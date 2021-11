Gloomhaven – recenze počítačové adaptace nejlépe hodnocené deskovky světa

12. 11. 2021 18:00 | Recenze | autor: Patrik Hajda

Před mnoha lety se na Kickstarteru objevila stolní hra Gloomhaven. Se svými 5 tisíci podporovateli příliš povyku nevzbudila, ale jak se první kusy dostaly k prvním hráčům a začaly se šířit zvěsti o jejích kvalitách a monstrózním rozsahu, rozhodl se její jediný autor Isaac Childres se svým studiem Cephalofair Games uspořádat druhou kampaň. A ta už se zapsala do dějin jako jedna z nejúspěšnějších díky 40 tisícům backerů.

Gloomhaven dobyl svět, neochvějně okupuje první příčku prestižního žebříčku na BoardGameGeeku, dočkal se mnoha jazykových mutací včetně té české, vyšla další hra Gloomhaven: Lví chřtán, která výrazně sráží jeho megalomanské měřítko, ale zachovává velmi solidní základy, a fanoušci už napjatě očekávají regulérní pokračování Frosthaven.

Mezitím se ale jinému studiu zvanému Flaming Fowl (autoři digitální karetky Fable Fortune) podařilo dokončit vývoj počítačové adaptace Gloomhavenu, která je předmětem této recenze. A třebaže první hra tohoto studia měla do zázraku opravdu daleko, jejich Gloomhaven je bezesporu jednou z nejlepších digitálních adaptací deskovek, jaké kdy vznikly. Možná tou vůbec nejlepší.

zdroj: Vlastní foto autora

Gloomhaven se nezapsal do dějin svým propracovaným příběhem, ale brilantním soubojovým systémem. Příběh tu je, propojuje jednotlivé dungeony a dává celému zážitku kostru a smysl, ale ve výsledku hraje druhé housle. Tím šťavnatým, ale zároveň velmi tuhým masíčkem jsou nemilosrdné návštěvy zdejších kobek, které se hemží nejrůznějšími zrůdami od zaprášených kostlivců přes vyvolávače démonů až po elementály a jiné tvory, které byste nejradši nepotkali.

Pořádně si zavaříte mozek s každým jednotlivým tahem, jelikož komplexnější soubojový systém abyste pohledali. Pod palcem můžete mít až čtyři hrdiny, přičemž každý disponuje vlastním balíčkem karet. Z něj si ale nedobírá, všechny karty má rovnou k dispozici.

Každé postavě musíte vybrat dvě z těchto karet, než se přesunete do další fáze, kde zjistíte, v jakém pořadí se odehrají tahy podle iniciativy a co mají v plánu vaši soupeři. Každý hrdina musí vyhodnotit své dvě karty, ale z jedné jen její horní polovinu a z druhé tu spodní.

zdroj: Asmodee Digital

Spojení výběru dvou karet například z deseti, vybrání ideální kombinace horního a spodního efektu, sledování toho, jakou iniciativu vám tyto karty poskytují a zajištění smysluplnosti a vzájemného propojení akcí všech vašich hrdinů – to dělá z Gloomhavenu jednu z nejnáročnějších a nejlahodnějších taktických strategií na trhu.

Hra neodpouští nic. Jedno neuvážené zahrání karty, špatné vystavení se soupeři, a životy klesají rychlostí, která vám vážně nebude příjemná. Aby toho nebylo málo, musíte mít na paměti, že některé z efektů vašich karet jsou tak mocné, že celou kartu po zahrání vyřadí ze hry až do konce boje.

Sami přitom budete kolikrát činit těžké rozhodnutí, jakmile vám sada karet dojde (po zahrání míří na odhazovací balíček). Tehdy si totiž musíte zvolit, zda budete v tomto tahu odpočívat, tedy nebudete dělat nic, jen si do konce dungeonu spálíte jednu z odhozených karet, abyste si vrátili zbylé na ruku, nebo nebudete s odpočíváním ztrácet čas a kartu z discardu spálíte místo toho náhodně.

Gloomhaven obsahuje 17 hrdinů, kteří jsou do jednoho naprosto odlišní. Každý má svou sadu karet, která je založená na úplně jiném přístupu k boji. Někdo je přímočarý tank, jiný se radši drží vpovzdálí a léčí nebohé kolegy. Další klade po místnostech pasti a jiný zase vyvolává nejrůznější bytosti, které ho na cestě jeskyní doprovázejí, chrání jej a vraždí za něj.

S těmito hrdiny se můžete vrhnout do mnoha různých módů. Počítačové verzi nechybí plnohodnotná kampaň původní deskovky, během níž si vylepšujete karty, staráte se o titulní město Gloomhaven, z nějž vyrážíte na nejrůznější questy a snažíte se o to, aby vaši hrdinové odešli do důchodu.

Každý má od začátku nějaký cíl, o němž ani nebudete vědět, jak ho vůbec máte splnit. Ale jednou na to přijdete a až ho splníte, budete se s hrdinou muset rozloučit. Tehdy se vám odemkne nový hrdina ze zmíněné palety, a budete se tak i v průběhu gigantické kampaně blížící se téměř stovce scénářů neustále něčemu učit.

zdroj: Vlastní foto autora

Vývojáři pro účely digitální adaptace vytvořili i vlastní kampaň zvanou Guildmaster, v níž o své hrdiny nepřicházíte, máte jich najednou k dispozici víc a vyrážíte s nimi do generovaných dungeonů, přičemž ani této variantě nechybí příběh, byť taktéž nedostane žádnou literární cenu.

Dále je tu varianta sandbox, kde si hru můžete zahrát s libovolným hrdinou, zjistit tak například, kdo vám sedí nejvíc, a s ním pak odehrát ostatní módy. Myslelo se i na komunitu, která může skrze modifikace vytvářet své vlastní scénáře, postavy a cokoliv, co je napadne.

Digitální Gloomhaven můžete stejně jako deskovku hrát v kooperaci až čtyř hráčů, která i zde funguje skvěle. Nicméně pro mě je digitální Gloomhaven primárně singleplayerovou hrou. Hra za dva hrdiny je tak akorát, protože prokombinovat šest karet tří hrdinů, natož osm karet čtyř hrdinů, je v tomto náročném systému neodpouštějícím chyby za hranicí zábavnosti.

zdroj: Vlastní foto autora

Se dvěma hrdiny a věrnou kopií předlohy se ovšem jedná o ten nejlepší Gloomhaven na trhu. Počítač za vás totiž bleskurychle odvede to nejhorší na celé deskovce – opravdu zdlouhavou přípravu každého scénáře a zbytečně složité ovládání tahů nepřátel.

To, co na stole dohromady zabere klidně 3-4 hodiny, tady máte hotové za 30-60 minut. A navíc dostanete mnohem, ale mnohem lepší atmosféru. Hra je skvěle ozvučená, na animace je radost pohledět, 3D grafická stylizace vypadá skvostně a obecně je paráda vidět své oblíbené postavy z deskovky ožívat a provádět všechna ta kouzla, která jste si do té doby mohli jen představovat.

Gloomhaven je v digitální podobě ještě o fous lepší hrou než na stole, kde patří k absolutní špičce. Skvěle vypadá, skvěle se hraje, nepřipraví vás o tolik času ani peněz a nabídne mnohem víc obsahu než deskovka. Takže pokud jste se obávali monstróznosti devítikilové krabice a časové investice, ale stále vás to ke Gloomhavenu táhne, tady máte velice jednoduché řešení.

Ale i pokud o Gloomhavenu slyšíte poprvé, měli byste vážně zvážit jeho pořízení. Bez znalosti deskovky o nic nepřicházíte, protože je zde přítomná v celé svojí kráse, a dostanete tak do hloubky propracovaný tahový dungeon crawler s vytříbeným soubojovým systémem, který vás potrestá, pokud u něj nebudete přemýšlet.

Počítejte s tím, že naučit se Gloomhaven bez znalosti jeho čtyřicetistránkových pravidel, tedy za využití zdejšího tutoriálu, popisu základních mechanismů a lehké výuky v režimu Guildmaster, je samo o sobě výzvou. Po jejím zdolání se vám ovšem otevře hra, která vám vydrží na stovky hodin.