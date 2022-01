Best of 2021: Nejlepší strategie

3. 1. 2022 17:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

V loňském roce nejlepším strategiím kraloval středověk a můžeme vám zlehka naznačit, že letos to nebude jinak – zástupce feudálního věku, kdy se místo trapných střelných zbraní používala chladná ocel, máme dokonce dva, i když by od sebe nemohli být odlišnější. Oblíbený žánr všech takticky založených přemýšlivců letos každopádně opět nabídl některé skutečné lahůdky, tak se pojďme mrknout, kdo se octl na našich stupních vítězů.

zdroj: Vlastní foto autora

Není to tak úplně nová hra, ale standalone rozšíření Field of Glory II: Medieval se povedlo natolik, že jsme ochotní jeho nedostatek originality přehlédnout. Na podvozku skvělé antické strategie Field of Glory II totiž vznikl jeden z nejlepších simulátorů středověkého válčení, jaké jsme kdy měli tu radost hrát.

Je to sice tahovka, ale dynamiku válčiště zachycuje jako málokterá jiná. Na rozdíl od jiných strategií se nebudete ani tak bát, že vám lučištnická salva pobije půlku mužů, spíš se zděsíte, když formace kvůli těm neodbytným naostřeným dřívkám ztratí soudržnost zrovna ve chvíli, kdy se na ni řítí nepřátelská kavalerie, jejíž úder způsobí řetězovou reakci, která způsobí rozklad celé linie. Protože úspěch v bitvě se neodvíjí od zabíjení – je závislý na morálce a na davové psychologii. Field of Glory II: Medieval tohle chápe jako málokterá jiná hra.

zdroj: Vlastní foto autora

Na stříbrné pozici se hřeje další kousek, jehož hlavním tahákem rozhodně není originalita. Gloomhaven je totiž „jen“ digitální adaptací deskovky – ovšem deskovky tak oblíbené a úspěšné, že byste nějakou oblíbenější a úspěšnější hledali jen velice těžko. A to z dobrého důvodu, protože stojí na nesmírně zábavných a návykových strategických mechanikách.

Na digitální verzi Gloomhavenu je nejlepší to, že naplno využívá kvalit stolní předlohy a obohacuje ji o svoje vlastní trumfy. Dělá za vás všechnu tu černou práci, která je na původní deskovce to nejotravnější, a přidává excelentní audiovizuální zpracování, čímž zajišťuje výbornou atmosféru. Když deskovkový fanatik Patrik napíše, že počítačová hra je lepším zážitkem než ta stolní, je radno mu naslouchat…

zdroj: Xbox

Trubky troubí, bubínky bubnují, na trůn usedá nový král. Nespočetnými stratégy vyhlížené pokračování slavné série konečně dorazilo na bojiště, a ačkoliv se nevyvarovalo některých přešlapů, splnilo, co si předsevzalo – čtvrtý díl definitivně oživuje značku, která si dlouhé roky musela vystačit s neustálými předělávkami starších kousků.

Jestli máte rádi druhý díl, je dost pravděpodobné, že vám sedne i novinka od Relic Entertainment. Jedná se o velmi věrného duchovního nástupce, zasazeného do stejného historického období, využívajícího spousty podobných designových postupů. A navíc si konečně můžete se svými vojáčky stoupnout na hradby!

Age of Empires IV se sice na začátku svého životního cyklu potýká s určitými problémy, mezi něž patří například nevybalancované frakce nebo nepříjemné bugy, ale zároveň je potřeba uznat, že základní hratelnost je vyladěná dobře a že rozhodně nechybí obsah. Čtyři příběhové kampaně jsou kreativně navržené a dost dlouhé na to, aby vás zabavily na mnoho hodin (i když by mohly být lépe odvyprávěné). A ačkoliv se osm národů nezdá jako kdovíjaké množství, jejich vzájemná rozdílnost vynahrazuje kvantitativní nedostatky.

Čtvrtý díl asi nikdy nedosáhne tak kultovního statusu jako opěvovaná dvojka, ale to snad nikdo soudný ani nečekal. Nesrovnávejme ho s velikány minulosti zrozenými v úplně jiné době a užívejme si faktu, že nám v rukou zase jednou přistála vynikající historická realtimová strategie.