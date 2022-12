Best of 2022: Nejlepší RPG

27. 12. 2022 16:45 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Herní žánry se nám ve dvacátých letech 21. století už kolikrát tak stírají, že může být problém odlišit od sebe akční adventuru s RPG prvky, čistokrevné RPG a spoustu podžánrů mezi nimi. Ať už jste ale milovníci hraní rolí ve smyslu statistik, anebo milujete plnokrevný příběh s hromadou voleb, kdy se do své postavy chcete co nejvíc vcítit (či si naopak plnit jen těžko dosažitelné sny), letos si na nedostatek kvalitních herních titulů rozhodně stýskat nemůžete.

zdroj: Jump Over the Age

Bronzovou příčku obsadilo nenápadné kyberpunkové RPG studia Jump Over the Age, kde si můžete zahrát za uprchlého robota skrývajícího se na ospalé vesmírné stanici na kraji světa. Citizen Sleeper stojí někde na pomezí RPG a vizuální novely, přičemž z prvního žánru si půjčuje herní mechanismus stojící na házení kostek ubývajících dle stavu tělesné schránky vašeho androida. A co by bylo správné RPG bez kostek?

Příběhy ze simulátoru života na konci vesmíru umějí být stejně drsné jako emotivní. Okouzlují primárně svými skvěle napsanými a vypointovanými texty, ne nějakou košatě komplexní hratelností. Výsledný mix má ale překvapivě solidní atmosféru a kyberpunková klišé dokáže ohýbat nevídanými směry. Hra nabízí spoustu svobody i překvapivých zvratů, které leckdy omylem ovlivňujete i vy.

zdroj: Obsidian

Je neobvyklé, aby se RPG obešlo bez jediného souboje a skoro úplně i bez akce. Příběhové adventuře od studia Obsidian se to nicméně podařilo. Klade důraz hlavně na tvorbu postavy výtvarníka Andrease Malera, čímž předznamenává důležitost příběhových rozhodnutí. A ta v téhle středověké detektivce obstaráváte výhradně perem, respektive slovem, nikoliv mečem.

Pentimentu hrozilo, že bude ve velkém sázet jen na svou unikátní stylizaci, což se naštěstí nepotvrdilo. Podoba oživlého manuskirptu mu ale významně pomáhá v tom, aby vás naplno vtáhl do bavorského městečka 16. století a životů jeho velmi zajímavých obyvatel. Příjemné překvapení, o jehož existenci jsme zkraje roku ještě ani netušili, ale získalo si nás natolik, že mu právem náleží stříbrná medaile.

zdroj: Bandai Namco

FromSoftware není v žánru akčních RPG žádným nováčkem, poctivě a pravidelně nás jimi zásobuje už skoro třicet let. Pamatujete na King's Field? Humory stranou, možná už trochu omšelý žánr soulsovek se v rukou svých stvořitelů letos poprvé vydal do plně otevřeného světa a tuhle ambiciózní žánrovou transformaci zvládl s nečekanou grácií. A taky s odvážnými, subžánru vlastními prvky.

Ukazatele úkolů? Zapomeňte! Ne nadarmo Elden Ring v některých členech redakce probudil dlouho spící objevitele a dobrodruhy, kteří se odhodlávají prozkoumat podezřelé cestičky i potemnělé jeskyně, aby v nich bídně zhynuli, ale přesto opakovaně podléhali vlastní zvědavosti.

Jistě, Elden Ring v mnohém není zas tak revoluční a nezdráhá se recyklovat myšlenky ani mechanismy z ostatních soulsovek. Souboje jsou stále nemilosrdné a se smrtí přijdete o cenné zkušenosti, které si u svého padlého těla musíte vyzvednout, na druhou stranu je nováčkům doposud nejpřístupnější. Pokud vám totiž někdo opakovaně zatápí, nic vám nebrání zkusit štěstí na jiné světové straně, namísto rytířů chvíli kydlit třeba kraby a na proklaté nádvoří se vrátit o pár hodin chytřejší a mrštnější později.

Každopádně se pořád jedná o jasnou volbu pro všechny milovníky statistik, číslíček a piplání buildů. V kombinaci s obřím světem, který si každým coulem říká o prozkoumávání, je Elden Ring jedním z nejlepších akčních RPG posledních let a nikdo jiný letos zlatou medaili zkrátka ani dostat nemohl.