých i nových jednotek. Bohužel taky pár nových problémů, které ještě tak docela nebyly vyřešeny, ale zážitek vyloženě nekazí.

Jenže my letošním zlatem neoceňujeme jenom samotný Warhammer III. Tou nejúchvatnější strategií, kterou si můžete zahrát, je ve skutečnosti mód Immortal Empires, který dorazil právě spolu se završením trilogie a sjednocuje mapy všech tří dílů do jednoho obrovského, chaotického, nekonečně zábavného celku.

Ano, je to trochu diskutabilní, vyhlásit nejlepší strategií roku hru, která pro své nejlepší možné fungování potřebuje dva další separátní nákupy. Ale zaprvé se všechny tři hry dohromady dají často pořídit v jednom balíčku za výhodnou cenu, zadruhé prostě nemůžeme neocenit jeden z nejlepších strategických zážitků všech dob. Katarin, Miao Ying, Skarbrande, Kairosi, přátelé drazí krvelační, užijte si šampáňo!