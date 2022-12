Best of 2022: Překvapení roku

20. 12. 2022 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

V herním průmyslu není o překvapení nouze prakticky žádný rok a ani letos tomu nebylo jinak. Právě jim se bude věnovat dnešní kategorie, a to konkrétně těm příjemným, protože pro ta ostatní máme připravenou kategorii Zklamání roku. Pojďte se spolu s námi podívat na výběr tří nejmilejších kousků, které nás letos zaskočily!

zdroj: Electronic Arts

Need for Speed Unbound mělo nevděčnou a záviděníhodnou pozici zároveň. Od nového dílu kdysi populární série jsme toho totiž mnoho nečekali, vlastně jsme si říkali, že to asi nedopadne kdovíjak. Posledních pár dílů nás z různých důvodů zklamalo a koruna nejlepšího arkádového závodění jednoznačně spočinula na hlavě série Forza Horizon.

Absence tlaku ovšem zjevně zkušeným vývojářům z Criterionu prospěla. Unbound se ohromně povedlo, není příliš přepálené, závodní model má skvělý a spojení realistické grafiky s divokými anime efekty taky funguje překvapivě dobře.

Je to prostě vážně zábavná hra, jak se dočtete i v Patrikově čerstvé recenzi. A v žádném případě bychom to nečekali. Snad bude tenhle trend pokračovat i do budoucna!

zdroj: Xbox

Jedno z největších překvapení letošního roku, to je asi jasné. Pentiment nás na rozdíl od Need for Speed Unbound nepřekvapil svými kvalitami, ale prostě jen tím, že je. Tvůrci z Obsidianu v čele s Joshem Sawyerem si mezi všemi ostatními projekty našli čas a prostor na nenápadné, ale o to úžasnější RPG, které si v redakci zamilovali snad úplně všichni.

Pentiment je výborný konverzační zážitek točící se kolem vyšetřování série vražd. Hra vás na první pohled dostane unikátní audiovizuální stránkou, ze které oči jen tak nespustíte. A když se do ní ponoříte, zjistíte, že zdejší práce s fonty je nejen adekvátně dobová, ale i zajímavá a především slouží k prohlubování zážitku z hratelnosti. Ano, i na (ne)obyčejných fontech může záležet.

Pentiment je sice docela dlouhý a občas mu malinko vázne tempo, ale obecně vzato jde o výborný originální kousek s duší, srdcem a vizuálem, který jen tak někde neuvidíte.

zdroj: vlastní foto

Zase další roguelike? Zíííív. Jenže pozor, tady víc než kde jinde platí, že byste měli prví dojem vykopnout ze dveří ven a zabouchnout za ním! Vampire Survivors si vás během pár minut zaháčkují a nepustí. Přitom nejde jen o to, jak moc je hra návyková, ona je taky nesmírně uspokojivá. Dostanete v ní neuvěřitelnou porci chytlavé zábavy. Od hry se jednoduše nebudete chtít odtrhnout, ale zároveň u ní nemusíte sedět dlouhé hodiny. Uspokojit vás zvládne i na ploše několika minut.

A proč že je to takové překvapení, aby si od nás odneslo zlatou medaili? Inu, Vampire Survivors na první dobrou nevypadá moc hezky, spíš působí jako 20 let stará záležitost. Premisa zase dalšího indie roguelike nás taky zprvu nijak zvlášť nenadchla. Nové upíry zkrátka nikdo z nás ani v nejmenším nevyhlížel.

O to víc nás pak novinka všechny dostala do kolen, vyrazila nám dech a dokonale nás odzbrojila. Však nás čapla natolik, až jsme se po chvíli přetahování o recenzi shodli na výjimečném kroku: Napíše ji prostě víc lidí! Tohle je takřka dokonalá definice překvapení roku.